ROUYN-NORANDA, Québec, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une analyse des résultats de l’enquête annuelle sur les sociétés minières de l’Institut Fraser 2020, l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) observe l’amélioration de la position mondiale du Québec à la 6e place au total. Nous constatons que le Québec améliore son classement au Canada en n’étant devancé que par la Saskatchewan.



« Nous sommes heureux de voir la remontée du Québec dans le classement. Ce rapport annuel alimente la réflexion des investisseurs potentiels et l’amélioration des perceptions dans certaines catégories est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la filière. Le Québec doit poursuivre ses efforts afin de conserver ce positionnement au classement des meilleures juridictions », a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d’administration de l’AEMQ.

Les améliorations principales reliées au positionnement du Québec:

Meilleur potentiel minéral actuel;

Incertitude réglementation en environnement;

Multiplication et imprévisibilité de réglementation.



La mise en place de la réglementation, reliée à la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement, a probablement contribué à diminuer l’incertitude concernant cet important aspect pour les PME d’exploration. En ce qui a trait aux éléments à suivre avec vigilance, il y a les incertitudes liées aux futures protections de territoire et la validité et contestation des claims.

Historiquement, en raison de la vaste étendue de son territoire nordique, le Québec souffre en comparaison des autres juridictions concernant les infrastructures. L’approche de La Grande Alliance est assurément porteuse pour démontrer la capacité des Premières Nations, des gouvernements et des entreprises d’œuvrer ensemble au développement de la société grâce aux ressources naturelles.

« L’incertitude liée aux futures protections de territoire est un enjeu qui fut étonnamment discret dans les derniers rapports, mais il apparaît de façon plus claire maintenant. Il s’agit du premier défi des PME d’exploration et cela s’accompagne logiquement d’incertitudes quant à la validité des claims. Le nombre de restrictions et contraintes a grandement augmenté au cours des dernières décennies et sous différents aspects (aires protégées, relation avec les communautés, apparition d’un nombre important de refuges biologiques sur le territoire, la situation du caribou, etc.). Le résultat dans la réalité est la réduction constante du territoire auquel les explorateurs ont accès. Il est impératif de se rappeler que l’avenir minier du Québec passe inexorablement par l’exploration et pour y arriver, les explorateurs québécois doivent pouvoir accéder au territoire », a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2020.pdf

