Nkt A/S

February 24, 2021 01:26 ET

24. februar 2021

Meddelelse nr. 2

NKT A/S Årsrapport 2020: Forbedrede finansielle resultater og rekordhøj ordrebeholdning af højspændingsprojekter

NKT CEO Alexander Kara siger:

- 2020 var et vellykket år for NKT, hvor vores bidrag til den grønne omstilling tog endnu mere fart. Det skyldes især en rekordhøj ordreindgang af højspændingsprojekter drevet af vores førende teknologi indenfor jævnstrømshøjspænding. Jeg er tilfreds med at alle tre forretningsområder i NKT bidrog positivt til den forbedrede finansielle udvikling. I NKT Photonics var den organiske vækst i 2020 negativ, da Industrial segmentet var påvirket af COVID-19 pandemien, og det kunne ikke opvejes af en positiv udvikling i Medical & Life Science.



Finansielle højdepunkter

NKT NKT Photonics EUR mio. Q4 2020 2020 Q4 2020 2020 Omsætning 268,7* 1.087,0* 25,9 69,9 Organisk vækst 1% 15% 3% -6% Operationelt EBITDA 9,1 56,7 4,2 2,6 Operationelt EBITDA margin 3,4%* 5,2%* 16,2% 3,7%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2021

I NKT forventes omsætningen (std. metalpriser) at blive cirka EUR 1,1-1,2 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 80–110 mio. NKT’s finansielle forventninger til 2021 blev allerede offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal 2020.

I NKT Photonics forventes det at organisk omsætningsvækst bliver cirka 0-10% og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 3-7%.

NKT: Operationelt EBITDA blev mere end tredoblet og rekordhøj ordreindgang

Drevet af vækst i alle tre forretningsområder steg NKT’s omsætning til EUR 1.087 mio. i 2020 fra EUR 945 mio. i 2019. Det svarede til en organisk vækst på 15%. Væksten var primært drevet af Solutions og Service & Accessories, som havde et øget aktivitetsniveau og udvidede forretningen succesrigt. Alle tre forretningsområder bidrog til den øgede indtjening, og operationelt EBITDA var EUR 56,7 mio. mod EUR 15,1 mio. i 2019. Selvom den forbedring var tilfredsstillende, er NKT fortsat fokuseret på at forbedre indtjeningen markant.

2020 var det bedste år nogensinde for NKT med hensyn til tilgang af højspændingsordrer. Stigningen var primært drevet af den grønne omstilling i Europa med overgangen til produktion af vedvarende energi. Den samlede ordretilgang på EUR 2,3 mia. i 2020 var drevet af fem store jævnstrømsprojekter.

NKT Photonics: Finansielt resultat negativt påvirket af COVID-19 pandemien

I NKT Photonics var omsætningen på EUR 69,9 mio. i 2020 mod EUR 74,6 mio. i 2019, svarende til -6% organisk vækst. Udviklingen i omsætningen var negativt påvirket af COVID-19 pandemien, især i 1. halvår 2020. Segmentet Industrial var negativt påvirket af begrænsninger og usikkerhed omkring pandemien og flere ordrer blev udskudt. Afmatningen i Industrial kunne ikke opvejes af den positive udvikling i Medical & Life Science segmentet. Drevet af den lavere omsætning blev EBITDA på EUR 2,6 mio. sammenlignet med EUR 14,6 mio. i 2019, som indeholdt positive engangsposter.

Det er bestyrelsens hensigt at genoptage den strategiske gennemgang af NKT Photonics, når det forretningsmæssige og finansielle resultat ikke længere er væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien og den generelle økonomiske situation.

