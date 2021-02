LAVAL, Québec, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (TSX : SIS) (« Savaria »), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité a annoncé aujourd’hui avoir versé un don de 50 000 $ US à l’Armée du salut en soutien aux personnes touchées par les récentes tempêtes hivernales au Texas. De plus, deux distributeurs de Savaria basés au Texas, Elevators of Texas Inc. (Houston) et Lift Aids Inc. (Euless), ont également contribué à cette cause à hauteur de 2500 $ US chacun.



« Nous sommes reconnaissants d’avoir des partenaires d’affaires solides au Texas depuis de nombreuses années dans la vente d’ascenseurs résidentiels et de plates-formes élévatrices de produits Savaria et Garaventa Lift. C’est une façon pour nous de redonner et d’aider pendant cette période difficile. Ce climat sans précédent au Texas a affecté tellement de gens et nous espérons que toutes les personnes touchées pourront obtenir l’aide dont elles ont besoin pour se remettre de cette crise. Nous souhaitons remercier nos distributeurs et partenaires, Elevators of Texas Inc. et Lift Aids Inc., pour s’être joints à nous avec générosité en contribuant au fonds de secours », a déclaré Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation ( savaria.com ) est un leader mondial du secteur de l’accessibilité avec l’une des gammes de produits les plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique et distribue des ascenseurs résidentiels, des plates-formes élévatrices résidentielles et commerciales pour fauteuil roulant, des ascenseurs commerciaux spécialisés et des sièges d’escalier. Sa division d’équipements médicaux propose des lits médicaux, des surfaces thérapeutiques, des lève-personne et des toiles pour soulever les patients. Savaria convertit également des véhicules pour les rendre accessibles en fauteuil roulant. Savaria distribue ses produits à travers un réseau de distributeurs et par l’entremise de ses bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Chine. La société emploie plus de 1400 personnes et exploite des usines de fabrication dans 10 endroits à travers le monde, dont une à Greenville, en Caroline du Sud.

Pour plus d’information :

Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

mbourassa@savaria.com



www.savaria.com

www.facebook.com/savariabettermobility

www.twitter.com/Mobilityforlife