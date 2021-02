Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 24 février 2021

Bureau Veritas indexe les conditions financières de son crédit syndiqué sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Bureau Veritas , un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, annonce la signature d’un avenant de son crédit syndiqué d’un montant de 600 millions d’euros signé en 2018, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

La performance sociale et environnementale de Bureau Veritas sera désormais prise en compte dans le calcul du coût de financement de son crédit syndiqué. Celle-ci sera mesurée à la lumière des objectifs ESG quantitatifs que le Groupe s’est fixés à horizon 2025.

Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Chez Bureau Veritas, nous contribuons à bâtir un monde de confiance en aidant nos clients à réduire leurs risques en termes de santé, de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Ces défis sont au cœur des aspirations sociétales. Être une entreprise « Business to Business to Society » s'accompagne de devoirs : être exemplaire en termes de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et être un modèle pour notre industrie dans ce domaine.

Cette annonce s’inscrit dans notre engagement, à tous les niveaux de l’entreprise, à contribuer à un impact positif sur la planète et ses habitants. Cela témoigne de notre volonté d’alignement des performances financières et extra-financières, condition nécessaire à une croissance pérenne et profitable à tous. Nous sommes fiers de participer par cette action à une finance durable. »

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants :

le taux total d’accidents : Bureau Veritas vise la réduction du taux total d’accidents 1 à un niveau de 0,26 à horizon 2025 (contre 0,38 en 2019, soit une baisse de 32 %) ;

: Bureau Veritas vise la réduction du taux total d’accidents à un niveau de 0,26 à horizon 2025 (contre 0,38 en 2019, soit une baisse de 32 %) ; le taux de féminisation à des postes de direction : Bureau Veritas ambitionne de compter 35 % de femmes à des postes de direction 2 en 2025 (contre 19,5 % en 2019, soit une augmentation de 80 % du nombre de postes occupés par des femmes) ;

: Bureau Veritas ambitionne de compter 35 % de femmes à des postes de direction en 2025 (contre 19,5 % en 2019, soit une augmentation de 80 % du nombre de postes occupés par des femmes) ; les émissions de CO 2 par employé (en tonnes par an) : Bureau Veritas projette de réduire ses émissions3 à 2,0 tonnes par an et par employé en 2025 (contre 2,85 tonnes en 2019, soit une baisse de 30 %).

Alignée avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), la stratégie RSE 2025 de Bureau Veritas, visant à « Bâtir un monde meilleur », s’articule autour de trois axes :

« Bâtir un meilleur environnement de travail » ;

« Contribuer à une meilleure protection l’environnement » ;

« Promouvoir de Meilleures Pratiques des affaires ».

1 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).





2 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à une position de manager ou un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).





3 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions de Scope 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).





