Rovsing A/S

February 24, 2021 12:34 ET

February 24, 2021 12:34 ET

24. februar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 319

Ændring af vilkår for aktieemission

Med reference til Selskabsmeddelelse nr. 318, hvori bestyrelsen tilbød tegning af aktier i forbindelse med aktieemission på maksimalt DKK 6 millioner ved at udstede 46.154 nye stk. aktier med en nominel værdi på DKK 50 hver til en pris pr. aktie på DKK 130 og med en tegningsperiode fra 22. februar 2021 – fredag den 26. februar 2021, har bestyrelsen besluttet at ændre vilkår for aktieemissionen til følgende vilkår:

Kapitalforhøjelse på maksimalt DKK 6 millioner svarende til 51.282 stk. aktier á nominelt DKK 50,00 pr aktie

Tegningskurs er fastsat til DKK 117 pr. aktie (lukkekursen den 24. februar 2021 med en likviditetsrabat på 7,5%

Tegningsperioden er den 24. februar 2021 fra kl. 19:00 og indtil 25. februar 2021 kl. 17:00

Aktierne vil blive tildelt efter et ”først til mølle” princip baseret på en fremsendt underskrevet tegningsblanket (vedhæftet)

Aktionæren skal i tegningsblanketten angive antal aktier og tegningsbeløb, og tegningsbeløbet skal være på selskabets konto senest fredag den 26. februar 2021 kl. 12:00

Selskabet vil meddele det tildelte antal aktier straks efter modtagelse af tegningsblanketten

Tegning af aktier er for både eksisterende aktionærer samt øvrige interesserede

For de interesserede der allerede har indsendt tegningsblanket jf. Selskabsmeddelelse nr. 318 tilbydes samme vilkår som ovenfor beskrevet, alternativt kan tegningen annulleres

Den nye kapital vil støtte op om vækst i organisationen med nyansættelser, øge lagerbeholdningen af ​​egne produkter for at imødekomme kundernes stigende krav til hurtigere leveringstider samt styrke tilstedeværelsen på nye samt det amerikanske marked.

Minimumsantallet pr. tegning er 100 stk. aktier svarende til DKK 11.700 med en aktiekurs på DKK 117.

Selskabet offentliggør resultatet af aktieemissionen fredag den ​​26. februar 2021.

Tegningsblanket, som er vedlagt denne Selskabsmeddelelse skal sendes til CFO Sigurd Hundrup på shu@rovsing.dk

Yderligere information

Rovsing A/S, Sigurd Hundrup, CFO

Email: shu@rovsing.dk Tel. +45 53 39 18 92

Attachments