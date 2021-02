COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nyxoah participera à la 31ème conférence annuelle sur les soins de santé de Oppenheimer

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 24 février 2021 – Nyxoah SA (Euronext : NYXH) (« Nyxoah » ou « la Société »), opère dans le secteur des technologies de la santé et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services visant à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (OSA). Elle annonce aujourd'hui que sa direction participera le mercredi 17 mars 2021 à la 31ème conférence annuelle sur les soins de santé de Oppenheimer. Olivier Taelman, CEO de Nyxoah, représentera la société lors d'une session virtuelle qui débutera à 08h40 (ET).

Une retransmission en direct de la session de Nyxoah sera disponible via l'onglet « Events » de la section investisseurs du site internet de Nyxoah à l'adresse https://investors.nyxoah.com/events ou via le lien suivant :

Lien vers la retransmission

La retransmission de la présentation sera archivée et disponible sur la section investisseurs du site internet de Nyxoah pendant 90 jours après la conférence.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter :

Nyxoah

Milena Venkova, Corporate Communications Manager

milena.venkova@nyxoah.com

+32 490 11 93 57

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies de la santé. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants destinés à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité1 et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en mars 2019. La Société mène actuellement l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, l'étude pivot IDE DREAM pour l'approbation par la FDA ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l'innocuité et l'efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nyxoah.com .

1 Young T. et al : Sleep Disordered Breathing and Mortality : Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.







