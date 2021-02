MONTRÉAL, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration du CN est heureux d’annoncer des mesures qui visent à renforcer le statut de la Compagnie à titre de leader en mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) parmi les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord et dans le secteur des transports. Ces mesures touchent notamment l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la reddition de comptes du conseil d’administration, conformément aux meilleures pratiques émergentes. Notre objectif à plus long terme est d’être à la fine pointe des meilleures pratiques ESG en Amérique du Nord et dans le monde.



Les nouvelles mesures ESG incluent la création du Conseil Consultatif Autochtone du CN, un vote consultatif annuel sur le plan d’action climatique du CN et un engagement en faveur d’un conseil d’administration dont au moins 50% des administrateurs indépendants devront provenir de groupes de la diversité, incluant la parité de genre, pour 2022. Ces mesures incluent également une refonte des politiques de gouvernance afin de réduire l’âge maximum des administrateurs et la durée de mandat, de restreindre davantage le nombre maximum de conseils auxquels les administrateurs peuvent siéger et de réduire la taille du conseil d’administration.

Le CN croit fermement que les entreprises ayant du succès doivent engager un dialogue ouvert et significatif avec toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires. Nous reconnaissons que la responsabilité ESG est devenue une priorité clé pour un grand nombre de nos investisseurs, clients et employés, ainsi que pour les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous sommes reconnaissants pour leur contribution, qui a aidé à formuler les initiatives ESG annoncées aujourd’hui.

« Au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis la privatisation, la Compagnie s’est efforcée de refléter les meilleures pratiques en matière de gouvernance du conseil d’administration et reconnaît que ces pratiques ont évolué dans leur nature et ont élargi leur portée pour y inclure des critères plus englobants. Alors que nous établissons la stratégie et la gouvernance du CN pour la prochaine phase de notre croissance et de notre devoir fiduciaire, le conseil sera saisi de l’impératif de veiller à ce que les pratiques de gouvernance reflètent les meilleures pratiques ESG. » – Robert Pace, président du conseil d’administration du CN

Conseil Consultatif Autochtone

Le conseil d’administration est heureux d’annoncer la création du Conseil Consultatif Autochtone du CN (CCA), un organisme indépendant composé de membres de communautés autochtones de partout au pays. Son mandat sera de faire des recommandations au conseil d’administration et à la haute direction sur des enjeux que la Compagnie ou le CCA croient pertinents pour le CN. L’un des objectifs du CCA est de renforcer la diversité et l’inclusion grâce à des politiques et des procédures qui reflètent ces principes.

Les coprésidents et l’ensemble des membres du CCA seront annoncés avant l’assemblée générale annuelle du CN, après une consultation auprès des dirigeants et organisations autochtones représentatifs.

« Les opérations du CN passent à l’intérieur ou longent presque 200 différentes terres de réserves de plus de 110 Premières Nations et territoires métis, dans huit provinces. Le Conseil Consultatif Autochtone s’appuie sur les fondements de la vision du CN envers les Autochtones. Cette initiative renforce nos relations avec les communautés autochtones et les formalise dans le cadre de nos engagements ESG. » – Robert Pace, président du conseil d’administration du CN

Vote consultatif sur le plan d’action climatique

Un autre élément clé de nos engagements ESG renouvelés est notre vote consultatif annuel sur le plan d’action climatique de la Compagnie annoncé plus tôt ce mois-ci. Le premier vote non contraignant aura lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires (AGA) du CN le 27 avril 2021. Il complète les divulgations solides et de longue date des données du CN liées au changement climatique, la divulgation publique de ses émissions de gaz à effet de serre, sa stratégie de réduction des émissions, ainsi que ses progrès annuels depuis 2009 en matière de réduction des émissions.

La Compagnie fera partie de la solution climatique et elle s’engage à une amélioration continue par ses actions, sa transparence et ses déclarations. Le CN est l’une des trois seules entreprises canadiennes à figurer sur la prestigieuse Liste A du CDP* pour sa lutte contre les changements climatiques.

Engagement envers la diversité

Accroître la diversité du conseil d’administration et de la haute direction de la Compagnie afin de mieux refléter ses communautés et ses clients est un élément essentiel afin de maintenir le succès concurrentiel du CN et la confiance de nos parties prenantes. Le conseil d’administration a établi une cible d’au moins 50% des administrateurs indépendants provenant d’un plus large éventail de groupes de la diversité, incluant la parité de genre, pour la fin de 2022.

Mise à jour des politiques de gouvernance du conseil d’administration

Les meilleures pratiques évoluent au Canada et aux États-Unis en ce qui a trait à la taille des conseils d’administration, la durée du mandat des administrateurs, l’âge de leur retraite et le nombre de conseils d’administration auxquels ils devraient siéger.

Pour refléter ces tendances, le conseil d’administration du CN met à jour ses politiques de gouvernance corporative pour : réduire la taille du conseil à 10 administrateurs indépendants plus le PDG; assujettir tous les administrateurs à une limite de 14 ans en mandat, supprimant ainsi la disposition actuelle relative au droit acquis; réduire l’âge de la retraite des administrateurs de 75 à 72 ans et modifier la politique quant au nombre maximum de conseils auxquels peuvent siéger les administrateurs en réduisant le maximum à trois conseils d’administration publics, dont celui du CN. Ces changements dans la gouvernance seront effectifs dès l’AGA en avril 2021.

Des administrateurs non-candidats à la réélection

Ces nouvelles mesures de gouvernance ont été approuvées unanimement par le conseil d’administration et font partie intégrante d’un succès durable pour l’avenir. Par conséquent, plusieurs administrateurs ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas pour réélection lors de la prochaine AGA. Les administrateurs sortants sont Don Carty, Maureen Kempston Darkes, Gordon Giffin, Edith Holiday et Denis Losier.

« Je veux saisir cette opportunité, au nom de toute la famille du CN, afin de remercier les administrateurs sortants pour leur précieuse contribution, leur sagesse, leur expertise et pour avoir veillé au succès du CN à mesure qu’il grandissait et prospérait. La Compagnie doit une fière chandelle à ces administrateurs hors pair et leur rendra un hommage lors de l’assemblée générale annuelle. » – Robert Pace, président du conseil d’administration du CN.

* Le CDP est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions afin de gérer leurs impacts environnementaux.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

