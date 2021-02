Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica propose des candidats pour la composition du nouveau Conseil

Charenton-le-Pont, France (24 février 2021 – 18h45) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, réuni ce jour, a décidé de proposer les nominations suivantes pour la composition du futur Conseil :

M. Leonardo Del Vecchio, en tant qu’administrateur non-indépendant

M. Francesco Milleri, en tant qu’administrateur non-indépendant

M. Paul du Saillant, en tant qu’administrateur non-indépendant

M. Romolo Bardin, en tant qu’administrateur non-indépendant

Mme Juliette Favre, en tant qu’administratrice non-indépendante

M. Jean-Luc Biamonti, en tant qu’administrateur indépendant

Mme Marie-Christine Coisne, en tant qu’administratrice indépendante

M. José Gonzalo, en tant qu’administrateur indépendant

Mme Swati Piramal, en tant qu’administratrice indépendante

Mme Cristina Scocchia, en tant qu’administratrice indépendante

Mme Nathalie von Siemens, en tant qu’administratrice indépendante

M. Andrea Zappia, en tant qu’administrateur indépendant

Ces résolutions seront soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 d’EssilorLuxottica. Toute autre résolution sera décidée lors d’une réunion du Conseil d’Administration devant se tenir en mars.

Les mandats des administrateurs représentant les salariés, Delphine Zablocki et Léonel Pereira Ascencao, arriveront à échéance le 20 septembre 2021 et ne sont pas renouvelables dans l’immédiat.

« Nous sommes heureux d’être en mesure de proposer aujourd’hui des candidats aussi remarquables, qui se distinguent par leur vaste expérience, leur sens aigu des affaires et une réputation bien établie acquise tout au long de leurs carrières respectives en tant que dirigeants ou membres de Conseils d’administration de grandes multinationales dans divers domaines d’activité et diverses zones géographiques. Parmi eux, nous accueillons aussi des candidats qui sont à la fois des dirigeants de grande renommée et des membres de trois grandes familles d’entrepreneurs. Nous sommes certains que tous les candidats sauront apporter des contributions déterminantes et positives nous permettant d’accélérer encore l’intégration et d’assurer le succès continu de notre société » ont déclaré Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières, respectivement Président et Vice-Président d’EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique et Sunglass Hut et LensCrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. En 2019, EssilorLuxottica employait plus de 150 000 collaborateurs et affichait un chiffre d’affaire consolidé de 17,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur la place boursière Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

EssilorLuxottica Investor Relations

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com EssilorLuxottica Corporate Communications

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

