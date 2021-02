Inscrivez-vous ici au webcast prévu à 14h30 CET - Lien vers le Rapport Financier - Lien vers le calendrier financier

24 février 2021 à 7h00

Résultats de l’année 2020

Free Cash-Flow record et poursuite de la réduction des coûts

Faits marquants

Le chiffre d'affaires 2020 a diminué de 10% organiquement en raison de l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur les volumes dans l'aviation civile et le pétrole et le gaz, lequel a été atténué par la résilience de la demande dans les secteurs de la santé, des biens de consommation, des soins à la personne et de l'électronique. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 5% par rapport au troisième trimestre, grâce à la forte demande des marchés de l'automobile et de l'électronique. Le chiffre d'affaires de l'année et du quatrième trimestre, hors aviation civile et pétrole et gaz, a baissé de 5% et augmenté de 6% respectivement, en raison de la forte demande des marchés de l'automobile et de l'électronique au quatrième trimestre.

et des respectivement de €1,2 milliard et €0,6 milliard grâce à la forte génération de cash. Dividende total proposé de €3,75 brut par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

T4 2020 T4 2019 % % organique Sous-jacent, en millions d’€ 2020 2019 % % organique 2 214 2 440 -9,3% -4,1% Chiffre d’affaires 8 965 10 244 -12,5% -10,1% 464 525 -11,7% -6,4% EBITDA 1 945 2 322 -16,2% -13,9% 21,0% 21,5% -0,6pp - Marge d’EBITDA 21,7% 22,7% -1,0pp - 161 261 -38,3% - FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies 963 606 +58,8% - - - - - Ratio de conversion en FCF

(12 mois) 51,1% 27,8% +23,4pp -

Commentaires de la CEO

“Je suis fière des progrès notables réalisés en 2020. Nous avons défini la raison d’être du Groupe et notre ambitieux programme ONE Planet est en marche suite au déploiement de la stratégie G.R.O.W. La crise a nécessité une adaptation rapide de nos priorités, et notamment l'accélération des mesures d’économie et de génération de cash. Nous avons démontré la résilience de nos activités, tout en soutenant notre personnel grâce au lancement du Fonds de Solidarité Solvay. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur persévérance, nos clients pour leur confiance et nos investisseurs pour leur soutien continu. L'élan pris au quatrième trimestre, nos bases stratégiques solides et notre capacité d'innovation nous mettent en bonne position pour émerger plus agiles et plus forts et retrouver ainsi le chemin de la croissance.”

Perspectives

L'EBITDA du premier trimestre 2021 devrait se situer dans une fourchette comprise entre €520 à €550 millions. Le Free Cash Flow devrait se situer dans une fourchette comprise entre €600 millions et €650 millions pour l'année 2021. Cette indication se base sur une réduction des charges de retraite et des charges financières, des charges de restructuration plus élevées, un accroissement du besoin en fonds de roulement et la reprise des dépenses d’investissement visant à soutenir nos innovations et notre croissance.

Les économies de coûts structurels supplémentaires sont estimées à €150 millions pour 2021, ce qui permet de plus que compenser les effets de l'inflation des coûts fixes, qui devraient s'élever à environ €75 millions. Cela portera les réductions de coûts cumulées à €325 millions sur la période 2020-2021.

Nouvelles initiatives stratégiques

Objectif de réduction des coûts porté à €500 millions

En janvier, Solvay a lancé un nouveau chapitre de sa transformation stratégique visant à aligner sa structure à sa stratégie G.R.O.W. Cette démarche s'appuie sur les plans déjà annoncés en 2020 et représente une profonde simplification de toutes les fonctions support pour travailler plus efficacement. Le plan se traduira par une réduction supplémentaire nette d'environ 500 postes d'ici la fin de 2022 et des économies supplémentaires de €75 millions. Sous réserve d’accord avec les partenaires sociaux, ce plan, et les plans précédemment annoncés, porteront l'objectif d'économies à moyen terme de €300 millions annoncé en novembre 2019 à €500 millions d'ici à la fin de 2024, dont €175 millions ont été réalisés en 2020. Ce nouveau plan entraînera une provision pour restructuration non-cash d'environ €170 millions et sera comptabilisée au premier trimestre 2021.

Évolution du portefeuille d’activités

Dans le cadre de la stratégie G.R.O.W., les segments Materials, Chemicals et Solutions ont reçu des mandats distincts, reflétant différentes manières de création de valeur. Sur la base de cette démarche, Solvay engage des mesures pour organiser son activité Soda Ash & Derivatives en une structure juridique distincte et entièrement contrôlée. Ces mesures renforcent la transparence et la responsabilité financières et opérationnelles internes, conformément à son mandat d'optimisation de la génération de cash et de rentabilité, tout en permettant une flexibilité stratégique à l’avenir.

Dans le cadre de sa simplification stratégique, et suite à l'optimisation de plusieurs activités, Solvay a conclu des accords1 pour la cession de ses intérêts dans six activités dans des produits de base. À ce jour, celles-ci comprennent les récentes transactions portant sur les produits à base de baryum et de strontium (partie de Special Chem), l'activité européenne de percarbonate de sodium (partie de Peroxides), et l'activité de produits amphotères de base (partie de Novecare), l'activité de chlorate de sodium et les actifs connexes au Portugal (partie de Peroxides), certains produits chimiques à base de fluor et son site en Corée (partie de Special Chem) et la ligne de produits de matériaux de traitement (partie de Composites). Le Groupe prévoit de conclure ces transactions représentant un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ €300 millions au cours du premier semestre 2021. Solvay continuera à explorer d'autres possibilités de simplifier davantage son portefeuille.

Solvay a conclu également un accord pour l'acquisition d'une technologie d'enrobage des semences pour compléter ses produits agricoles existants au sein de Novecare. Il s'agit d'une extension naturelle de notre famille AgRHOⓇ, qui propose des solutions de renforcement des semences et s’appuie sur des technologies bio-sourcées et plus durables.

Progrès réalisés dans le cadre de ONE Planet

Solvay a approfondi et élargi ses engagements ISR en 2020 . Cela fait partie intégrante de la stratégie G.R.O.W. et c’est en phase avec la raison d’être du Groupe qui consiste à relier les personnes, les idées et les éléments pour réinventer le progrès. Les ambitions de Solvay s'articulent autour de trois piliers: le changement climatique, la gestion de la pénurie des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Ces piliers sont pleinement intégrés dans les décisions clés du Groupe. Les performances sont mesurées et évaluées régulièrement, et les progrès réalisés ont une incidence sur la politique de compensation à court terme des dirigeants et des salariés. Solvay a enregistré des progrès notables dans bon nombre de ces initiatives en 2020, bien que les résultats reflètent la combinaison d'améliorations structurelles et le déclin temporaire de l'activité économique.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

