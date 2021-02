QUÉBEC, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) désire mettre son empreinte sur ses découvertes aurifères situées dans l’Est du bassin métasédimentaire de l’Opinaca et nomme ce nouveau district Caniapiscau (Kaneiapishkau). Il y a quatre ans, Stelmine a pris le pari audacieux de concentrer ses travaux d’exploration dans la portion Est du bassin. La Société avait comme objectif de devenir un pionnier d’une région peu explorée afin d’en démontrer le potentiel aurifère. Suite aux résultats des travaux qui ont mené à la découverte de nouveaux indices et prospects aurifères, cette stratégie novatrice s’est avérée gagnante.



Isabelle Proulx déclare « Il était devenu impératif d’identifier ce nouveau district aurifère afin de le distinguer de la région d’Eeyou Istchee Baie-James et d’en démontrer le potentiel ».

L’attribution du nom de Caniapiscau à cette région souligne la fierté et l’importance accordée par Stelmine à la poursuite des travaux d’exploration tout en faisant la promotion à l’échelle mondiale d’un nouveau terrain à grand potentiel aurifère. La Société démontrera la prolongation vers l’est du potentiel aurifère du bassin métasédimentaire de l’Opinaca.

Le district de Caniapiscau permettra à Stelmine de se différencier des autres compagnies minières qui explorent la région ouest du bassin sédimentaire, mieux connue pour le développement soutenu de nombreux prospects et mines aurifères dans le Territoire Eeyou Istchee (ex; Mine Éléonore, Zone 32, La Pointe).

L’immense région actuellement explorée par Stelmine dont le cœur est situé à environ 100 km de la ville de Fermont, Québec-Labrador, couvre 37,790 km2. La Société détient plus de 1 198 claims dans cette région, dont les propriétés de Courcy et Mercator. Stelmine croit fermement que ce territoire possède le potentiel de devenir le prochain camp minier du nord du Québec.

Le nom Caniapiscau ou (Kaneiapishkau) en langue Innu signifie « la pointe enrochée ». Cette région revêt une grande importance pour les peuples Innus, Cris et Naskapis car elle comprend des sites patrimoniaux créés lors des premiers rassemblements et échanges entre ces peuples des Premières Nations. Le lac Kaneiapishkau et ses rivières affluentes constituaient ainsi une voie navigable prédominante du Nord-est québécois.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 1 574 claims sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.

