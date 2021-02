CALGARY, Alberta, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui que Russ Girling présentera sa candidature pour les élections au conseil d'administration de Suncor lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'entreprise qui aura lieu le 4 mai 2021.



« Puisqu'il a une longue carrière dans l'industrie énergétique depuis 35 ans, je suis heureux que Russ Girling ait accepté de présenter sa candidature pour les élections au conseil d'administration de Suncor, a affirmé Michael Wilson, président du conseil d'administration. Russ est bien connu dans l'industrie énergétique en Amérique du Nord et dans la communauté des affaires en général pour avoir dirigé TC Energy pendant plus de 10 ans. En plus de sa compréhension approfondie des enjeux qui touchent directement l'industrie, Russ possède des compétences financières et commerciales exceptionnelles. Son engagement envers une gouvernance solide s'inscrit dans les valeurs de Suncor et nous croyons qu'il sera un ajout précieux au conseil. »

Russ a récemment pris sa retraite après une carrière de 26 ans à TC Energy, incluant 10 ans comme président et chef de la direction. Russ a dirigé et a été membre de l'équipe de leadership de la haute direction ayant procuré un rendement annuel moyen aux actionnaires de 12 % au cours des 20 dernières années. Avant de se joindre à TC Energy en 1994, Russ a travaillé à Suncor Énergie, Northridge Energy Marketing et Dome Petroleum.

Russ siège au conseil de Nutrien (anciennement Agrium). Il a également siégé à de nombreux conseils privés ainsi que des conseils d'organismes à but non lucratif comme l'Alberta Children’s Hospital Foundation et Centraide de Calgary. Jusqu’à sa retraite, Russ était membre de la table ronde des gens d'affaires, du Conseil canadien des affaires, et a été un membre fondateur du Business Council of Alberta.

Russ possède un baccalauréat en commerce et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Calgary.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de Suncor, veuillez visiter suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

