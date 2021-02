MONTRÉAL, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) est heureuse d'annoncer la nomination de Nathalie Pilon à son conseil d’administration.



Mme Pilon apporte plus de vingt ans d'expérience dans les secteurs de l'industrie lourde et manufacturiers. Elle a une grande capacité à unir les gens à la technologie, pour stimuler l'écosystème d'innovation au Canada. Mme Pilon a été présidente d'ABB au Canada et membre du comité exécutif d'ABB Americas. Auparavant, elle était présidente de Thomas & Betts Canada et directrice principale, pratique professionnelle pour KPMG.

Mme Pilon a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women’s Executive Network. En 2015, elle a reçu le prestigieux prix du leadership de l’Association of Women in Finance. En 2018, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université Concordia pour son innovation en affaires. Mme Pilon détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA). Elle est membre du conseil d'administration de HEC Montréal, du Groupe CSA, de l'Administration portuaire de Montréal et de Nouveau Monde Graphite (TSX-V: NOU).

Rob Wildeboer, président du conseil d’administration de NanoXplore, a commenté:

« Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie au conseil d'administration de NanoXplore. Elle possède une vaste expérience des affaires, de la finance et du leadership. Elle porte une attention particulière à la culture d'entreprise, favorisant une culture de respect des individus. Elle nous aidera à atteindre nos objectifs en ces temps très excitants. »

NanoXplore annonce également qu'elle a octroyé un total de 100 000 options d'achat d'actions à Mme Pilon, exerçables au prix de 3.85 $ l'action, sur une période de cinq ans. Les options seront acquises en trois tranches : un tiers au moment de l'émission, un tiers un an après l'émission et le dernier tiers deux ans après l'émission. Les options sont octroyées conformément au régime d’options d’actions de la Société.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Soroush Nazarpour

President & CEO

NanoXplore Inc.

info@nanoxplore.ca