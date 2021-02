Paris, France, le 24 février 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas.

Cette acquisition permet à Atos de renforcer sa position de 3ème plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité1, en consolidant ses capacités au niveau local et en mettant à la disposition des clients néerlandais la plate-forme de détection et réponse intelligente (Managed Detection and Response - MDR) AIsaac, dans laquelle le groupe a récemment investi. En outre, le centre d'opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) souverain de Motiv, certifié aux plus hauts niveaux de maturité par un organisme indépendant, élargit encore davantage le réseau mondial de SOC d'Atos, un élément stratégique de son approche de sécurité prescriptive.

Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion, digital.security, SEC Consult et plus récemment In Fidem, réalisées au cours des derniers mois dans différents pays. Elles s’inscrivent dans la stratégie continue d’Atos de se positionner comme le partenaire de confiance des entreprises en matière de cybersécurité.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité d’Atos pour les grandes organisations privées et publiques : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite



À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

