- Cybrexa与NCI将合作开发Cybrexa的主要候选药物CBX-12，以评估对实体肿瘤患者的安全性和疗效 -

康涅狄格州纽黑文, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于肿瘤学的生物科技企业Cybrexa Therapeutics通过其alphalex™多肽偶联药物（PDC）肿瘤靶向平台开发新一类治疗药物。该公司今天宣布与美国国立卫生研究院下属机构美国国家癌症研究所（NCI）签订合作研发协议。根据协议条款，Cybrexa和NCI将合作进行Cybrexa主要治疗候选药物CBX-12（alphalex™-exatecan）的临床前研究和潜在的临床开发。

Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund 表示：“与NCI的这一研发协议不仅是对Cybrexa技术的验证，而且还可能让我们大幅扩展临床开发计划。与NCI合作开发CBX-12可以让世界领先的肿瘤研究机构测试这种药物的治疗潜力。这一合作还大大扩展了我们针对众多适应症并结合免疫肿瘤学和PARP抑制剂等其他疗法进行临床试验的能力。”

Cybrexa和NCI将首先专注于临床前研究，如果得到临床前研究的支持，则将推进CBX-12的临床开发，以证明其对多种实体肿瘤患者的安全性和疗效。

CBX-12一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原过表达，这将让可及患者群体得到极大扩展。Cybrexa于2021年2月19日提交了IND申请，而CBX-12的GLP毒理学研究的积极结果将为计划中的CBX-12一期试验提供给药方案指导。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

Cybrexa Therapeutics

Lisa Rehm

电子邮箱： lisa.rehm@cybrexa.com

投资者关系

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