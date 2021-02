BI Erhvervsejendomme A/S

February 24, 2021 06:05 ET

København Ø, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Erhvervsejendomme A/S har den 23. februar 2021 modtaget meddelelse fra Sydbank A/S om besiddelse af aktier i BI Erhvervsejendomme A/S (ISIN-kode DK0061026549).

I meddelelsen fremgår det, at Sydbank A/S direkte og indirekte er i besiddelse af 3.280.087 stk. aktier svarende til 11,44 % af den samlede aktiekapital.

Sydbank A/S har oplyst, at den direkte og indirekte besiddelse af aktier kan opgøres således:

Sydbank A/S har 2,85 % af den samlede aktiekapital

Syd Fund Management A/S har 6,73 % af den samlede aktiekapital

Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje har 1,86 % af den samlede aktiekapital

Hvert enkelt aktie i BI Erhvervsejendomme A/S giver en stemme på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør i BI Management A/S