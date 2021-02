A fusão irá criar o mais amplo conjunto das melhores soluções para a continuidade dos negócios oferecidas por um único fornecedor



Os usuários finais alcançarão uma modernização rápida da nuvem e de infraestruturas de dados da próxima geração

MSPs, VARs e distribuidores poderão obter vantagens comerciais imediatas

Nova empresa aumentará sua presença global, escala e diversificação regional

Inovação e tecnologia mais avançadas através do portfólio combinado de PI e investimento acelerado em P&D



EDEN PRAIRIE, Minn. e DRAPER, Utah, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Arcserve, provedora de proteção de dados e ransomware mais experiente do mundo, e a StorageCraft, cuja missão é proteger todos os dados e garantir sua disponibilidade constante, anunciaram hoje que assinaram um contrato definitivo de fusão. Uma vez concluída, a fusão das duas empresas altamente complementares criará o provedor global mais abrangente de soluções de gerenciamento e proteção de dados para organizações que vão desde PMEs até Fortune 50. A fusão resolverá a crescente necessidade do mercado de uma única fonte de gerenciamento e proteção de cargas de trabalho em todo o data center, nuvem, aplicativos SaaS e Edge. Com alcance geográfico ampliado, o portfólio de produtos mais abrangente do setor, modelos de negócios flexíveis, e presença ampliada de inovação, as empresas integradas irão oferecer amplas oportunidades de mercado e receita para MSPs, VARs e distribuidores.



Abordagem dos desafios enfrentados pelos usuários finais em organizações de todos os tamanhos

A combinação de recursos irá criar um conjunto abrangente de produtos que aborda a grande maioria dos casos de uso e os desafios de continuidade dos negócios. Com o armazenamento total de dados em todo o mundo devendo exceder 200 zettabytes até 2025 e com a previsão de cibercriminosos atacando um novo negócio a cada 11 segundos em 2021, as organizações poderão escolher um fornecedor para um ecossistema único e ágil para gerenciar cargas de trabalho de dados em todos os ambientes, e proteger e recuperar dados em caso de ameaças cibernéticas, erros humanos e desastres naturais.

Empresas de todos os tamanhos poderão contar com um único parceiro para proteger as infraestruturas de dados atuais e em evolução com um portfólio com base em soluções que abrange proteção DRaaS, BaaS, SaaS, gerenciamento de dados híbridos e convergentes, proteção direta de dados na nuvem, e migração de carga de trabalho para a nuvem - ou qualquer outro tipo de infraestrutura.

Valor significativo para MSPs, VARs e distribuidores

A fusão das duas empresas 100% focadas em canais irá criar novas oportunidades de receita substanciais para parceiros em todo o mundo. O portfólio significativamente expandido irá simplificar o processo de venda com soluções, serviços e suporte de um fornecedor, além de proporcionar diversificação para ajudar os parceiros a expandir a participação de mercado endereçável, dimensionar a receita e criar oportunidades de margem. Modelos de negócios de licenças e assinaturas perpétuas flexíveis irão otimizar ainda mais as oportunidades de mercado e a receita, e irão viabilizar o comércio sem conflitos.

Investimento acelerado em futuras infraestruturas e cargas de trabalho de dados da próxima geração

Arcserve e StorageCraft continuarão a apoiar e investir amplamente nas suas soluções já existentes. Além disso, as empresas irão aumentar os investimentos em P&D e PI combinada, e isso irá fortalecer os portfólios de produtos das duas empresas. Parceiros de canal e usuários finais verão inovação rápida para disponibilidade contínua de dados em todas as plataformas e locais. Isso viabilizará uma evolução contínua das infraestruturas e cargas de trabalho de dados atuais para as da próxima geração, incluindo infraestruturas hiperconversas, multi-nuvem, contêineres, edge, e data centers de nuvem de próxima geração.

Após a fusão, StorageCraft será comercializada como “StorageCraft, an Arcserve Company” (StorageCraft, uma empresa Arcserve), e a nova empresa integrada terá a liderança do CEO Tom Signorello, atual CEO da Arcserve, e do presidente Douglas Brockett, atual presidente da StorageCraft.

Disponibilidade

O portfólio combinado de soluções Arcserve e StorageCraft estará disponível através de parceiros de canal e distribuição.

Citações de Apoio

Tom Signorello, CEO da Arcserve

“Empresas de todos os setores desejam modernizar suas infraestruturas em meio a ameaças cibernéticas e mudanças globais que alteraram os métodos de proteção e gerenciamento dos dados. Com esta fusão estaremos na pole position para atender uma enorme lacuna do mercado, com a oferta de apoio a todas as cargas de trabalho em todos os ambientes com um único ecossistema. As empresas deixarão de precisar de soluções específicas que somente aumentam a complexidade dos problemas que estão tentando resolver. Estaremos prontos mais rapidamente do que qualquer outro fornecedor para o surgimento de novas cargas de trabalho e a evolução de infraestruturas – proporcionando certeza hoje e no futuro.”

Matt Medeiros, Presidente e CEO da StorageCraft

"A combinação da liderança da StorageCraft no mercado de SMB e MSP com a força da Arcserve no ecossistema de empresas e VAR, é um divisor de águas para o mercado de proteção e recuperação de dados.”

Douglas Brockett, Presidente da StorageCraft

"Após a nossa fusão, o escopo e a escala das empresas integradas viabilizarão a oferta de um portfólio substancialmente mais amplo de soluções para o mercado. Por outro lado, a fusão irá expandir os recursos com os quais podemos servir nossos clientes e garantir o nosso crescimento junto aos nossos parceiros de canal.”

Phil Goodwin, Diretor de Pesquisas da IDC

“A união da Arcserve com a StorageCraft é muito fascinante pois combina plataformas de hardware e software complementares. O portfólio de proteção e segurança de dados da Arcserve, quando combinado com a plataforma de dispositivos de proteção de dados com base em objetos da StorageCraft, permite a criação de soluções que vão além da proteção e recuperação de dados. Uma abordagem holística para proteção de dados, segurança e usos secundários é o tipo de solução que muitas empresas de TI estão considerando.”

Jerome Wendt, Presidente e Fundador, DCIG LLC

“A união da StorageCraft com a Arcserve provavelmente irá perturbar o status quo do setor de backup e proteção de dados. Além disso, elas representam empresas bem administradas com produtos líderes do mercado que atuam em mercados complementares. Como entidade única, pela primeira vez ela poderá oferecer para as empresas acesso a soluções que atendem desde empresas de grande porte até um simples escritório – todas de uma única fonte. Com isso, as empresas passam a ter liberdade e potencialmente melhores opções de como implementar o gerenciamento de dados nos seus ambientes – além de um roteiro potente e menos complicado para cargas de trabalho de dados futuras. Esta fusão provavelmente será uma vitória para todos, exceto talvez para seus concorrentes.”

Jeff Richards, Diretor de Soluções e Serviços da Paragon Micro

"Quando dois líderes de proteção de dados 100% centrados no canal se unem, isso só pode ser uma boa notícia para o canal. O portfólio unificado das melhores soluções da categoria é altamente atraente para nós. Temos uma sobreposição mínima de produtos e isso viabiliza a adição de novos serviços, expansão do nosso mercado e oportunidade de receita praticamente sem conflitos.”

Para mais informação, incluindo histórico e fichas técnicas, visite Arcserve ou StorageCraft.

Sobre a Arcserve

Arcserve fornece soluções excepcionais para proteger os valiosos ativos digitais de empresas que precisam de proteção de dados completa e abrangente. Fundada em 1983, a Arcserve é a fornecedora mais experiente do mundo de soluções de continuidade de negócios que protegem infraestruturas de TI multigeracionais com aplicativos e sistemas em qualquer local, nas instalações e na nuvem. Empresas em mais de 150 países ao redor do mundo dependem das tecnologias e conhecimentos altamente eficientes e integrados da Arcserve para eliminar o risco de perda de dados e tempo de inatividade prolongado, reduzindo o custo e a complexidade de backup e restauração de dados em até 50%. A Arcserve está sediada em Minneapolis, Minnesota, e está presente em todo o mundo. Explore mais em www.arcserve.com e siga @Arcserve no Twitter.

Sobre a StorageCraft

Há quase duas décadas a StorageCraft vem inovando com soluções avançadas de gerenciamento, proteção e recuperação de dados. Juntamente com nossos parceiros de canal, garantimos que as empresas de médio e pequeno porte possam sempre manter suas informações críticas de negócios seguras, acessíveis e otimizadas. Nossos clientes se beneficiam das suas soluções de proteção e gerenciamento inteligente de dados, da sua plataforma de armazenamento convergido primário e secundário em escala, e dos serviços de backup e DRaaS em nuvem de classe mundial. Seja em um ambiente de TI local, com base na nuvem ou híbrido, a StorageCraft resolve o desafio do crescimento explosivo dos dados, garantindo a continuidade dos negócios com a oferta das melhores soluções de proteção e recuperação da sua categoria. Para mais informação, visite storagecraft.com.

Informações de Contato:

Jock Breitwieser

StorageCraft

+1 408.800.5625

jock.breitwieser@storagecraft.com

Jackie Blundell

Red Lorry Yellow Lorry

+1 857.217.2886

arcserve@rlyl.com