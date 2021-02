Montrouge, France, le 24 février (07 h 30 CET), 2021

DBV Technologies participera au prochain congrès de l’AAAAI 2021

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le stade clinique, a annoncé aujourd’hui sa participation prochaine à la réunion scientifique annuelle de l’Académie Américaine d’Allergie, d’Asthme et d’Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2021. Deux présentations scientifiques ont été acceptées, dont un poster clinique et un poster non clinique. DBV disposera également d’un stand virtuel dans le hall d’exposition virtuel de l’AAAAI.

Les données présentées porteront sur l’analyse post-hoc de l’essai clinique de phase 3 PEPITES de 12 mois, qui montre que l’immunothérapie épicutanée quotidienne (Epicutaneous Immunotherapy, EPIT) obtenue avec 250 μg de DBV712 peut réduire la gravité des réactions allergiques chez les enfants de 4 à 11 ans allergiques aux arachides. DBV présentera également des données précliniques suggérant que l’EPIT a réduit la dégranulation des mastocytes en faisant augmenter l’expression des récepteurs de l’immunoglobuline G (IgG) dans un modèle de souris d’allergie à la noix de cajou. Ces données ont permis d’apporter à DBV une meilleure compréhension de la modulation immunitaire induite par l’EPIT.

DBV parraine également le salon de réseautage Fellows in Training (FIT), une plateforme permettant aux participants et aux membres de l’AAAAI de se connaître, d’échanger les uns avec les autres et de découvrir d’éventuelles opportunités de carrière. À l’occasion de l’ouverture de la FIT Lounge, un mot de bienvenue sera prononcé par le Dr Hugh Sampson, conseiller scientifique chez DBV, professeur de pédiatrie Kurt Hirschhorn à l’École de médecine Icahn à Mount Sinai et directeur émérite de l’Institut d’Allergie Alimentaire Jaffee.

« Les données que nous présentons cette année à l’AAAAI mettent en évidence le potentiel diversifié de l’immunothérapie épicutanée et de la plateforme Viaskin™ », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical chez DBV Technologies. « Je suis heureux que nous participions à des discussions approfondies sur les bénéfices potentiels qu’entraînent l’utilisation de la plateforme Viaskin™ dans le traitement de l’allergie aux arachides chez les enfants et d’accroître notre compréhension de la façon dont l’EPIT pourrait moduler la réponse immunitaire de l’organisme.»

Viaskin™ Peanut (DBV712 250 μg) est le principal produit candidat de la Société conçu pour potentiellement réduire le risque de réactions allergiques chez les enfants allergiques aux arachides âgés de 4 à 11 ans, à la suite d’une exposition accidentelle à celles-ci. Non-invasif et administré une fois par jour, Viaskin™ Peanut est un patch épicutané expérimental qui cherche à délivrer des quantités de microgrammes d’antigènes d’arachide pour activer le système immunitaire. Viaskin™ Peanut utilise l’immunothérapie par voie épicutanée (EPIT™), qui est la méthode propriétaire de DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte.

Présentations thématiques :

Présentations sous forme de posters :

Les deux e-posters seront accompagnés de présentations des auteurs enregistrées et seront disponibles sur demande à l’adresse https://annualmeeting.aaaai.org/ à partir du vendredi 26 février 2021.

Veuillez noter que seuls les participants inscrits pourront accéder au hall d’affichage, qui est disponible via la plateforme virtuelle de l'AAAAI.

« Reduction in Severity Following 12 Months of Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy » (Réduction de la gravité dans l’allergie à l’arachide après 12 mois d’immunothérapie épicutanée) sera présentée par Philippe Bégin, M.D., PhD, FRCPC, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sainte-Justine, Montréal, QC, Canada. (Présentation sous forme de poster)

Numéro résumé : 342

« Modulation of Mast Cells by Epicutaneous Immunotherapy (EPIT) to Cashew Allergy » (Modulation des mastocytes par immunothérapie épicutanée [EPIT] dans l’allergie aux noix de cajou) sera présentée par Pierre-Louis Hervé, PhD, DBV Technologies. (Présentation sous forme de poster)

Numéro résumé : L15

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin™ utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la Société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques en cours sur Viaskin™ Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France), et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, dans le New Jersey, et à New York, dans l’État de New York. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, Code ISIN : FR0010417345), tandis que les ADS de la Société (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) sont négociées sur le Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et des estimations prospectives, y compris des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin® Peanut comme traitement pour les enfants allergiques à l'arachide et les bénéfices potentiels de l’EPIT. Ces déclarations prospectives et estimations ne sont pas des promesses ou des garanties et impliquent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits de la société n'a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes, notamment l'impact de la pandémie de COVID-19, et la question de savoir si les résultats initiaux ou intermédiaires d'un essai clinique seront prédictifs des résultats finaux de l'essai ou des résultats d'essais futurs. En outre, le calendrier de toute action d'une entité réglementaire ne peut être garanti, en particulier à la lumière de la pandémie COVID-19. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques figurent dans les documents réglementaires déposés par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les documents et rapports de la Securities and Exchange Commission, notamment dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que dans les documents et rapports futurs de la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date des présentes. En dehors des dispositions légales applicables, DBV Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact Relations investisseurs

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe