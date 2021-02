EFECTE OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020 – 25.2.2021 klo 8.30

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 – Vahvaa SaaS-kasvua ja positiivinen käyttökate

10-12/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 25 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 43 %

Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,2) ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (-0,3)

Liikevoittoprosentti parani -9 %:sta 1 %:iin

Koronavirustilanteen vaikutus palveluliikevaihtoon väheni

Merkittävä tuotejulkaisu, sisältäen tekoälyä hyödyntävän Virtual Coach -toiminnallisuuden

1-12/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 63 %

Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,0) ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa (-1,4)

Liikevoittoprosentti parani -10 %:sta -2 %:iin

2,3 miljoonan euron positiivinen kassavirta (-0.3)

Ohjeistus vuodelle 2021:

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-4 %



Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 10-12/2020 10-12/2019 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019 Liikevaihto 4 042 3 683 7 495 6 955 14 888 13 839 Käyttökate (EBITDA) 171 -242 492 -193 126 -998 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 46 -333 260 -402 -314 -1 377 Liikevoitto 41 -338 250 -412 -332 -1 396 Katsauskauden tulos 37 -341 245 -415 -368 -1 373 Tulos/osake, euroa 0.01 -0.06 0.04 -0.07 -0.06 -0.23 Oma pääoma/osake, euroa 0.33 0.37 0.33 0.37 0.33 0.37 SaaS MRR 808 640 808 640 808 640

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Päättynyt vuosi oli monella tapaa erityinen. Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta Efecteä kohtaan. Olen myös syvästi kiitollinen tiimillemme. He ovat auttaneet asiakkaitamme onnistumaan, pitäneet huolta toisistaan sekä luoneet kasvua haastavista olosuhteista huolimatta. Olemme yhdessä ylpeästi rakentaneet eurooppalaista vaihtoehtoa alamme globaaleille goljateille.

Viimeisellä vuosineljänneksellä jatkoimme samaa kuin siihen asti: strategiamme toimeenpanemista, liiketoimintamme kasvattamista ja kannattavuutemme parantamista. Efecten palvelujenhallinta-alustan julkaisu 2020.4 oli merkittävä virstanpylväs matkallamme auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Tekoälyä hyödyntävä Virtual Coach on jo viety tuotantokäyttöön, ja se on saanut erinomaista asiakaspalautetta. Parannetut monikielisyys- ja konfiguraationhallinnan toiminnallisuudet tukevat kansainvälistymistämme.

Kansainvälisen SaaS:in kasvaminen 63 % vuoden 2020 aikana oli meille tärkeä merkkipaalu. Tämä on saavutettu hyvällä onnistumisella Saksan ja Ruotsin maayhtiöissä. Olemme nyt käynnistäneet kansainvälisen laajentumisemme toisen vaiheen, johon liittyy uusien markkinoiden kattaminen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin avulla yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Puolalaisen Advatechin kanssa solmittu kumppanisopimus oli tärkeä ensimmäinen askel tällä tiellä. Kansainvälistymisemme seuraava vaihe on yksi tärkeimmistä investointikohteistamme vuonna 2021. Kuluvana vuonna odotamme saavamme uusia kumppanuuksia sekä myös ensimmäiset tilaukset uusilta markkina-alueilta.

Jotta SaaS kasvu olisi järkevää pitkällä tähtäimellä, sen perustana olevan taloudellisen yhtälön täytyy toimia. Olemme työskennelleet kovasti liiketoimintamallimme skaalautuvuuden varmistamiseksi. Positiivisen käyttökatteen ja 2,3 miljoonan euron (-0,3) liiketoiminnan kassavirran saavuttaminen kertovat siitä, että olemme oikealla polulla. Tiimimme on vahvistunut ja olemme parantaneet operatiivista toimintaamme. Tämän ansiosta pystymme myös nopeampaan ja kattavampaan raportointiin. Toistuvan liikevaihdon käyttökate, jonka julkaisimme nyt ensimmäistä kertaa, oli 78 % vuonna 2020 (77 %).

Olemme hyvässä asemassa jatkamaan pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme mukaista kasvua myös tänä vuonna. Vaikka odotammekin epävarmuuden jatkuvan markkinoilla, vaikuttaen uusasiakashankintaan ja asiakaspoistumaan, odotamme myös ratkaisuihimme kohdistuvan vahvan kysynnän jatkuvan. Jatkamme kasvuinvestointien priorisointia yli lyhyen aikavälin kannattavuuden samalla kun kasvatamme Efecten jalansijaa euroopanlaajuisesti. Kykymme toteuttaa suunnitelmiamme ja viimeisten kahden vuoden aikana otetut edistysaskeleet ovat kasvattaneet luottamustani yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin entisestään. On etuoikeus olla mukana rakentamassa pilvipohjaisen palvelunhallinnan eurooppalaista vaihtoehtoa.

Lisätietoja:

talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085

toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR 10-12/2020 10-12/2019 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019 SaaS 2 358 1 893 4 640 3 687 8 806 7 094 Kertalisenssit 49 9 49 38 93 185 Ylläpito 276 329 512 642 1 010 1 287 Palvelut 1 359 1 452 2 295 2 588 4 980 5 272 Konserni yhteensä 4 042 3 683 7 495 6 955 14 888 13 839



Efecten liikevaihto kaudella 1-12/2020 oli 14,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % Ulkomainen liikevaihto kasvoi merkittävästi. Liikevaihtoa ulkomaisista tytäryhtiöistä kertyi 3,6 miljoonaa euroa (2,6) eli noin 24 % kokonaisliikevaihdosta (19 %).

Pilvipohjaisten ratkaisujen liikevaihto jatkoi kasvuaan SaaS-liikevaihdon kasvaessa 24 %. Palveluiden liikevaihto laski 6 %. Kertalisenssien liikevaihto laski strategiamme mukaisesti 50 % ja perinteisen ylläpidon liikevaihto laski 22 %. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) oli katsauskaudella 9,8 miljoonaa euroa (8,4), muodostaen noin 66 % kokonaisliikevaihdosta (61 %).

SaaS MRR oli 808 tuhatta euroa katsauskauden lopulla kasvaen 26 % vertailukaudesta. MRR-kasvusta 13 prosenttiyksikköä kertyi vakiintuneista asiakkuuksista (nettopysyvyysaste 113 %) ja 13 prosenttiyksikköä 12/2019 jälkeen voitetuista uusista asiakkuuksista. Bruttopoistuma oli 3,4 %. Toistuvan liikevaihdon käyttökate oli 78 % vuonna 2020 (77 %). Määritämme toistuvan liikevaihdon käyttökatteen jakamalla tuen, pilvi-infrastruktuurin, pilvioperoinnin ja kolmansien osapuolten lisenssien kustannukset toistuvalla liikevaihdolla.

Koronavirustilanne vaikutti palveluliikevaihdon kehitykseen odotusten mukaisesti. Palveluliikevaihdon kasvuprosentti olisi kuitenkin myös ilman pandemiaa ollut vaatimaton. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvattamaan SaaS-liiketoimintaamme. Tukeaksemme strategiaa kehitämme jatkuvasti tarjontaamme aidosti “Software as a Service” -ratkaisuiden suuntaan. Esimerkkinä laajentuneesta tarjonnasta myymme Plus ja Premium –tason jatkuvia palvelukokonaisuuksia. Nämä tuottivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa SaaS-liikevaihtoa. SaaS muodosti jo 59 % liikevaihdostamme (51 %).

Efecten käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,0) ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa (-1,4). Kannattavuus parani kasvun tuodessa skaalaetuja ja ulkomaiden tappioiden pienentyessä sekä kustannussäästöohjelmamme hillitessä kustannuksia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomessa.

Katsauskauden tulos oli -0,4 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna -1,4 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 8,7 miljoonaa euroa (7,5). Omavaraisuusaste oli 35 % (42 %) ja nettovelkaantumisaste -270 % (-159 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0 euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 5,3 miljoonaa euroa (3,4).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja investointien rahavirta 1,4 miljoonaa euroa (-0,3). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottomenoista.

Katsauskauden aikana lunastettiin 1,9 miljoonaa euroa sijoituksia kassavaroihin.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Asiakaskysyntä muuttui koronaviruspandemian johdosta. Vastasimme muuttuneisiin olosuhteisiin sopeuttamalla organisaatiotamme sekä muuttamalla myynnin, markkinoinnin ja toimitusten lähestymistapoja yhä enemmän verkkopohjaisiksi. Julkaisimme myös verkossa ilmaisen kokeilumahdollisuuden Efecten keskeisistä tarjoamista. Näiden toimenpiteiden avulla onnistuimme jatkamaan vahvaa SaaS-kasvua. Palveluliikevaihtoa pandemia sen sijaan heikensi. Suurin vaikutus näkyi identiteetinhallinnan projektien kysynnässä, kun taas pääliiketoimintamme palvelunhallinnan kysyntä pysyi vahvempana. Pitkän aikavälin trendi jatkui asiakkaiden siirtyessä pois legacy-ratkaisuista (ylläpito, kertalisenssit) yhä enemmän kohti pilvipohjaisia ratkaisuja.

Efecten käytön laajentaminen asiakaskunnassamme oli kasvullemme tärkeä ajuri, tuoden noin puolet MRR-kasvustamme. Keskityimme auttamaan asiakkaitamme saamaan Efecten alustasta kaiken mahdollisen hyödyn ja mahdollistamaan lupaamamme käyttökokemuksen, ketteryyden ja kustannustehokkuuden. Autoimme edelleen asiakkaitamme laajentamaan Efecte-ratkaisujensa käyttöä myös perinteisen IT-palvelunhallinnan ulkopuolelle, esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, talouspalveluissa ja asiakaspalvelussa. Identiteetin- ja pääsynhallinnan saralla asiakaskysyntä Efecten vuonna 2019 julkaisemaa IGA-ratkaisua kohtaan oli hyvää niin olemassa olevien kuin uusienkin asiakkaiden keskuudessa.

Jatkoimme uusien asiakkuuksien solmimista, vaikka pandemia hidastikin uusasiakashankintaamme. Saimme uusia asiakkaita kaikilla markkina-alueillamme ja allekirjoitimme sopimukset muun muassa saksalaisen logistiikka-alan toimijan, saksalaisen kunnossapitoteollisuuden toimijan sekä ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa, joista viimeinen valitsi Efecten ratkaisun korvaamaan nykyisen ServiceNow-ratkaisunsa. Yhteensä saimme 17 uutta suoraa asiakasta vuoden 2020 aikana (33).

Autoimme asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan prosessejaan ja siirryimme myös omissa asiakastoimituksissamme täysin etätoimituksiin. “Digitalize and Automate” oli myös vuoden pääasiakastapahtumamme teema. Kaksipäiväinen virtuaalinen tapahtuma ylitti odotuksemme. Yli 1200 henkilöä ilmoittautui mukaan, ja yli 1000 henkilöä yhteensä 22 maasta on katsonut tapahtuman sisältöjä, joista julkaistut tallenteet ovat jatkaneet katselukertojen kerryttämistä. Tapahtuma oli onnistunut esimerkki siitä, kuinka viime vuonna saimme aikaan enemmän pienemmillä resursseilla ja taustalla olevasta parantuneesta operatiivista tehokkuudesta, kulukurista ja tuottavuudesta kaikessa toiminnassamme.

Vuoden 2020 aikana aloitimme digitaalisten myynti-, markkinointi- ja partnerikyvykkyyksiemme rakentamisen tavoitteenamme mahdollistaa nopeampi skaalautuminen Euroopan markkinoille. Digitaaliset myynti- ja markkinointikyvykkyydet yhdistettynä uuteen kumppaniohjelmaamme muodostavat perustan kansainvälisen kasvumme toiselle vaiheelle. Niiden avulla voimme laajentua uusille markkina-alueille ilman tarvetta omille työntekijöille jokaisessa maassa ja ne edistivät kasvuamme myös nykyisillä markkina-alueillamme. Strategian ensimmäisenä konkreettisena osoituksena julkistimme joulukuussa uuden kumppanuuden puolalaisen Advatechin kanssa. Olemme jatkaneet uusien kumppaneiden etsimistä aktiivisesti myös katsauskauden päättymisen jälkeen ja tammikuussa 2021 julkistimme uuden kumppanuuden tsekkiläisen Solutian kanssa. Jatkoimme kumppanuuksiemme vahvistamista myös nykyisillä markkina-alueillamme ja erityisesti DACH-alueella näimme positiivista kehitystä.

Palveluliiketoiminnan osalta jatkoimme toimitusmalliemme ja standardisoitujen ratkaisujen tarjonnan kehittämistä. Standardisoidut ratkaisut auttavat meitä ja laajenevaa kumppaniekosysteemiämme toimittamaan tasalaatuisemman asiakaskokemuksen kaikille asiakkaillemme. Olemme käyttäneet aikaa asiakastyytyväisyyden parantamiseen digitaalisen asiakaspolun kaikissa vaiheissa ja tehneet lukuisia operatiivisia parannuksia. Perustimme myös asiakkaidemme edustajista koostuvan neuvoston (Customer Advisory Board) kaikille markkina-alueillemme. Efecten asiakastyytyväisyystulokset paranivat katsauskaudella merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen.

HENKILÖSTÖ

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli katsauskauden lopussa 106 henkilöä (107). Henkilöstöstä 88 oli Suomessa (88), 7 Ruotsissa (7), sekä 11 Saksassa (12). Keskimäärin henkilöstöä oli viimeisellä vuosineljänneksellä 104 ja koko vuonna 103 (106).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla järjestimme koko Suomen henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli vastata koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin sekä sopeuttaa organisaatiotamme muuttuneeseen toimintaympäristöön. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena toteutettiin rooli- ja organisaatiomuutoksia sekä otettiin käyttöön osa-aikaiset lomautukset. Näiden toimenpiteiden lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena viiden työntekijän työsuhde päätettiin. Lomautukset lopetettiin Q3 aikana alun perin suunniteltua nopeammin.

Toisella vuosipuoliskolla jatkoimme tiimimme ja organisaation kehittämistä Efecten kasvun tukemiseksi. Otimme käyttöön uuden rekrytointimallin huippuosaajien rekrytoimiseksi. Pääsemme hyödyntämään tätä kasvattaessamme tiimiämme vuoden 2021 aikana.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano katsauskauden lopussa oli seuraava: Niilo Fredrikson (toimitusjohtaja), Taru Mäkinen (talousjohtaja), Niina Hovi (henkilöstö ja kulttuuri), Steffan Schumacher (myynti, markkinointi ja palvelut), Topias Marttila (teknologia) ja Peter Schneider (tuotteet).

MARKKINANÄKYMÄT

IT-palveluhallinnan alustat ovat digitaalisen transformaation mahdollistajia, kun kaiken tarjoaminen palveluna valtavirtaistuu. Asiakkaat eri toimialoilla kääntyvät pilvipohjaisten palveluhallinnan ratkaisuiden puoleen digitalisoidakseen ja automatisoidakseen toimintaansa ja ollakseen ketterämpiä, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Yhä useammasta organisaatiosta on tulossa palveluorganisaatio.

Odotamme globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan (ITSM) markkinan jatkavan vahvaa kasvuaan. Koronaviruspandemialla on ollut sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia markkinaan. Kiinnostus pilvipalveluita kohtaan on kasvanut ja samaan aikaan joidenkin asiakkaiden päätöksenteko on hidastunut. Vastaavasti markkina-analyytikoiden ennusteiden hajonta on kasvanut. Globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan kasvuarviot vaihtelevat seuraavien viiden vuoden ajalla 15 %:n ja 21 %:n vuosikasvun välillä. Euroopassa kasvun odotetaan vastaavan globaalia kasvuvauhtia. Aasiassa kasvuvauhdin ennustetaan olevan nopeampaa ja vastaavasti Pohjois-Amerikassa kasvuvauhdin ennustetaan olevan hitaampaa kuin globaalisti. Maailmanmarkkinaa hallitsevat edelleen amerikkalaiset yhtiöt, mutta Efecte mainitaan useissa analyytikkoraporteissa haastajana, ja Efecte jatkaa kasvuaan eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille goljateille.

Yhtiön toisen ratkaisualueen, identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) globaalien ratkaisumarkkinoiden kasvun analyytikkoarviot ovat vuosille 2020-2025 olleet keskimäärin 17–26 % vuodessa. Yritysten toiminnan digitalisoituessa tulee niin henkilöiden kuin fyysisten esineidenkin identiteettien hallinnasta entistä tärkeämpää, mikä lisää IAM-ratkaisujen kysyntää. Myös näiltä osin pandemian vaikutus on epäselvä. Toisaalta pandemia kasvattaa etätyön mahdollistavien ratkaisuiden kuten IAM-ratkaisuiden kysyntää, mutta samanaikaisesti yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa kysyntään päinvastaisesti.

TUOTEKEHITYS

Katsauskauden aikana Efecte laajensi ja paransi ratkaisutarjontaansa investoimalla alustaansa ja ratkaisuihinsa. Katsauskauden kohokohtiin kuului Virtual Coach-toiminnallisuuden julkaisu marraskuussa. Virtual Coach on yhtiön ensimmäinen tekoälyä hyödyntävä ominaisuus ja se auttaa tukihenkilöitä työskentelemään tehokkaammin tarjoamalla hyödyllistä tietoa ja suosituksia tekoälyn avulla. Toinen tärkeä uusi toiminnallisuus oli parempi tuki eri kieliversioiden konfiguraatioille, minkä avulla monikansalliset organisaatiot voivat työskennellä samoilla prosessimäärityksillä kielirajojen yli.

Kolmas katsauskauden painopistealue tuotekehityksen saralla oli investoinnit käyttäjäkokemukseen parantamiseen. Kehitystyön ensimmäiset tulokset julkaistiin vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla . Käyttäjäkokemus on yksi tuotekehityksen painopistealueista myös vuonna 2021. Tulemme panostamaan loppu- ja pääkäyttäjien käyttäjäkokemukseen sekä parantamaan asemiamme enterprise-sovellusten ekosysteemeissä tukemalla moderneja REST API -rajapintoja. Tulemme investoimaan myös ratkaisutarjoamamme toimituksen standardointiin, dokumentaatioon ja entistä laajempaan kielitukeen. Tavoitteenamme on mahdollistaa palveluntarjoajakumppaneidemme sekä eurooppalaisen kumppaniekosysteemimme menestys.

Laajensimme ratkaisutarjontaamme lisäämällä portfolioomme Financial Operations Management, Enterprise Contract Management, Project Management ja Crisis Ops -ratkaisut. Toimitimme merkittäviä parannuksia alustamme ratkaisukehitysominaisuuksiin. Parannukset mahdollistavat asiakaskohtaisten ratkaisuiden ketterän ja hallitun siirtämisen kehitysympäristöstä testiympäristöön ja siitä tuotantoympäristöön. Myös identiteetin- ja pääsynhallinnan IGA-ratkaisuun tehtiin vuoden aikana parannuksia kehittäessämme ratkaisua ensimmäisistä asiakastoimituksista saadun palautteen perusteella.

Saimme myös ulkopuolista tunnustusta työstämme. Kesäkuussa Efectestä tuli maailman ensimmäinen IT-palveluhallinnan ratkaisujen toimittaja, jonka kaikki 19 IT-palveluhallinnan prosessia on ITIL4-sertifioitu. Lisäksi Efecte sai ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin.

Efecten tuotekehityskulut katsauskaudella olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa (2,5). Tuotekehityskuluiksi kirjattiin 1,9 miljoonaa euroa (2,0) ja 0,4 miljoonaa euroa (0,4) aktivoitiin taseeseen.Julkinen rahoitus Business Finlandilta kattoi 0,3 miljoonaa euroa (-). Kuten liiketoimintakatsauksessa 1-3/2020 kuvattiin, Business Finland on myöntänyt Efectelle yhteensä 0,3 miljoonaa euroa rahoitusta, joka käytettiin katsauskaudella lähes kokonaan. Rahoitusta käytettiin Virtual Coach –toiminnallisuuden kehittämiseen, johon saatiin 0,2 miljoonaa euroa Business Finlandin R&D-rahoitusta sekä käyttäjäkokemusparannusten ja IGA-ratkaisun parannusten kehittämiseen, johon saatiin 0,1 miljoonaa euroa Business Finlandin koronatukea. Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikausilta 2018–2020:

Milj. euroa 2020 2019 2018 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 2,7 2,5 2,3 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,

% liikevaihdosta 18 % 18 % 19 %







VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 090 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 545 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Päivi Rekonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Brigitte Falk ja Esther Donatz. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 6 056 623 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 24 289 omaa osaketta, noin 0,4 % kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 11,40 euroa, alin kurssi 3,90 euroa ja päätöskurssi 10,80 euroa. Osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli katsauskauden päätöskurssilla noin 64,7 miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.12.2020 yhteensä 2 376 omistajaa (1364). Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 31.12.2020:

Osakas Kpl % 1 First Fellow Oy 1 010 499 16,7 2 Oy Fincorp Ab 678 500 11,2 3 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 475 530 7,9 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 290 909 4,8 5 OP-Suomi Mikroyhtiöt 264 516 4,4 6 Montonen Markku 263 571 4,4 7 Stadigh Kari 250 053 4,1 8 Havacement Oy 89 407 1,4 9 Ervi Pertti 87 401 1,4 10 Rausanne Oy 75 000 1,2

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 3,2 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 2,3 %:a osakekannasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 13,8 % kaikista osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja noudattaen muita osakeyhtiölain vaatimuksia. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuului 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttivat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeutti merkitsemään kolme uutta osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2020 ja viimeiset 2011 optio-ohjelman perusteella merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen 24.2.2021.

Merkintäajan päättymiseen 31.12.2020 mennessä optio-oikeuksien perusteella merkittiin 379 530 osaketta. Käyttämättä jääneet 3 490 optio-oikeutta olisivat oikeuttaneet merkitsemään 10 470 osaketta. Käyttämättä jääneet optio-oikeudet on palautettu yhtiölle.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan kuului 2015 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttivat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuivat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 24 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 33 000 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeutti merkitsemään kolme osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2020.

Oikeus merkitä osakkeita noudatti seuraavaa aikataulua: A-optio-oikeudet vestautuivat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018, C-optio-oikeudet 30.4.2019 ja D-optio-oikeudet 30.4.2020. Hallituksen asettamien vestautumisehtojen mukaisesti D-sarjan marraskuussa 2019 allokoitujen 10 000 optio-oikeuden vestautumisaste oli 75 %.

Merkintäajan päättymiseen 31.12.2020 mennessä optio-oikeuksien perusteella merkittiin 225 000 osaketta. Käyttämättä jääneet 60 000 optio-oikeutta olisivat oikeuttaneet merkitsemään 180 000 osaketta. Käyttämättä jääneet optio-oikeudet on palautettu yhtiölle tai jääneet vestautumatta merkintäajan päättyessä.

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan 2018 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.

Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 170 000 optio-oikeudesta (joista 163 750 on allokoitu), joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 137 500 on allokoitu), joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 129 500 on allokoitu), joiden merkintähinta on 4,39 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2024.

Optio-ohjelmaan 2018 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vuoden 2019 keväästä lukien yhtiöllä ei ole ollut työntekijöitä Tanskassa ja kaikki yhtiön Tanskan toiminnot on toteutettu yhtiön Ruotsin tytäryhtiön kautta. Yhtiön oikeudellisen rakenteen yksinkertaistamiseksi Tanskan tytäryhtiö Efecte Denmark A/S sulautui Efecte AB:n rajat ylittävällä konsernin sisäisellä sulautumisella, joka saatettiin päätökseen ja rekisteröitiin Tanskan ja Ruotsin kaupparekistereihin 14.-15.1.2021.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Mahdolliset häiriöt ohjelmistossa, oman palvelun operoinnissa, ulkoistetussa konesalissa ja verkkoyhteyksissä voivat aiheuttaa häiriöitä palvelussa, jotka voivat johtaa korvausvelvoitteisiin, mainehaittoihin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Nämä seuraukset voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä takuuvastuisiin liittyvää työtä, jotka voivat aiheuttaa kuluja sekä korvausvastuita. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Asiakastyytyväisyyden lasku voi johtaa negatiiviseen julkisuuteen, korvausvastuisiin ja tulevien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.

Tietoturvaan liittyvät riskit, kuten tahattomat tai tahalliset tietoturvaloukkaukset kuten ransomware-hyökkäykset voivat aiheuttaa asiakkaisiin tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvia korvausvastuita sekä merkittäviä mainehaittoja.

Kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen tehtävät panostukset lisäävät kiinteitä kustannuksia esimerkiksi etupainotteisen rekrytoinnin ja kumppaniohjelmaan tehtävien panostusten kautta. Panostukset voivat alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit, kuten oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille ja kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta ovat Efectelle merkittäviä. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella arvioinnilla.

Efectellä on asiakkaidensa kanssa sopimuksia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja niissä sovittujen tai tietosuoja-asetuksen velvoitteiden rikkominen voi johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin.

Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua vahvistamaan omaa pääomaansa yhtiölle epäedullisilla ehdoilla.

Koronaviruspandemiaan liittyvät riskit ovat edelleen yhtiön kannalta ajankohtaisia, vaikka ne ovatkin pienentyneet vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon aikana. Pandemian jatkuminen aiheuttaa epävarmuutta Efecten toimintaympäristössä esimerkiksi Efecten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden päätöksenteon ja hankintaprosessien hidastumisen ja voimassaolevien tilausten irtisanomisen kautta. Pitkittynyt taloudellinen laskusuhdanne voi vaikuttaa Efecten asiakkaiden, kumppaneiden, alihankkijoiden ja muiden toimittajien kykyyn noudattaa heidän sopimusvelvoitteitaan Efecteä kohtaan esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi.

VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön päättyneen tilikauden tappio oli -766 422,76 euroa ja vapaa oma pääoma 7 102 545,41 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2020.

Efecte investoi strategiansa mukaisesti lähivuosina merkittävästi kasvuun, minkä johdosta yhtiön tavoitteena ei ole maksaa osinkoja lähitulevaisuudessa.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020- 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

OHJEISTUS VUODELLE 2021

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-4 %.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-3/2021 29.4.2021.

Efecte Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

talousjohtaja Taru Mäkelä, 040 507 1085

toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

2. Liitetiedot

3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019 Liikevaihto 7 495 6 955 14 888 13 839 Liiketoiminnan muut tuotot 287 0 292 0 Materiaalit ja palvelut -642 -558 -1 263 -1 206 Henkilöstökulut -4 846 -4 565 -10 126 -9 701 Liiketoiminnan muut kulut -1 803 -2 026 -3 665 -3 931 Käyttökate (EBITDA) 492 -192 126 -998 Muut poistot -232 -209 -439 -378 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja

(EBITA) 260 -402 -314 -1 377 Liikearvon poistot -9 -9 -19 -19 Liikevoitto 250 -412 -332 -1 396 Rahoitustuotot ja -kulut -3 -1 -31 25 Voitto ennen veroja 247 -413 -363 -1 371 Tuloverot -2 -2 -4 -2 Katsauskauden tulos 245 -415 -368 -1 373

KONSERNIN TASE



(1 000 EUR) 12/2020 12/2019 Pysyvät vastaavat Kehittämismenot 1 131 1 063 Aineettomat oikeudet 211 167 Liikearvo 24 42 Koneet ja kalusto 17 23 Vaihtuvat vastaavat Keskeneräiset työt - 1 Pitkäaikaiset saamiset 53 60 Lyhytaikaiset saamiset 1 885 2 659 Rahoitusarvopaperit - 1 973 Rahavarat 5 391 1 475 Varat yhteensä 8 712 7 464 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 895 10 708 Kertyneet voittovarat -8 976 -8 623 Oma pääoma yhteensä 1 999 2 165 Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 2 943 2 316 Ostovelat 401 450 Muut velat 835 678 Siirtovelat 2 534 1 854 Velat yhteensä 6 713 5 299 Oma pääoma ja velat yhteensä 8 712 7 464

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 2020 2019 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -362 -1 371 Oikaisut tilikauden tulokseen 503 372 Käyttöpääoman muutos 2 197 685 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -7 -12 Saadut korot ja muut rahoitustuotot - 0 Maksetut verot -4 -2 Liiketoiminnan nettorahavirta 2 325 -328 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin



-546 -591 Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin - -1 300 Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 1 950 1 546 Investointien nettorahavirta 1 404 -345 Rahoituksen rahavirrat Osakeannit 187 120 Rahoituksen nettorahavirta 187 120 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 3 916 -553 Rahavarat tilikauden alussa 1 475 2 027 Rahavarat tilikauden lopussa 5 391 1 475



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 80 80 Osakepääoma 31.12. 80 80 Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 10 708 10 588 Osakeanti 187 120 Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 31.12. 10 895 10 708 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -8 623 -7 249 Muuntoerot 14 -1 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -8 609 -7 250 Tilikauden voitto (tappio) -368 -1 373 Vapaa oma pääoma yhteensä 1 919 2 085 Oma pääoma yhteensä 1 999 2 165

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019 SaaS 4 640 3 687 8 806 7 094 Kertalisenssit 49 38 93 185 Ylläpito 512 642 1 010 1 287 Palvelut 2 295 2 589 4 980 5 272 Konserni yhteensä 7 495 6 955 14 888 13 839







2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm 1.1.2019 5 813 988 Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen 40 000 Osakemerkintä optioilla 90 000 30.6.2019 5 943 988 Osakemerkintä optioilla 13 500 31.12.2019 5 957 488 1.1.2020 5 957 488 Osakemerkintä optioilla 16 002 30.6.2020 5 973 490 Osakemerkintä optioilla 83 133 31.12.2020 6 056 623

31.12.2020 Efecte Oyj:n hallussa on 24 289 omaa osaketta, noin 0,4 % osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2020 ja 31.12.2019

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 31.12.2020 31.12.2019 (tuhatta euroa) Vuokranmaksun vakuudet 49 56 Yrityskiinnitykset 1 000 1 000 Yhteensä 1 049 1 056





Leasingsopimuksista maksettavat määrät 31.12.2020 31.12.2019 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 92 117 Myöhemmin maksettavat 59 121 Yhteensä 151 237

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 %:n jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj on irtisanonut nykyisiin toimitiloihinsa liittyvän vuokrasopimuksen ja allekirjoittanut uusia toimitiloja koskevan kolmen vuoden pituisen vuokrasopimuksen, joka alkaa 1.4.2021. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu on noin 560 tuhatta euroa.

31.12.2020 31.12.2019 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 212 301 Myöhemmin maksettavat 420 59 Yhteensä 632 360

3. Tunnusluvut