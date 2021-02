VAL-D’OR, Québec, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle vient de procéder à la signature d’un contrat de forage avec la compagnie Forage Hébert d’Amos. La nouvelle campagne de forage 2021, d’un minimum de 2 500 mètres vise en premier lieu l’accroissement de la minéralisation aurifère dans la tranche inférieure à 100 mètres vertical sous l’ancienne mine Pershing-Manitou où des valeurs de 33.3 g/t sur 6,6 m ont été interceptées lors de la dernière campagne (Communiqué de presse du 22 juillet 2020). Cette nouvelle campagne de forage qui débutera dans la semaine du 3 mars utilisera une foreuse autoportante afin de réduire les impacts environnementaux des travaux. Ces forages permettront de confirmer de manière latérale la continuité de la minéralisation aurifère en dessous du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. L’objectif de la Société est de définir une enveloppe à haute teneur en or près de la surface. Notez que la zone du pilier de surface fait présentement l’objet d’un calcul de ressources conforme au Règlement 43-101 par la firme 3D Géo-Solutions de Val-d’Or.



Pershimex annonce qu’elle vient de débuter des travaux de microgravimétrie et de géo radar sur sa propriété Courville. Ces travaux ont pour but de localiser avec le plus de précision possible les infrastructures souterraines de l’ancienne mine Pershing-Manitou. Cette information permettra d’optimiser le design de fosse nécessaire pour le calcul des ressources et à l’ingénierie liée à l’extraction du pilier de surface. La Société a donc mandaté Abitibi Géophysique de Val-d’Or pour effectuer les levés. Ceux-ci sont circonscrits dans l’environ immédiat de l’ancienne mine et utiliseront une configuration de haute précision. Le couplage de deux méthodes géophysiques est couramment utilisé afin de maximiser la qualité de l’information recueillie.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Les travaux de géophysique que nous venons d’entreprendre vont nous permettre de confirmer la position des ouvertures souterraines et ainsi permettre d’avancer de façon significative les travaux d’évaluation en cours. Suivant la fin des levés de géophysique, les travaux de forage pourront commencer, nous prévoyons le début des travaux le 3 mars prochain. La Société est fortement motivée et impatiente de débuter les travaux avec Forage Hébert, une entreprise d’avant-garde, utilisant des foreuses autoportées dans le but de réduire l’empreinte aux sols des travaux de sondage. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Jacques Levesque, Chef des Finances Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 797-4354

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.