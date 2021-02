Ageas publie ses résultats intermédiaires

Excellents résultats Groupe en pleine pandémie de Covid-19

La performance solide de l’Assurance, en Vie comme en Non-Vie, a compensé la contribution moindre des plus-values nettes

Performance commerciale résiliente

Dividende brut en numéraire proposé d’EUR 2,65 par action

Résultat net Le résultat net du Groupe s’établit à EUR 1 141 millions en 2020 grâce à une performance de souscription solide et à l’impact favorable des opérations FRESH sur le Compte général.

s’établit à en 2020 grâce à une performance de souscription solide et à l’impact favorable des opérations FRESH sur le Compte général. Le résultat net en Non-Vie (Réassurance comprise) augmente de manière significative pour atteindre EUR 391millions grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une diminution de la fréquence des sinistres, qui compensent l’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni.

(Réassurance comprise) augmente de manière significative pour atteindre grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une diminution de la fréquence des sinistres, qui compensent l’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni. Le résultat net en Vie d’ EUR 570 millions subit l’impact du Covid-19 sur le résultat des investissements et sur les plus-values nettes.

d’ subit l’impact du Covid-19 sur le résultat des investissements et sur les plus-values nettes. Le résultat net du Groupe au 4e trimestre s’établit à EUR 147 millions contre EUR 102 millions au quatrième trimestre 2019 Encaissement Encaissement du Groupe (à 100 %) en baisse de 1 % à EUR 35,6 milliards - Encaissement du Groupe (part d’Ageas) à EUR 14,5 milliards.

(à 100 %) en baisse de 1 % à - à Encaissement Vie (à 100 %) en baisse de 1 % à EUR 28,8 milliards , marqué par un fort redressement en Asie qui compense le ralentissement de l’activité en Europe.

(à 100 %) en baisse de 1 % à , marqué par un fort redressement en Asie qui compense le ralentissement de l’activité en Europe. Encaissement Non-Vie (à 100 %) en hausse de 1 % à EUR 6,8 milliards.

(à 100 %) en hausse de 1 % à Encaissement du Groupe au 4e trimestre (à 100 %) en hausse de 6 % à EUR 7,7 milliards grâce à la croissance en Asie. Performance

opérationnelle Solide ratio combiné de 91,3 %

Marge opérationnelle des produits garantis à 90 pb grâce à la performance de souscription.

grâce à la performance de souscription. Amélioration de la marge opérationnelle des produits en unités de compte à 29 pb. Bilan Capitaux propres à EUR 11,6 milliards ou EUR 61,80 par action.

ou EUR 61,80 par action. Le ratio Solvabilité II ageas du Groupe reste solide à 193 % - Ratio réglementaire Solvabilité II MIP à 199 %.

du Groupe reste solide à - Ratio réglementaire Solvabilité II MIP à Total des liquidités du Compte général au 31 décembre 2020 à EUR 1,2 milliard .

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées s’élèvent à EUR 73,7 milliards. Dividende § Le dividende brut en numéraire proposé de EUR 2,65 représente un ratio de versement de 56 %, parfaitement conforme avec la politique de dividendes d’Ageas

L’aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l’année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « Nous pouvons être fiers de la façon dont nous avons traversé cette difficile année 2020. Notre chiffre d'affaires n'a que très peu diminué par rapport à 2019. C'est impressionnant, si l'on considère que notre distribution se fait principalement "face au client", par l'intermédiaire d'agents, de courtiers et de bancassureurs ! Je tiens à remercier notre personnel et nos partenaires pour leur résilience et leur dévouement, et ainsi servir nos clients à distance et d'attirer de nouveaux clients dans des circonstances compliquées. Malgré le contexte de Covid-19, nous avons obtenu d'excellents résultats, bénéficiant plus que jamais de notre diversification géographique, de notre portefeuille de produits bien équilibré, de notre bilan solide et de notre gestion prudente. 2020 était la deuxième année de notre plan stratégique triennal Connect21 et il était important que nous restions fermement concentrés sur nos objectifs stratégiques, nos cibles et nos engagements ESG qui restent une priorité permanente sur le long terme. Les excellents résultats, notre bilan solide, la position de trésorerie confortable et la marge de solvabilité stable, nous permettent de proposer à nos actionnaires un dividende brut en espèces de 2,65 euros par action. »





