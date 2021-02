Communiqué de presse Ecully, le 22 février 2021 – 18h00





Signature d’un partenariat avec Tsunami Medical

Spineway annonce la signature d’un partenariat avec l’entreprise italienne Tsunami Medical , pionnière en matière de solutions innovantes en impression 3D, pour la commercialisation de cages intervertébrales Twin Peaks réalisées sur des machines d’impression 3D.

Soucieux de concevoir des solutions de haute technologie pour répondre aux besoins des chirurgiens dans le cadre de pathologies de la colonne vertébrale, Spineway et Tsunami Medical ont signé un accord exclusif qui permettra à Spineway de commercialiser dès 2021, une gamme d’implants innovants réalisés en titane fritté par laser sur des machines d’impression 3D. Technique développée depuis 2010 par Tsunami Medical, la Selective Laser Melting (SLM) permet de faire fondre le titane en une pièce tridimensionnelle constituée d’une multitude de réseaux alvéolés. Une fois l’implant fixé entre les vertèbres, les cellules osseuses peuvent coloniser les alvéoles de ce dernier et ainsi favoriser la croissance osseuse, objectif de l’acte chirurgical.





Marqués CE, ces implants peuvent être largement diffusés sur les marchés et attestent de la qualité de la technologie développée par Tsunami Medical.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, se félicite : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Tsunami Medical qui nous permet d’allier l'innovation des solutions Spineway à la haute technologie développée par notre partenaire pour commercialiser des produits à haute valeur technologique. Le marché des cages intervertébrales a évolué aux cours des dernières années. Sur les marchés les plus matures, les implants en titane 3D sont de plus en plus demandés, notamment pour leurs propriétés favorisant la repousse osseuse.

Par ailleurs, nous travaillons sur plusieurs projets avec Tsunami Medical et prévoyons le lancement de plusieurs dispositifs chirurgicaux innovants à court et moyen terme afin de répondre aux besoins des chirurgiens en matière de performance et d’efficience du geste opératoire. »

Stefano Caselli, CEO de Tsunami Medical, déclare : « Je suis très heureux de ce partenariat qui doit apporter de la valeur aux deux partenaires. Spineway va bénéficier des technologies développées par Tsunami en matière de fusion laser 3D. Particulièrement innovants, les nouveaux dispositifs commercialisés par Spineway se démarquent des solutions existantes car leur structure alvéolée participe à la croissance osseuse et à la fusion recherchée par les chirurgiens. De plus, elle permet une visualisation facile pendant le processus d'imagerie des patients. »

Ce partenariat commercial avec Tsunami Medical témoigne de la volonté de Spineway d’accroître ses ventes à travers le monde grâce à la haute valeur ajoutée de ses technologies.

Prochain RDV : 15 avril 2021 - Publication du CA T1 2021

8 mars 2021 – Assemblée Générale

Les comptes annuels et les documents préparatoires à l’Assemblée Générale

sont disponibles sur le site internet de la société – Rubrique investisseurs



SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY



Shareholder-services line

Available Tuesday through Thursday

(10 a.m. – 12 p.m.)

+33 (0)811 045 555 Eligible PEA / PME



ALSPW





Euronext Growth

AELIUM



Finance et Communication



Investor relations

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

Pièce jointe