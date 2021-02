Bonjour,

Capgemini accompagne GEFCO dans sa stratégie de migration vers le cloud public et la modernisation de ses infrastructures

Paris, le 24 février 2021 – GEFCO , expert mondial de la supply chain et leader européen de la logistique automobile, renouvelle et étend sa confiance en Capgemini dans le cadre d’un projet de modernisation de son socle d’infrastructures. L’approche multi-cloud1 retenue permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle, de réduire l’obsolescence technique et d'optimiser et flexibiliser le coût des services récurrents.

Grâce à son expérience et fort de la confiance de GEFCO pour la gestion de ses infrastructures depuis 2013, Capgemini a su apporter le savoir-faire pour répondre au besoin de modernisation du Système d’Information de GEFCO. Outre l’intégration de nouveaux services, la transformation du socle d’infrastructures dans une approche multi-cloud public permet d’apporter plus de flexibilité et une consommation des ressources optimisée. La possibilité de moduler les ressources allouées dans le cloud est un élément structurant en temps de crise et de forte variation de l’activité. Le modèle opérationnel de la DSI de GEFCO fait également l’objet d’une refonte de la gestion des postes de travail pour 8500 utilisateurs, grâce à un nouveau « service desk » doté d’un chat bot et de fonctionnalités automatisées par l’IA.

« GEFCO franchit une étape importante dans son processus de transformation ; La modernisation de notre système d’information est clé pour nos collaborateurs et nos clients. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec les équipes de Capgemini qui sont à nos côtés pour rendre nos systèmes IT plus robustes. » déclare Sophie Baudoux, vice-présidente exécutive Systèmes d'Information de GEFCO.

« Nos équipes accompagnent GEFCO dans ses projets digitaux depuis 2013. Nous sommes très heureux que GEFCO nous renouvelle sa confiance avec ce contrat. Notre expertise et notre savoir-faire, renforcés par la contribution de notre centre d’excellence Cloud et le soutien de nos partenaires clés en cloud public nous ont permis de nous démarquer. » déclare Olivier Tarrit, directeur exécutif Cloud Infrastructure Services de Capgemini en France.

À propos du Groupe GEFCO

GEFCO est un expert mondial de la supply chain multimodale et l'un des principaux fournisseurs de logistique automobile en Europe. Avec plus de 70 ans d'expertise dans la gestion de chaînes logistiques complexes, GEFCO conçoit des solutions intelligentes, agiles et durables pour répondre aux besoins de ses partenaires dans un large éventail de secteurs. Le réseau mondial de GEFCO s'étend sur les cinq continents, avec 15 000 collaborateurs dans 47 pays. En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

*Réalisez le futur que vous voulez





1 Une entreprise qui utilise un déploiement multi-cloud intègre plusieurs cloud publics et fait appel à plusieurs fournisseurs de cloud







