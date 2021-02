Mise en place d'un nouveau leader mondial de la protection et de la gestion des données



Cette fusion créera le plus large éventail de solutions de pointe en matière de continuité des opérations, proposé par un seul et même fournisseur

Les utilisateurs finaux bénéficieront d'une modernisation de la voix rapide vers le Cloud et d'infrastructures de données de nouvelle génération

Les MSP, les VAR et les distributeurs bénéficieront d'avantages métier immédiats

Cette combinaison étendra la couverture mondiale, l'échelle et la diversification régionale

Une innovation et une technologie encore plus avancées grâce à un portefeuille de PI combiné et à des investissements en R&D accélérés



EDEN PRAIRIE, Minnesota et DRAPER, Utah, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve, fournisseur le plus expérimenté au monde en protection des données et protection contre les ransomwares, et StorageCraft, dont la mission est de protéger toutes les données et de faire en sorte qu'elles soient en permanence disponibles, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de fusion. Une fois fusionnées, ces deux sociétés très complémentaires représenteront le fournisseur mondial le plus complet en matière de solutions de gestion et de protection des données pour les entreprises, qu'il s'agisse de PME ou d'entreprises figurant dans le palmarès Fortune 50. Cette fusion répondra à un besoin croissant du marché, celui d'avoir une source unique pour gérer et protéger les charges de travail sur l'ensemble d'un centre de données, sur le Cloud, sur les applications SaaS ainsi qu'en périphérie. Grâce à une portée géographique élargie, au portefeuille de produits le plus vaste de l'industrie, à des modèles commerciaux flexibles et à une empreinte d'innovation amplifiée, une fois fusionnées, ces sociétés offriront de vastes opportunités de marché et de revenus pour les fournisseurs de services gérés (MSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les distributeurs.

Relever les défis auxquels les utilisateurs finaux sont confrontés dans les entreprises, quelle que soit leur taille

Le regroupement des capacités créera une suite complète de produits qui répondront à la grande majorité des cas d'utilisation et des défis de continuité des opérations. Étant donné que le stockage total des données à travers le monde devrait dépasser les 200 zettaoctets d'ici 2025 et qu'il est prévu que les cybercriminels attaquent une nouvelle entreprise toutes les 11 secondes en 2021, les entreprises pourront choisir un seul fournisseur grâce à un écosystème unique et agile afin de gérer les charges de travail des données dans tous les environnements et de protéger et récupérer les données en cas de cybermenaces, d'erreurs humaines et de catastrophes naturelles.

Les entreprises de toutes tailles pourront compter sur un seul partenaire pour protéger les infrastructures de données existantes et celles en constante évolution grâce à un portefeuille basé sur des solutions qui couvre la protection DRaaS, BaaS, SaaS, la gestion hybride et convergente des données, la protection directe des données dans le Cloud et la migration de la charge de travail vers le Cloud ou vers toute autre infrastructure.

Une valeur significative pour les MSP, les VAR et les distributeurs

Avec la réunion de ces deux entreprises axées intégralement sur la distribution, la fusion créera de nouvelles opportunités de revenus significatives pour les partenaires du monde entier. Considérablement élargi, le portefeuille simplifiera le processus de vente grâce aux solutions, aux services et à l'assistance d'un seul fournisseur, tout en offrant une diversification pour aider les partenaires à accroître leurs parts de marché disponibles, à augmenter leurs revenus et à se créer des possibilités de marges. La souplesse des modèles métier basés sur une licence perpétuelle ou un abonnement optimisera davantage les opportunités de marché et de revenus et permettra un commerce totalement fluide.

Des investissements accélérés dans les infrastructures futures et des charges de travail de nouvelle génération

Arcserve et StorageCraft continueront de soutenir et d'investir pleinement dans leurs solutions actuelles. De plus, les deux entreprises augmenteront leurs investissements en R&D et dans leur propriété intellectuelle combinée, ce qui élargirales portefeuilles de produits des deux sociétés. Les partenaires de distribution tout comme les utilisateurs finaux pourront constater une innovation rapide pour une disponibilité continue des données sur chaque plateforme et chaque emplacement. Cela permettra de faire évoluer sans heurts les infrastructures et les charges de travail actuelles vers la nouvelle génération, notamment les infrastructures de périphérie hyper-convergées en conteneurs et la nouvelle génération de datacenters dans le Cloud.

Suite à cette fusion, StorageCraft sera rebaptisée « StorageCraft, an Arcserve Company », et cette société fusionnée sera réunie sous la direction du PDG Tom Signorello, PDG actuel d'Arcserve, et du président Douglas Brockett, président actuel de StorageCraft.

Disponibilité

Le portefeuille combiné des solutions Arcserve et StorageCraft sera disponible via les partenaires et les réseaux de distribution.

Avis positifs

Tom Signorello, PDG d'Arcserve

« Les entreprises de tous les secteurs cherchent à moderniser leurs infrastructures dans le contexte de ces cyber-menaces et de ces changements incessants qui se produisent à travers le monde et qui modifient la façon dont elles doivent protéger et gérer les données. Cette fusion nous placera dans une position d'avant-garde pour nous permettre de combler une énorme lacune du marché. Nous serons ainsi à même de soutenir toutes les charges de travail dans chaque environnement à l'aide d'un seul écosystème. Les entreprises n'auront plus besoin de solutions ponctuelles qui ne font qu'amplifier la complexité qu'elles essaient de résoudre. Nous serons mieux placés que n'importe quel autre fournisseur pour être prêts devant l'émergence des nouvelles charges de travail et l'évolution des infrastructures, assurant ainsi la sécurité d'aujourd'hui et de demain. »

Matt Medeiros, président et PDG de StorageCraft

« La position de leader de StorageCraft sur le marché des PME et des MSP combinée à la force d'Arcserve dans l'écosystème des entreprises et des VAR change la donne sur le marché de la récupération et de la protection des données. »

Douglas Brockett, président de StorageCraft

« Une fois la fusion achevée, la portée et l'envergure de nos activités combinées nous permettront de mettre sur le marché un portefeuille de solutions considérablement élargi. Cela permettra dans le même temps d'élargir les ressources avec lesquelles nous pouvons servir nos clients et nous assurera de nous développer aux côtés de nos partenaires de distribution. »

Phil Goodwin, directeur de recherche chez IDC

« La fusion d'Arcserve et de StorageCraft suscite beaucoup d'intérêt, car elle associe des plateformes matérielles et logicielles complémentaires. Associé à la plateforme d'appareils de protection des données basés sur les objets de StorageCraft, le portefeuille de protection et de sécurité des données d'Arcserve ouvre des possibilités de solutions qui vont au-delà de la protection et de la récupération des données. Une approche globale de la protection des données, de la sécurité et des utilisations secondaires est le type de solution que de nombreuses entreprises informatiques envisagent. »

Jerome Wendt, président et fondateur de DCIG LLC

« La réunion de StorageCraft et d'Arcserve en une entreprise unique bouleversera très probablement le statu quo de l'industrie de la sauvegarde et de la protection des données. Prises indépendamment l'une de l'autre, elles sont des sociétés bien gérées qui proposent des produits leaders sur le marché et qui opèrent sur des marchés complémentaires. Unifiées, cela signifie que, pour la première fois, ces entreprises ont accès à des solutions qui vont de l'entreprise au plus petit bureau, le tout à partir d'une seule et même source. Cela apporte aux organisations une nouvelle liberté et des choix potentiellement meilleurs dans la façon dont elles mettent en œuvre la gestion des données dans leurs environnements, ainsi qu'une feuille de route puissante et moins compliquée pour les futures charges de travail en lien avec les données. Cette fusion est probablement un coup gagnant pour tout le monde, sauf peut-être pour leurs concurrents. »

Philippe Collot, président de Manhattan

« Lorsque deux leaders de la protection des données centrés intégralement sur la distribution fusionnent, cela ne peut être que de bonne augure pour la distribution. Ce portefeuille unifié de solutions haut-de-gamme est très intéressant pour nous. Le chevauchement des produits est minime, ce qui fait que le potentiel d'ajout de services et d'expansion de notre marché et de nos possibilités de revenus est assez évident. »

Pour plus d'informations, y compris des informations générales et des fiches d'information, veuillez consulter Arcserve ou StorageCraft.

À propos d'Arcserve

Arcserve fournit des solutions exceptionnelles pour protéger les actifs numériques inestimables des organisations ayant besoin d'une protection complète et à grande échelle de leurs données. Fondée en 1983, Arcserve est le fournisseur le plus expérimenté au monde de solutions de continuité des opérations qui protègent les infrastructures informatiques multi-générationnelles avec des applications et des systèmes sur n'importe quel site, sur site et dans le Cloud. Les entreprises de plus de 150 pays dans le monde font confiance aux technologies et à l'expertise hautement efficaces et intégrées d'Arcserve pour éliminer les risques de perte de données et les temps d'interruption prolongés, tout en réduisant de près de 50 % les coûts et la complexité de la sauvegarde et de la restauration des données. Le siège social d'Arcserve se situe à Minneapolis, dans le Minnesota, et la société est implantée dans le monde entier. Découvrez-en plus sur www.arcserve.com et suivez @Arcserve sur Twitter.

À propos de StorageCraft

Depuis près de vingt ans, StorageCraft innove dans les solutions avancées de gestion, de protection et de récupération des données. En collaboration avec nos partenaires de distribution, nous veillons à ce que les moyennes et petites entreprises puissent toujours protéger les informations essentielles à leur activité, les rendre accessibles et les optimiser. Nos clients bénéficient d'une protection intelligente des données leader de sa catégorie, de solutions de gestion convergentes sur une plateforme de stockage primaire et secondaire évolutive ainsi que de services haut-de-gamme de sauvegarde et de protection DRaaS dans le Cloud. Qu'une organisation s'appuie sur un environnement sur site, sur le Cloud ou sur un environnement informatique hybride, StorageCraft résout les défis de l'exploitation de la croissance des données tout en assurant la continuité des opérations grâce aux meilleures solutions de protection et de récupération. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site storagecraft.com.

Contact :

Jock Breitwieser

StorageCraft

+1 408.800.5625

jock.breitwieser@storagecraft.com

Jackie Blundell

Red Lorry Yellow Lorry

+1 857.217.2886

arcserve@rlyl.com