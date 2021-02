BROSSARD, Québec, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, annonce son entente de partenariat stratégique exclusive avec Labtician Ophthalmics, une société basée à Toronto avec des clients partout au Canada qui introduira et commercialisera la plateforme DIAGNOS IA pour surveiller la santé oculaire et améliorer les soins aux patients diabétiques. Une entente initiale avec Labtician a été annoncée le 3 juin 2020.



Dans un effort pour d’accroître son empreinte et d’accélérer sa croissance, DIAGNOS a décidé de travailler avec des organisations actives dans des marchés similaires. L’officialisation de ce partenariat stratégique avec Labtician aura pour effet net de permettre l’accès à de nouveaux clients partout au Canada. La solution CARA de DIAGNOS permet une surveillance étroite des effets des médicaments utilisés en microcirculation rétinienne pour aider les professionnels dans leur dépistage quotidien de leurs patients.

« Nous sommes heureux de travailler avec DIAGNOS pour répondre aux besoins croissants de surveillance des patients diabétiques et hypertendus. Depuis plus de 60 ans, nous sommes des chefs de file mondiaux des produits, solutions et de ressources de soins oculaires innovants pour les professionnels de la vue et leurs patients. Grâce à notre vaste réseau, nous commercialisons nos produits de soins oculaires de haute qualité ainsi que ceux de nos entreprises partenaires avant-gardistes au Canada et dans le monde. Nous aidons les entreprises à traverser la complexité et les nuances des marchés canadiens et internationaux, de l’assistance préalable au lancement et l’obtention de l’approbation réglementaire, à la sécurisation de la commercialisation et des canaux de distribution, » explique Polydor Strouthos, président de Labtician.

« Je suis heureux de travailler avec l’équipe de Labtician. Labtician apporte une expertise de haut niveau sur le marché canadien des soins de santé. Notre stratégie de croissance consiste à créer des partenariats dans certains pays, tirant ainsi parti des relations locales pour accélérer l’adoption de la plateforme CARA IA de DIAGNOS. Labtician est le partenaire idéal en raison de sa longue expérience de travail en étroite collaboration avec les professionnels canadiens de l’optométrie et de l’ophtalmologie dédiés au traitement des effets du diabète sur les yeux et à la prévention de la perte de vision, » explique André Larente, président de DIAGNOS.

Labtician a travaillé avec Prism Eye Institute, un partenaire du Réseau de santé CAN, pour obtenir des renseignements sur la meilleure façon d'utiliser cette technologie de dépistage révolutionnaire sur le marché canadien. Grâce à ces renseignements, Labtician a pu trouver des moyens de proposer cette technologie aux Canadiens en utilisant les modèles de soins existants. Le Réseau de santé CAN se concentre sur la création d'un marché intégré et le soutien à l'échelle des entreprises canadiennes.

« Plus de dépistage de la rétine signifie une intervention plus précoce, de meilleurs soins et des économies massives pour le système, » a déclaré le Dr Ike Ahmed, ophtalmologiste et directeur médical de renommée mondiale au Prism Eye Institute, qui a dirigé les efforts dans le cadre de son engagement envers le Réseau de santé CAN. « Nous sommes de fervents partisans du Réseau de santé CAN et aidons les entreprises canadiennes de technologie de la santé de calibre mondial à réussir. En soutenant les entreprises canadiennes, la communauté de nos patients et l’économie en bénéficient tous. »

À propos de Labtician

Avec 60 ans d’histoire au Canada, Labtician est passé d’un fabricant de produits ophtalmiques de qualité pour le marché mondial à un partenaire de commercialisation spécialisé pour le marché ophtalmique canadien. En leur qualité de partenaire de commercialisation, ils offrent la « solution canadienne complète. » Labtician est activement impliqué dans tout le processus de commercialisation, du pré-lancement au lancement et au post-lancement. Cela implique la réglementation, l'accès au marché, l'importation et la distribution ainsi que les activités de vente et de marketing. À l'international, ils offrent une expertise en commercialisation par l'intermédiaire de partenaires mondiaux.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

