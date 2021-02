Fusion schafft größtmögliches Spektrum an Lösungen für Geschäftskontinuität aus einer Hand, auf höchstem Niveau

Endnutzer können die Cloud schneller modernisieren und erhalten eine Dateninfrastruktur der neuen Generation

Sofortige Geschäftsvorteile für MSPs, VARs und Vertriebsunternehmen

Eine Kombination zum Maximieren der globalen Reichweite, Größenordnung und regionalen Diversifizierung

Weitere Fortschritte bei Innovation und Technologie durch das kombinierte IP-Portfolio und schnellere Investitionen in F&E



EDEN PRAIRIE, Minnesota und DRAPER, Utah, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve, der weltweit erfahrenste Anbieter in Sachen Datensicherheit und Schutz vor Ransomware, und StorageCraft, dessen Mission der Schutz aller Daten und deren konstante Verfügbarkeit ist, gaben heute eine definitive Einigung auf eine Fusion bekannt. Nach Abschluss dieser Fusion werden die beiden sich gut ergänzenden Unternehmen den umfassendsten globalen Anbieter für den Schutz und die Verwaltung von Daten für Unternehmen von KMUs bis zu den „Fortune 50“-Unternehmen bilden. Die Fusion erfüllt die wachsende Nachfrage nach einem Anbieter, der den Schutz von Daten im Datencenter, der Cloud, in SaaS-Anwendungen und beim Edge-Computing aus einer Hand bereitstellt. Mit der erweiterten geografischen Reichweite, dem branchenweit größten Produktportfolio, flexiblen Geschäftsmodellen und einem vergrößerten Innovationspotenzial werden die fusionierten Unternehmen für MSPs, VARs und Vertriebsunternehmen gigantische Marktpositionierungs- und Einnahmechancen bieten können.

Herausforderungen für Endnutzer in Unternehmen aller Größen werden angesprochen

Das kombinierte Angebot ergibt ein umfassendes Produktspektrum, das Lösungen für fast alle Anwendungsfälle und Herausforderungen bei der Geschäftskontinuität bietet. Für das Jahr 2025 wird der Bedarf für globale Datenspeicherung auf 200 Zettabyte hochgerechnet und es wird erwartet, dass Cyberkriminelle im Jahr 2021 alle 11 Sekunden ein Unternehmen angreifen. Unternehmen können jetzt einen Anbieter für ein agiles Ökosystem wählen, der alle Arbeitsprozesse in allen Umgebungen verwaltet und Daten im Falle von Cyberangriffen, menschlichem Versagen und Naturkatastrophen schützt und wiederherstellt.

Unternehmen aller Größen können sich auf einen Partner verlassen, der aktuelle und sich herausbildende Dateninfrastrukturen mit einem lösungsorientierten Portfolio schützt, das den Schutz von Draas, BaaS, SaaS, hybride und konvergente Datenverwaltung, Schutz von Daten direkt in der Cloud und die Migration von Arbeitsprozessen in die Cloud oder eine andere Infrastruktur umfasst.

Signifikante Wertschöpfung für MSPs, VARs und Vertriebsunternehmen

Hier vereinen sich zwei komplett auf ihre Branche fokussierte Unternehmen, wodurch die Fusion bedeutende neue Einnahmemöglichkeiten für Partner weltweit bedeutet. Das stark ausgebaute Portfolio vereinfacht den Verkaufsprozess mit Lösungen, Diensten und Support aus nur einer Anbieterhand bei gleichzeitiger Diversifizierung, die Partnern hilft, ihren Anteil am ansprechbaren Markt zu erweitern, den Umsatz anzupassen und Chancen für höhere Gewinnspannen zu generieren. Anpassungsfähige unbefristete Lizenz- und Abonnementmodelle werden Markt- und Umsatzchancen weiter verbessern und einen reibungslose Geschäftstätigkeiten ermöglichen.

Schnellere Investitionen für zukünftige Infrastrukturen und Arbeitsprozesse der neuen Generation

Arcserve und StorageCraft unterstützen natürlich auch weiterhin ihre bestehenden Lösungen und werden dafür investieren. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das kombinierte intellektuelle Eigentum intensivieren, was die Produktportfolios beider Firmen stärken wird. So sehen Vertriebspartner und Endnutzer schnelle Innovationen für kontinuierliche Datenverfügbarkeit auf allen Plattformen und an allen Standorten. Dies ermöglicht eine nahtlose Weiterentwicklung aktueller Infrastrukturen und Datenverarbeitungsprozesse zu jenen der neuen Generation , darunter hyperkonvergente Prozesse, Multi-Cloud, Container, Edge-Infrastrukturen und Cloud-Datencenter der nächsten Generation.

Nach der Fusion wird StorageCraft den Markennamen „StorageCraft, an Arcserve Company“ tragen, und das fusionierte Unternehmen vereint sich unter der Führung von CEO Tom Signorello, dem aktuellen CEO von Arcserve, und Präsident Douglas Brockett, gegenwärtig Präsident von StorageCraft.

Verfügbarkeit

Das kombinierte Portfolio von Arcserve und StorageCraft wird über Vertriebspartner verfügbar sein.

Fusionsbekräftigende Aussagen

Tom Signorello, CEO, Arcserve

„Unternehmen aller Branchen versuchen inmitten ungeminderter Cyberbedrohungen und globaler Umschwünge, die den Schutz und die Verwaltung von Daten verändert haben, Ihre Infrastruktur zu modernisieren. Mit dieser Fusion füllen wir durch Unterstützung sämtlicher Arbeitsprozesse in allen Umgebungen mit einem Ökosystem als erste eine riesige Marktlücke. Unternehmen müssen keine Lösungen für Einzelfälle mehr erstellen, die Komplexitäten, die damit eigentlich aufgelöst werden sollen, nur noch vergrößern. Wir werden besser positioniert als jeder andere Anbieter und bereit sein, wenn sich neue Arbeitsprozesse bilden und Infrastrukturen sich weiterentwickeln. So bieten wir Sicherheit für Gegenwart und Zukunft.“

Matt Medeiros, Vorsitzender und CEO, StorageCraft

„Die Kombination der Führungsrolle von StorageCraft im SMB- und MSP-Markt, vereint mit der Stärke von Arcserve im Unternehmens- und VAR-Ökosystem ist ein Impulsgeber für ein neues Niveau auf dem Markt für den Schutz und die Wiederherstellung von Daten.“

Douglas Brockett, Präsident, StorageCraft

„Nach dem Abschluss der Fusion werden Größenordnung und Ausmaß unserer beiden kombinierten Unternehmen erlauben, ein drastisch erweitertes Lösungsportfolio auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig bauen wir damit unsere Ressourcen aus, mit denen wir unseren Kunden zur Verfügung stehen, und sichern ein gemeinsames Wachstum mit unseren Vertriebspartnern.“

Phil Goodwin, Research Director, IDC

„Der Zusammenschluss von Arcserve und StorageCraft ist faszinierend, weil dadurch sich gegenseitig ergänzende Hard- und Softwareplattformen kombiniert werden. Das Datenschutz- und Datensicherheitsportfolio von Arcserve eröffnet im Zusammenwirken mit objektbasierten Datenschutz-Geräteplattformen Möglichkeiten für Lösungen, die über den Schutz und die Wiederherstellung von Daten hinausgehen. Eine ganzheitliche Herangehensweise an Datenschutz, -sicherheit und Sekundäranwendungen ist die Art von Lösungen, nach denen IT-Unternehmen suchen.“

Jerome Wendt, Präsident und Gründer, DCIG LLC

„Die Zusammenführung von StorageCraft und Arcserve zu einem Unternehmen wird den Status-Quo der Branche für Backup und Datenschutz wahrscheinlich ordentlich durcheinanderwirbeln. Einzeln stellen diese Unternehmen gut geführte Firmen mit marktführenden Produkten dar, die in Komplementärmärkten antreten. Als vereintes Unternehmen bedeutet dies, dass Firmen zum ersten Mal Zugang zu Lösungen haben, die sich von der Unternehmensebene bis zum kleinen Büro erstrecken, und das alles aus einer Hand. Das gibt Unternehmen eine neue Freiheit und potenziell bessere Auswahlmöglichkeiten für das praktische Umsetzen von Datenverwaltung in ihrer Infrastruktur, plus einem wirksamen und weniger komplizierten Strategieplan für zukünftige, Daten betreffende Arbeitsprozesse. Diese Fusion bedeutet wahrscheinlich für alle einen Gewinn, außer vielleicht der Konkurrenz.“

Patric Gleisenberg, Regional Lead DACH – Software & Cloud, ALSO

„Wenn zwei komplett auf einen Branchenzweig konzentrierte Unternehmen fusionieren, kann dies für diese Branche nur Gutes bedeuten. Das vereinte Portfolio ist für uns äußerst attraktiv. Es gibt nur minimale Produktüberlappung; dadurch können wir und auch unsere Partner unser Portfolio ganz einfach erweitern, indem wir Dienste hinzufügen und unsere Markt- und Umsatzchancen ziemlich reibungslos ausbauen.“

Nicolai Landzettel, CEO, Data-Sec

„Die Kombination von Arcserve und StorageCraft ist hochgradig überzeugend“. Die Fähigkeit, Lösungen zu bündeln und jedes Kundenbedürfnis mit anpassungsfähigen Kaufmodellen (z. B. unbefristet und Abonnements, ohne komplexe Lizenzen) vereinfacht das profitable Expandieren. Die Fähigkeit zu schnellerer Innovation ist wesentlich, da es für uns äußerst wichtig ist, Daten einfach in Infrastrukturen und Arbeitsprozesse der neuen Generation zu migrieren, damit wir langfristig Erfolg bei unseren Kunden haben.“

Weitere Informationen, darunter Hintergründe und Factsheets, finden Sie unter Arcserve oder StorageCraft.

Über Arcserve

Arcserve bietet außergewöhnliche Lösungen, die unbezahlbare digitale Vermögenswerte von Unternehmen schützen, die umfassenden Datenschutz benötigen. Arcserve wurde 1983 gegründet und ist der erfahrenste Anbieter für Geschäftskontinuitätslösungen, die generationenübergreifende IT-Infrastrukturen mit Anwendungen und Systemen an allen Standorten, im Unternehmen und in der Cloud absichern. Unternehmen aus 150 Ländern überall in der Welt vertrauen auf hocheffiziente und integrierte Technologien von Arcserve sowie die Expertise zur Eliminierung von Risiken bezüglich Datenverlust und längeren Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Reduktion von Kosten und Komplexität für Backup und Wiederherstellung um bis zu 50 Prozent. Der Firmensitz von Arcserve befindet sich in Minneapolis, Minnesota (USA), und wir betreiben Niederlassungen überall auf der Welt. Erfahren Sie mehr auf www.arcserve.com, und folgen Sie @Arcserve auf Twitter.

Über StorageCraft

Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet StorageCraft an der ständigen Innovation fortschrittlicher Lösungen für die Verwaltung, den Schutz und die Wiederherstellung von Daten. Zusammen mit unseren Vertriebspartnern stellen wir sicher, dass geschäftskritische Informationen mittlerer und kleiner Unternehmen stets sicher, zugänglich und optimiert sind. Unsere Kunden profitieren von branchenführenden intelligenten Lösungen für den Schutz und die Verwaltung von Daten, einer konvergierten Primär- und Sekundär-Auslagerungsspeicherplattform und Cloud-Backup und DRaaS-Diensten von Weltklasse. StorageCraft löst die Herausforderungen einer explosionsartig wachsenden Datenflut sowohl für Unternehmen, die ihre Umgebung vor Ort betreiben, als auch für jene, die sie in der Cloud oder als hybride IT-Umgebung organisiert haben. Dabei wird die Geschäftskontinuität mit hervorragenden Datenschutz- und Datenwiederherstellungslösungen garantiert. Weitere Informationen finden Sie unter storagecraft.com.

