20210225_Communiqué de presse Résultats annuels 2020

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 25 février 2021

Bureau Veritas : un modèle économique résilient favorisant la génération d’un important flux de trésorerie et le désendettement ; rétablissement du dividende

Chiffres clés1 2020

Chiffre d'affaires (CA) de 4 601 millions d’euros en 2020, en baisse de 6,0 % sur une base organique, dont -2,0 % au quatrième trimestre 2020

Résultat opérationnel de 407 millions d'euros

Résultat opérationnel ajusté de 615 millions d’euros, avec une marge opérationnelle ajustée de 13,4 % ; la marge s’est significativement redressée au second semestre pour atteindre 16,6 % grâce aux mesures de réduction des coûts

Résultat net part du Groupe de 125 millions d'euros

Résultat net ajusté de 285 millions d’euros (0,64 euro par action)

Flux de trésorerie disponible de 634 millions d’euros (13,8 % du CA du Groupe), du fait d’une politique d’investissement rigoureuse (1,9 % du CA du Groupe) et d’une réduction importante du besoin en fonds de roulement (6,1 % du CA du Groupe, en baisse de 270 points de base par rapport à l’exercice précédent) bénéficiant des initiatives du programme Move For Cash

Ratio dette nette ajustée / EBITDA en repli à 1,8x au 31 décembre 2020 par rapport à 1,9x lors de l’exercice précédent

Dividende proposé de 0,36 euro par action2, payable en numéraire

Perspectives 2021

Le Groupe bénéficie d’un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille, ainsi que de ses nombreuses opportunités de croissance. Compte tenu des incertitudes qui règnent actuellement autour de la pandémie de Covid-19 et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité, Bureau Veritas prévoit pour 2021 :

d’atteindre une solide croissance organique de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Didier Michaud-Daniel, Directeur général, commente :

« Tout au long de l’année 2020, l’ensemble du Groupe s’est mobilisé pour atténuer l’impact de la crise autour de trois actions : assurer la sécurité et protéger la santé de tous les collaborateurs de Bureau Veritas, préserver la solidité financière du Groupe, et assurer la continuité de l’activité, avec et pour nos clients, sur le terrain comme à distance grâce aux technologies numériques. Je suis fier des efforts continus fournis par l’ensemble de nos 75 000 collaborateurs, et tiens à saluer l’engagement exemplaire dont ils ont fait preuve envers nos clients, notamment en soutenant la reprise de leurs activités dans le monde entier grâce aux protocoles associés à l’initiative « Redémarrez votre activité avec BV ». Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier nos actionnaires pour leur soutien indéfectible tout au long de cette crise.

Nos résultats 2020 témoignent de ces efforts et de la grande résilience de notre entreprise après cinq années de profondes transformations qui ont repositionné notre portefeuille d'activités. Grâce aux mesures que nous avons prises pour soutenir la trésorerie, nous sortons plus forts de cette année 2020, avec un niveau d’endettement réduit.

Dans le monde actuel, la plupart des entreprises accélèrent leurs efforts en faveur de la qualité, la sécurité, la traçabilité et la protection de l’environnement. Grâce à notre Ligne Verte BV de services et solutions dédiés au développement durable, nous sommes en bonne position pour aider tous nos clients et parties prenantes, dans de multiples secteurs, à apporter transparence et fiabilité à leurs engagements ESG. De plus, en tant que société responsable, nous agissons afin d'être un modèle pour l’industrie en termes d’impact positif sur la planète et ses habitants.

Bureau Veritas annoncera son plan stratégique 2025 au quatrième trimestre 2021 ; il s’appuiera sur nos accomplissements des 5 dernières années et visera à saisir pleinement les opportunités de croissance des nouveaux marchés adressables. Ce plan va nous permettre d’exécuter une stratégie créatrice de valeur pour BV et toutes ses parties prenantes pour les années à venir. »

Principaux éléments financiers de 2020

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 24 février 2021, a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 4 601,0 5 099,7 (9,8) % (6,4) % Résultat opérationnel ajusté(a) 615,0 831,5 (26,0) % (21,9) % Marge opérationnelle ajustée(a) 13,4 % 16,3% (294) pb (271) pb Résultat opérationnel 407,4 721,3 (43,5) % (40,4) % Résultat net ajusté(a) 285,2 451,0 (36,8) % (31,6) % Résultat net part du Groupe 125,3 367,9 (65,9) % (62,4) % Bénéfice net ajusté par action(a) 0,64 1,02 (37,3) % (32,6) % Bénéfice par action 0,28 0,83 (66,3) % (62,9) % Flux net de trésorerie généré par l’activité 809,1 820,4 (1,4) % + 2,6 % Flux de trésorerie disponible(a) 634,2 617,9 + 2,6 % + 7,5 % Dette financière nette ajustée(a) 1 329,1 1 813,3 (26,7) % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS en Annexes 6 et 7 du présent communiqué de presse

Bureau Veritas agit de façon proactive dans la lutte contre le Covid-19

Assurer la sécurité et protéger la santé de tous les collaborateurs de Bureau Veritas

Depuis l’émergence de l’épidémie, Bureau Veritas met tout en œuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe a adopté des plans de continuité d’activité à travers le monde et a activé le travail à distance quand cela est possible, dans le strict respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé.

Assurer la continuité de l’activité avec et pour les clients

L'une des principales priorités du Groupe pendant la pandémie est d'assurer la continuité des activités avec et pour ses clients, en les accompagnant dans la gestion de leurs risques et la reprise de leurs activités. Dans de nombreux secteurs, les services de Bureau Veritas, à la fois sur le terrain et à distance grâce aux technologies numériques, contribuent au maintien des activités opérationnelles qui sont essentielles pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Bureau Veritas a développé un portefeuille de services dédiés visant à aider ses clients à faire face à la crise, avec par exemple, des formations en ligne pour permettre au développement des compétences de se poursuivre pendant le confinement et pour les salariés travaillant à domicile ; ainsi que l’évaluation de la conformité aux règles de santé et de sécurité édictées par les autorités sanitaires.

S’engager dans des projets de lutte contre le Covid-19

Le Groupe a également participé à de nombreux projets liés à la lutte contre le Covid-19 dans le monde : construction d'un hôpital d'urgence en Chine (Shenzhen) ; inspection de l’hôpital de campagne d’urgence en France (Mulhouse) ; sécurité du personnel dans la grande distribution aux États-Unis via l’installation de dispositifs de protection dans les points de vente ; et actions auprès des communautés locales dans les différentes parties du monde où il opère, notamment au travers du don d'Équipements de Protection Individuelle (masques, gants) à plusieurs hôpitaux.

Démontrer l'esprit de solidarité et de responsabilité des dirigeants de Bureau Veritas

Au cours de l’année 2020, afin de s’associer personnellement à l'esprit de solidarité et de responsabilité de Bureau Veritas envers toutes ses parties prenantes, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général ont décidé de baisser de 25 % leur rémunération fixe pendant la période de chômage partiel des salariés de Bureau Veritas en France. Ces sommes ont été versées à La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Assurer la traçabilité totale du vaccin contre le Covid-19 tout au long de la chaîne d’approvisionnement

En janvier 2021, Bureau Veritas et OPTEL, un leader mondial des plateformes de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, se sont associés pour lancer V-TRACE, une solution complète de traçabilité pour le vaccin contre le Covid-19. V‑TRACE est une solution intégrée visant à suivre et tracer les vaccins contre le Covid-19 partout et à tout moment, tout en limitant les risques grâce à des contrôles et des inspections tout au long des chaînes logistiques. V-TRACE permet un contrôle complet de la chaîne d’approvisionnement grâce à la présence locale des inspecteurs sur le terrain.

Des services et des solutions digitales et innovantes lancées au cours de l’année 2020

Accélérer le lancement de nouveaux services et solutions grâce à une plateforme digitale

En 2020, Bureau Veritas a accéléré le lancement de nouveaux services et solutions grâce à une plateforme digitale développée par le Groupe.

En effet, les mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont restreint la capacité du Groupe à déployer certains services physiquement. Pour répondre à ces contraintes, le Groupe a capitalisé sur ses actifs numériques afin de déployer ses ressources de manière dématérialisée et de lancer de nouveaux services adaptés à la situation de crise globale. Les capacités d’inspection, d’audit et de formation à distance, qui étaient déjà existantes, ont fait l’objet d’un déploiement et d’un support renforcé, permettant ainsi de maintenir une large gamme de services malgré les difficultés de déplacements sur les sites des clients.

Une plateforme digitale dite « Fast Track » a été mise en place afin de soutenir et de permettre le déploiement rapide (1 à 3 mois) de nouveaux services complets basés sur un modèle de réalisation digital. La suite de solutions « Redémarrez votre activité avec BV », créée pour permettre la reprise d’activité dans les conditions de santé, de sécurité et d’hygiène adéquates, a été soutenue par « Fast Track ».

En complément de la solution « Redémarrez votre activité avec BV », cette plateforme digitale soutient plusieurs nouveaux services, incluant :

« Supply-R », une solution qui s'adresse à tous les secteurs de l'industrie et des services pour aider les entreprises à préserver la continuité de leurs activités et à mieux gérer les risques associés à leurs portefeuilles de fournisseurs, répartis dans différentes zones géographiques ; et

« ChargeScan by BV », un portefeuille complet de services dédiés aux bornes de recharge pour véhicules électriques (EVCS), couvrant tout le cycle de vie des actifs - de la conception, à la construction, en passant par la mise en service jusqu’à l'exploitation, afin d’assurer la viabilité de leur réseau de bornes.

Le déploiement réussi de l’offre « Redémarrez votre activité avec BV »

Dans le contexte de crise sanitaire, les enjeux de santé, de sécurité et d’hygiène sont devenus une priorité absolue. Pour aider les entreprises à adopter de bonnes pratiques et à rassurer leurs parties prenantes, Bureau Veritas a lancé au printemps 2020 la suite de solutions « Redémarrez votre activité avec BV », à destination de ses clients en reprise d’activité.

La présence géographique de Bureau Veritas dans 140 pays, son réseau unique d'inspecteurs et d'auditeurs, et son expérience inégalée en matière de processus de certification et de maitrise des risques liés à la santé, à la sécurité et à l’hygiène sont des atouts considérables. Ils permettent au Groupe de mettre à la disposition des entreprises, des autorités publiques et de la société dans son ensemble, ses services et sa connaissance approfondie des spécificités et réglementations locales.

« Redémarrez votre activité avec BV » s’adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, ainsi qu’aux administrations publiques. Bureau Veritas soutient ses clients locaux, nationaux et internationaux dont l’activité a été mise à l’arrêt : hôtels, restaurants, compagnies aériennes et maritimes, centres commerciaux, sites industriels, chantiers, établissements recevant du public.

La suite de solutions « Redémarrez votre activité avec BV » s’appuie sur un écosystème digital complet permettant d’assurer transparence et traçabilité. Le dispositif comprend des outils d’aide opérationnelle destinés aux entreprises qui veulent rassurer les parties prenantes sur leur conformité aux réglementations et aux mesures de protection requises, et bénéficier d’un label (le label « SafeGuard » de Bureau Veritas ou un label propre au client avec une marque dédiée) ; il permet aussi la mise à disposition d’informations en ligne pour les clients et utilisateurs finaux. Bureau Veritas attribue le label sur la base de la conformité à toutes les exigences requises, après une vérification indépendante effectuée par un auditeur dûment qualifié.

La Ligne Verte d'expertise indépendante de Bureau Veritas pour favoriser un monde durable

En octobre 2020, le Groupe a lancé sa Ligne Verte, une large gamme de services et de solutions dédiés au développement durable, permettant à ses clients de relever les défis grandissants dans ce domaine.

Donner aux organisations les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies de développement durable

Grâce à sa Ligne Verte de services et de solutions, Bureau Veritas accompagne les organisations dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement durable, avec confiance et transparence.

Le développement durable et les sujets liés à la RSE (Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises) ou à l’ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont devenus des moteurs de croissance clés et des catalyseurs de confiance pour tous les acteurs de l'économie. Au-delà de leur performance financière et de leur capacité à innover, les entreprises sont désormais évaluées et jugées selon leur impact positif sur la planète et ses habitants.

Les décideurs doivent relever le défi de construire la confiance avec toutes leurs parties prenantes : actionnaires, conseils d’administration, employés, clients et la société tout entière. Seule une tierce partie experte et indépendante peut les aider à crédibiliser leurs démarches RSE et à apporter la preuve que leurs engagements en termes d'impacts environnementaux et sociaux sont étayés par des faits et des actions.

Pour les entreprises, cela signifie également mettre en œuvre, suivre, améliorer et communiquer leurs engagements pour améliorer leur performance en matière de développement durable et rester ainsi compétitifs et fiables.

Bureau Veritas s'engage à relever les défis mondiaux les plus urgents

En tant qu'entreprise de services Business to Business to Society, Bureau Veritas (BV) s'engage à relever les défis mondiaux les plus urgents de tous les secteurs de l'économie :

Ressources et production : BV, un leader des services d’essais, d’inspection et de certification pour les secteurs industriels, accompagne ses clients dans leurs efforts vers la réduction de l'empreinte carbone, l’objectif de zéro émission nette, l'utilisation durable des ressources et la transition énergétique ;

: BV, un leader des services d’essais, d’inspection et de certification pour les secteurs industriels, accompagne ses clients dans leurs efforts vers la réduction de l'empreinte carbone, l’objectif de zéro émission nette, l'utilisation durable des ressources et la transition énergétique ; Consommation et traçabilité : grâce à son expertise des chaînes d'approvisionnement complexes, BV permet aux entreprises d'assurer un approvisionnement responsable et équitable et de garantir la traçabilité des produits ;

: grâce à son expertise des chaînes d'approvisionnement complexes, BV permet aux entreprises d'assurer un approvisionnement responsable et équitable et de garantir la traçabilité des produits ; Bâtiment et infrastructures : à chaque étape, BV propose des services pour les actifs nouveaux et vieillissants et contribue à des villes durables et intelligentes ;

: à chaque étape, BV propose des services pour les actifs nouveaux et vieillissants et contribue à des villes durables et intelligentes ; Nouvelles mobilités : BV aide également les armateurs à développer la mobilité électrique. En s'appuyant sur sa présence de près de 200 ans dans l'industrie maritime, BV aide les armateurs à développer l’utilisation de combustibles alternatifs, tels que le GNL, et à assurer le respect des réglementations sur les émissions atmosphériques ;

: BV aide également les armateurs à développer la mobilité électrique. En s'appuyant sur sa présence de près de 200 ans dans l'industrie maritime, BV aide les armateurs à développer l’utilisation de combustibles alternatifs, tels que le GNL, et à assurer le respect des réglementations sur les émissions atmosphériques ; Social, Éthique et Gouvernance : en plus de ses services répondant aux enjeux de santé, de sécurité et de sûreté, BV a développé une gamme complète de solutions axées sur le suivi et l’amélioration de la diversité et de l'inclusion, de l'éthique et de l'intégrité.

Avec Bureau Veritas, les entreprises peuvent démontrer de manière mesurable l'impact de leurs initiatives de développement durable et d'ESG en les rendant traçables, visibles et fiables.

Faits marquants de 2020

Un chiffre d’affaires résilient sur une base organique en dépit de la pandémie de Covid-19

Le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de 6,0 % sur une base organique en 2020, avec une baisse de 2,0 % au dernier trimestre. Le chiffre d'affaires s'est amélioré au second semestre, en baisse de 3,2 % à comparer à une baisse de 9,0 % au premier semestre 2020. Ceci reflète les situations suivantes par activité :

l’activité Marine & Offshore (en hausse de 2,2 % sur une base organique grâce aux Nouvelles constructions) a subi un impact limité de la crise de Covid-19, le Groupe ayant continué à fournir des services essentiels à ses clients dans le monde entier ;

plus des trois quarts du portefeuille (comprenant l'Agroalimentaire & Matières Premières, le Bâtiment & Infrastructures, la Certification et l'Industrie) ont montré un bon niveau de résistance dans l'ensemble, avec une baisse organique moyenne de 5,1 %. Le Bâtiment & Infrastructures a fortement dépassé la moyenne, avec une baisse limitée à 1,7 % sur l'ensemble de l’exercice, grâce à sa diversification géographique, au soutien des programmes d'efficacité énergétique et à l'amélioration des conditions de marchés au second semestre, notamment en Europe. La Certification (en baisse de 6,2 %) a été affectée par le report des audits au cours du premier semestre, mais s'est fortement redressée au second semestre. L'Industrie a reculé de 6,6 %, avec une activité solide, en particulier pour le segment Power & Utilities (inspection des systèmes électriques, du réseau électrique, des centrales nucléaires). L’activité Agroalimentaire & Matières Premières (baisse de 7,4 % sur une base organique) a bénéficié d’une performance stable pour les segments Agroalimentaire et Métaux & Minéraux, qui ont continué à fonctionner, les Services de sécurité alimentaire restant notamment essentiels à l'approvisionnement alimentaire. Cependant, le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques a souffert de la baisse de la demande en pétrole et produits pétroliers. Les Services aux gouvernements ont été impactés par les mesures de confinement prises dans certains pays africains et les conséquences économiques associées à ces décisions ;

moins d’un cinquième du portefeuille (Biens de consommation) a fortement diminué en raison de l'impact des fermetures à cause du Covid-19, représentant une baisse organique de 15,0 %. L’activité Biens de consommation a été sévèrement touchée par les mesures de confinement (qui ont commencé en Chine au premier trimestre et se sont étendues à la plupart des autres zones géographiques au cours du deuxième trimestre) et par les faibles niveaux d'activité des clients américains et européens (avec des commandes annulées et des lancements de produits suspendus).

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe a enregistré un repli de 2,0 % sur une base organique par rapport à l'année précédente. La Certification a été l'activité la plus performante avec une croissance de 10,7 %, bénéficiant des solutions « Redémarrez votre activité avec BV » et « SafeGuard » ainsi que du rattrapage des audits et d'une forte dynamique sur les schémas liés au développement durable et à la RSE.

Les projets de fusions-acquisitions (M&A) initialement mis en pause en 2020 ; redémarrage récent de l’activité M&A

Bureau Veritas a largement suspendu ses activités de fusions-acquisitions (M&A) en 2020 afin de protéger sa trésorerie et de réévaluer ses cibles potentielles au regard de la pandémie.

Le pipeline d'opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d'acquisitions bolt‑on très sélective, dans des domaines d’activité précis (notamment dans l’Agroalimentaire, le Bâtiment & Infrastructures et la Cybersécurité) et des zones géographiques ciblées (Amérique du Nord et Asie, en particulier en Chine). Les discussions ont redémarré au second semestre 2020.

Le 20 janvier 2021, le Groupe a annoncé avoir finalisé l'acquisition (à commencer par une prise de participation majoritaire) de Secura B.V., une société de services indépendante spécialisée dans les services de cybersécurité. Créée en 2000 aux Pays-Bas, Secura compte 100 employés répartis entre deux centres technologiques à Eindhoven et Amsterdam. La société a réalisé un chiffre d’affaires légèrement inférieur à 10 millions d'euros en 2020. Bien que fermement ancrée sur le marché européen de la sécurité, la société sert désormais une clientèle internationale diversifiée et est active dans tous les secteurs, en particulier sur les marchés de la technologie, de l'énergie, de l'industrie, de l'automobile, de la finance, du secteur public et de la santé.

Secura sera une pierre angulaire de la stratégie dans la cybersécurité de Bureau Veritas. Avec une expertise et des capacités solides, Secura propose une approche holistique de la sécurité en identifiant et en évaluant les risques de cybersécurité selon les normes, cadres et programmes de certification en vigueur. Secura fournit des services de test, d'audit, de formation et de certification de sécurité couvrant les personnes, l'organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications et données). La société détient une vaste gamme d'accréditations et de licences de premier ordre pour offrir des services de test et de certification relatifs à la sécurité selon un certain nombre de normes.

Le 4 février 2021, le Groupe a annoncé la signature d’un accord afin d’acquérir Zhejiang Jianchuang Testing Technology Services Company Limited, une société de tests de produits textiles qui se concentre sur les marques nationales et les e-shops en Chine. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,5 millions d'euros en 2020. Cette acquisition soutient la stratégie de diversification de la division Biens de consommation du Groupe vers le marché intérieur chinois et les marques en ligne.

Les cessions d’activités non stratégiques se sont poursuivies

En 2020, le Groupe a poursuivi la cession d’activités non stratégiques dans des marchés et des zones géographiques spécifiques.

Le 2 septembre 2020, Bureau Veritas a cédé une unité opérationnelle non stratégique de l’activité Industrie basée aux États-Unis. L’unité opérationnelle de contrôle des émissions, qui fournit des services de mesure et de détection des émissions fugitives sur des actifs industriels, a été vendue à Alliance Source Testing, LLC (AST), l’une des principales entreprises de contrôle des émissions atmosphériques aux États-Unis. L’unité opérationnelle comptait 130 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions de dollars américains en 2019 avec des marges pesant sur la performance globale de la division. Elle a été déconsolidée à partir du T3 2020. Cette opération marque une avancée supplémentaire vers les activités stratégiques d’assurance qualité pour les projets d'investissement Pétrole & Gaz, et les services d'intégrité des actifs en Amérique du Nord. En outre, cela permettra au Groupe d’investir dans l’expansion de son activité Énergie comprenant les énergies renouvelables.

Par ailleurs, l’organisation opérationnelle a continué à être adaptée afin de maximiser l'efficacité et d'optimiser la performance, certains laboratoires et bureaux ont ainsi été rationalisés et réorganisés (Chine, Europe et États-Unis).

Au cours des deux derniers exercices, Bureau Veritas a cédé au total environ 65 millions d'euros de chiffre d'affaires d’activités ayant un impact négatif sur la marge du Groupe.

Mise en place d’un plan d’austérité pour réduire les coûts et de mesures visant à protéger la trésorerie

Tout au long de l’exercice 2020, Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie, avec des indicateurs suivis quotidiennement. Ces mesures incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d’un plan d’austérité à travers le monde. Plan d’austérité qui comprenait le gel des embauches et des augmentations de salaire, ainsi que la minimisation des dépenses discrétionnaires. Cela a permis de réduire les coûts pour un montant total d’environ 260 millions d’euros.

Le Groupe a également bénéficié d'une forte mobilisation de l'ensemble de l'organisation autour des mesures prises concernant la trésorerie, les initiatives du programme Move For Cash (visant à améliorer le besoin en fonds de roulement lié à l’activité) ayant continué à être déployées tout au long de l’année 2020. À titre d’illustration de cette initiative, Bureau Veritas a optimisé le processus invoice to cash (de la facturation au règlement), accéléré les processus de facturation et d'encaissement dans tout le Groupe, renforcés au niveau central par un groupe de travail, et assuré un suivi quotidien du niveau d’encaissement.

Bureau Veritas a également ajusté sa base de coûts, dans des zones géographiques spécifiques et s'est concentré sur certaines unités opérationnelles structurellement sous-performantes, notamment à travers la rationalisation des réseaux de laboratoires dans les activités Biens de consommation (en Chine) et les activités liées aux matières premières (Produits Pétroliers et Pétrochimiques aux États-Unis et en Europe). Cela s'est traduit par une charge de restructuration de 26,5 millions d'euros en 2020, contre 24,9 millions d'euros en 2019. Le Groupe prévoit que les charges de restructuration seront à un niveau moindre pour l'ensemble de l'année 2021.

Une situation financière solide

L'activité de financement de Bureau Veritas au cours de l’exercice 2020 témoigne du soutien important et de la confiance des banques et de la base d'investisseurs crédit du Groupe dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Au 31 décembre 2020, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau du 31 décembre 2019. Le Groupe bénéficie d'une structure financière solide ne présentant aucune échéance à refinancer avant 2023. À fin décembre 2020, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,6 milliard d'euros et de deux lignes de crédit confirmées non tirées de 1,1 milliard d'euros.

Le 30 avril 2020, le Groupe a signé une ligne de crédit additionnelle de 500 millions d'euros d’une maturité de 1 an avec une option d'extension de 6 mois exerçable à la main de Bureau Veritas. Cette nouvelle ligne de crédit vient ainsi renforcer la position de liquidité du Groupe en s’ajoutant à la ligne de crédit syndiquée de 600 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2025, non tirée au 31 décembre 2020.

En avril 2020, le Conseil d’administration de Bureau Veritas a décidé exceptionnellement de ne plus proposer la distribution de dividende (0,56 euro par action)3. Cette décision a permis de conserver dans la trésorerie du Groupe environ 250 millions d'euros et est conforme aux dispositions réglementaires françaises en matière de modération des dividendes en contrepartie d’aides publiques (recours aux dispositifs de chômage partiel en France, ainsi qu’à ceux qui permettent un différé de certaines charges et de versements d’impôts). Cela reflète également le souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans précédent.

Au 31 décembre 2020, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA s’est élevé à 1,80x (à comparer à 1,87x à la fin 2019) et le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées était de 8,16x. En guise de précaution contre une aggravation de la pandémie, Bureau Veritas a obtenu une dérogation de ses banques et des détenteurs de placements privés aux États-Unis (US Private Placement) pour assouplir ses ratios bancaires aux 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021. En conséquence, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA doit être inférieur respectivement à 4,5x, 6,25x et 5,5x contre 3,25x précédemment et, uniquement pour les USPP, le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées doit être supérieur respectivement à 5,5x (inchangé), 2x et 3x contre 5,5x précédemment.

La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 5,2 ans4 alors que le coût moyen de la dette en 2020 était de 2,6 % hors impact IFRS 16. Celui-ci était de 2,4 % hors impact IFRS 16 et hors frais de remboursement anticipé intervenus au cours de l’année 2020 (contre 2,8 % en 2019).

Le 24 février 2021, Bureau Veritas a signé un avenant à son crédit syndiqué de 600 millions d'euros qui intègre au calcul du coût de financement trois de ses objectifs en matière d’ESG (sélectionnés parmi ses ambitions extra-financières à horizon 2025) : le taux total d'accidents, le taux de féminisation des postes de direction et les émissions de CO 2 équivalent. À travers cette initiative, Bureau Veritas témoigne de sa volonté d'allier performance et responsabilité.

Nominations au Comité exécutif

Béatrice Place Faget rejoint le Comité exécutif du Groupe Bureau Veritas en qualité de Vice‑Présidente exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne

En juillet 2020, Bureau Veritas a annoncé la nomination de Béatrice Place Faget, à compter du 3 août 2020, en tant que Vice‑Présidente exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne et membre du Comité exécutif du Groupe.

Basée au siège du Groupe à Neuilly-sur-Seine, Béatrice Place Faget reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas. Béatrice Place Faget était précédemment General Counsel par intérim pour Technicolor. Auparavant, elle a occupé diverses responsabilités chez CGG pendant 16 ans, en particulier en tant que Secrétaire générale du Conseil d'administration et Directrice juridique du groupe.

Alberto Bedoya rejoint le Comité exécutif du Groupe Bureau Veritas en qualité de Vice‑Président exécutif, Division Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Amérique latine

En décembre 2020, Bureau Veritas a annoncé la nomination d’Alberto Bedoya, à compter du 1er janvier 2021, en tant que Vice‑Président exécutif, Division Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Amérique latine et membre Comité exécutif du Groupe.

Basé à Lima, Pérou, Alberto Bedoya reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas. Alberto Bedoya a rejoint Bureau Veritas Pérou en 1998 et possède une excellente connaissance des opérations ainsi que de l’environnement commercial de Bureau Veritas en Amérique latine. Depuis 2019, il occupait la fonction de Vice-Président exécutif Amérique latine, sous la direction d'Eduardo Camargo.

Analyse des résultats et de la situation financière du Groupe

Un chiffre d’affaires en baisse de 9,8 % par rapport à l’exercice précédent (en baisse de 6,0 % sur une base organique)

Le chiffre d’affaires en 2020 a atteint 4 601,0 millions d’euros, soit une baisse de 9,8 % par rapport à 2019. La croissance organique a été de -6,0 %, avec une amélioration au S2 par rapport au S1 (baisse de 3,2 % contre -9,0 % respectivement). Après un point bas en avril, les niveaux d'activité ont montré une amélioration progressive et constante vers la fin de l’année. Au dernier trimestre, le déclin du portefeuille du Groupe s’est réduit à 2,0 % en moyenne sur une base organique.

L’activité Marine & Offshore a enregistré une croissance organique de 2,2 %. Les activités Agroalimentaire & Matières Premières, Bâtiment & Infrastructures, Certification et Industrie ont montré un bon niveau de résistance dans l'ensemble, avec une baisse organique de 5,1 % en moyenne. À l’inverse, l’activité Biens de consommation a enregistré une forte baisse à cause de l’impact des fermetures liées à la Covid-19, avec une baisse organique de 15,0 % (mais avec une amélioration au second semestre de l’année).

Par zone géographique, les activités en Europe ont été nettement supérieures au reste du Groupe (37,4 % du chiffre d’affaires ; en baisse de 1,4 % sur une base organique), avec notamment des performances solides en France (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures, et notamment à une bonne dynamique au niveau des programmes d'efficacité énergétique) et dans les pays de l’Est. L'Asie-Pacifique (31,0 % du chiffre d'affaires ; en baisse de 8,5 % sur une base organique) a été principalement affectée par les mesures de confinement prises en Chine au premier trimestre 2020 dans la plupart des activités, tandis que l'Australie a crû tout au long de l’année.

Les activités en Amérique (23,2 % du chiffre d'affaires) ont diminué de 8,5 % sur une base organique, principalement en raison de l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), tandis que l'Amérique latine a bien résisté (en baisse de 1,3 % sur une base organique avec un retour à la croissance au cours du dernier trimestre), car elle a continué à bénéficier de la stratégie de diversification réussie vers les services Opex, dans le secteur Power & Utilities notamment. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (8,4 % du chiffre d’affaires), l’activité a reculé de 7,6 %, une baisse entrainée par le secteur de l’énergie.

La croissance externe nette (effet périmètre) ressort à -0,4 %, reflétant l'impact des cessions de l'exercice précédent (notamment l'activité de conseil HSE aux États-Unis) et des cessions récentes (l’unité opérationnelle de contrôle des émissions aux États-Unis), ainsi que l'absence de transactions depuis le début de l'année.

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 3,4 %, principalement du fait de la dépréciation des devises de certains pays émergents, ainsi que du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro.

Un résultat opérationnel ajusté de 615,0 millions d'euros, en baisse de 26 %

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a baissé de 26,0 %, atteignant 615,0 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice 2020 est de 13,4 %, en baisse de 294 points de base, comprenant un effet de change négatif de 23 points de base et un effet périmètre positif de 7 points de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a baissé de 278 points de base pour s’établir à 13,5 %.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2019 16,3 % Variation organique (278) pb Marge opérationnelle ajustée organique 13,5 % Effet périmètre + 7 pb Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 13,6 % Effet de change (23) pb Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2020 13,4 %

Toutes les activités, à l'exception de Marine & Offshore, ont connu une baisse des marges sur une base organique en raison de l'impact sur l’activité des fermetures liées à l’épidémie de Covid-19. Cette baisse a été amortie par de fortes mesures de maîtrise des coûts (gel des salaires et du recrutement, réduction des frais de déplacement et des dépenses non discrétionnaires notamment), des aides publiques dans certains pays (notamment le régime de chômage partiel en France au cours du premier semestre) et des restructurations. Les marges se sont bien redressées au second semestre pour atteindre 16,6 %, bénéficiant de l’amélioration des conditions opérationnelles dans de nombreuses activités.

Les marges des activités les plus touchées ont été celles des Biens de consommation et Bâtiment & Infrastructures, en raison de la forte diminution du chiffre d’affaires associée à des effets mix négatifs. À elles deux, elles ont représenté plus des trois quarts de la baisse organique de la marge du Groupe au cours de l’exercice 2020.

Les autres charges opérationnelles ont augmenté, s’établissant à 207,6 millions d’euros contre 110,2 millions d’euros en 2019. Celles-ci incluent :

132,8 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels, en hausse par rapport à 2019 (79,8 millions d’euros) en raison de la dépréciation d’actifs incorporels ;

34,6 millions d’euros de dépréciation et de mise au rebut d’actifs immobilisés correspondant à la consolidation de laboratoires, et à la réduction des activités tant pour les Biens de consommation (essentiellement en Chine, en Europe et aux États-Unis) que pour l’Agroalimentaire & Matières Premières (notamment en Australie, en Amérique latine et aux États-Unis) ;

26,5 millions d’euros de charges de restructuration, principalement pour les Biens de consommation et les activités liées aux matières premières (24,4 millions d’euros en 2019) ;

13,7 millions d’euros de charges liées aux cessions et acquisitions (à comparer à un produit de 6,0 millions d’euros en 2019).

Le résultat opérationnel s’élève à 407,4 millions d’euros, en baisse de 43,5 % par rapport aux 721,3 millions d’euros de 2019.

Un bénéfice net ajusté par action de 0,64 euro, en baisse de 37 % par rapport à l’exercice précédent

Les charges financières nettes ont atteint au total 137,8 millions d’euros pour l’exercice 2020 contre 118,6 millions d’euros en 2019. Cela reflète un coût financier plus élevé et des effets de change négatifs plus importants (22,2 millions d’euros contre 10,0 millions d’euros en 2019) du fait de la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro et de l’appréciation du dollar américain et de l’euro par rapport aux devises de la plupart des pays émergents.

Le coût financier net a augmenté pour atteindre 108,2 millions d’euros (contre 100,2 millions d’euros en 2019), principalement pour les raisons suivantes : i) une augmentation de l’endettement moyen (notamment en raison de l’émission d’obligations en novembre 2019 pour refinancer l’échéance de janvier 2021 et du tirage du crédit syndiqué entre avril et décembre 2020) et ii) des frais de remboursement anticipé des placements privés aux États-Unis (US Private Placements) bilatéraux et des tranches Schuldschein à taux fixe intervenus au cours du premier semestre 2020. Le coût de l’endettement se situe à 2,4 % contre 2,8 % en 2019.

Les autres éléments (dont le coût des régimes de retraite et les autres charges financières) représentent 7,4 millions d’euros, en légère baisse par rapport aux 8,4 millions d’euros de 2019.

La charge d’impôt s’élève à 130,8 millions d’euros en 2020, contre 210,7 millions d’euros en 2019.

Ceci représente un Taux Effectif d’Impôt (TEI) de 48,5 % pour l’exercice, par rapport à 34,9 % en 2019.

Le Taux Effectif d’Impôt (TEI) ajusté est en hausse de 350 points de base à 36,6 % pour la période, par rapport à 33,1 % en 2019. L'augmentation observée résulte principalement du poids des impôts qui ne sont pas directement calculés sur le résultat taxable tels que les retenues à la source et contributions sur la valeur ajoutée.

Le résultat net part du Groupe sur la période constitue un profit de 125,3 millions d’euros, contre un profit de 367,9 millions d’euros en 2019.

Le Bénéfice Par Action (BPA) est de 0,28 euro, par rapport à 0,83 euro en 2019.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève au total à 285,2 millions d’euros, en baisse de 36,8 % par rapport aux 451,0 millions d’euros de 2019.

Le BPA ajusté est de 0,64 euro, soit une baisse de 37,3 % par rapport à 2019.

Un flux de trésorerie disponible solide à 634,2 millions d’euros grâce à des mesures d'optimisation

Pour l’exercice 2020, le flux de trésorerie généré par l’activité affiche une légère baisse de 1,4 % en s’établissant à 809,1 millions d’euros, contre 820,4 millions d’euros en 2019 (en hausse de 2,3 % sur une base organique). Malgré la baisse du résultat avant impôts, la résilience provient d’une variation significative du besoin en fonds de roulement qui est positive à hauteur de 149,0 millions d’euros, à comparer à une variation négative de 17,2 millions d’euros durant l’exercice précédent, conséquence d'une forte réduction des créances clients notamment. Le programme Move For Cash a continué à améliorer le fonds de roulement lié à l'activité, avec des actions prises à travers toute l'organisation.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’élève à 280,2 millions d’euros au 31 décembre 2020, contre 450,2 millions d’euros au 31 décembre 2019. Exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, le BFR a diminué de 270 points de base pour arriver à 6,1 %, contre 8,8 % en 2019. Cette amélioration résulte d'une forte mobilisation de l'ensemble de l'organisation autour des mesures prises concernant la trésorerie, les initiatives du programme Move For Cash ayant continué à être déployées tout au long de l’exercice, en particulier, l’optimisation du processus invoice to cash (de la facturation au règlement), l’accélération de la facturation et de l'encaissement dans tout le Groupe, renforcés au niveau central par un groupe de travail, ainsi que par le suivi quotidien du niveau d’encaissement.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (capex nets), est de 88,3 millions d’euros en 2020, soit une baisse par rapport aux 122,7 millions d’euros de 2019. Ainsi, le montant net des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires est maîtrisé à 1,9 % (se concentrant essentiellement sur la maintenance), en baisse par rapport au niveau enregistré en 2019 (2,4 %).

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 634,2 millions d’euros contre 617,9 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a progressé de 7,2 % par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 662,6 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2019 617,9 Variation organique + 44,7 Flux de trésorerie disponible organique 662,6 Effet périmètre + 1,7 Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 664,3 Effet de change (30,1) Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2020 634,2

Au 31 décembre 2020, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 329,1 millions d’euros, soit 1,80 fois l’EBITDA des douze derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires, contre 1,87 fois au 31 décembre 2019. La diminution de la dette financière nette ajustée de 484,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2019 (1 813,3 millions d’euros) résulte :

du flux de trésorerie disponible de 634,2 millions d’euros ;

du paiement de dividendes à hauteur de 31,8 millions d’euros correspondant essentiellement à des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe ;

des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 18,0 millions d’euros ;

du remboursement des dettes de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 119,1 millions d’euros ;

d’autres éléments venant diminuer l’endettement du Groupe de 18,9 millions d’euros.

Dividende proposé

Bureau Veritas propose un dividende de 0,36 euro par action pour 2020. Le dividende proposé sera versé en numéraire. À l’avenir, le Groupe s’engage à proposer la distribution d’un dividende correspondant à environ 50 % de son résultat net ajusté.

Ce point sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra le 25 juin 2021 à 15 h 00 à l’Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200, à Neuilly-sur-Seine. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 7 juillet 2021 (les actionnaires sur le registre au 6 juillet 2021 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 5 juillet 2021).

Perspectives 2021

Le Groupe bénéficie d’un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille, ainsi que de ses nombreuses opportunités de croissance. Compte tenu des incertitudes qui règnent actuellement autour de la pandémie de Covid-19 et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité, Bureau Veritas prévoit pour 2021 :

d’atteindre une solide croissance organique de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Prochain plan stratégique

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Groupe a pris la décision de reporter l’annonce de son prochain plan stratégique au quatrième trimestre 2021. Bureau Veritas dévoilera à cette occasion les éléments constitutifs de son ambition financière à horizon 2025.

Les fondamentaux solides du Groupe demeurent néanmoins inchangés et démontrent clairement le bien-fondé de sa stratégie. Ainsi, dans l’attente de l’annonce de son prochain plan stratégique, Bureau Veritas continuera à développer la stratégie initiée en 2015 qui connaît un franc succès. Les grandes orientations stratégiques identifiées comme les relais de croissance pour les années à venir font déjà l’objet de plans d’action dans toutes les entités du Groupe.

Stratégie RSE 2025

Bureau Veritas continue de s’engager en matière de performance extra-financière. En amont de son prochain plan stratégique, le Groupe présente sa stratégie en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) à horizon 2025. Cette stratégie, alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD), vise à « Bâtir un monde meilleur ». Elle s’articule autour de trois axes stratégiques : « Bâtir un meilleur environnement de travail », « Contribuer à une meilleure protection l’environnement », et « Promouvoir de Meilleures Pratiques des affaires » ; et est construite sur trois piliers de durabilité : « Le capital social et humain », « L’environnement » et « La gouvernance ».

Axes stratégiques Bâtir un meilleur

environnement de travail Contribuer à une meilleure protection l’environnement Promouvoir de Meilleures Pratiques des affaires Piliers de durabilité Le capital social et humain L’environnement La gouvernance ODD des Nations Unies Objectif 3 :

Bonne santé et bien-être Objectif 5 :

Égalité entre les sexes Objectif 8 :

Travail décent et croissance économique Objectif 13 :

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques Objectif 16 :

Paix, justice et institutions efficaces Priorités RSE de Bureau Veritas Assurer la santé et la sécurité au travail ;

Respecter les droits humains ;

Fournir l’accès à un niveau élevé de protection sociale ;

Garantir des services de volontariat / mécénat pour les employés. Assurer une rémunération égale entre les femmes et les hommes ;

Garantir la diversité et des opportunités équivalentes ;

Lutter contre le harcèlement au travail ;

Augmenter la proportion des femmes dirigeantes (cadres) et dans la population générale. Favoriser l’emploi ;

Lutter contre toute forme de discrimination ;

Soutenir le développement des compétences ;

S’assurer de la disponibilité de main d’œuvre qualifiée. Augmenter l’efficacité énergétique ;

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;

Identifier les risques et opportunités inhérents au changement climatique. Respecter une gouvernance efficace, responsable et transparente ;

Lutter contre la corruption ;

Concourir à la production de produits de qualité et conformes aux réglementations ;

Protéger les données des clients et soutenir le développement de la cybersécurité ;

S’approvisionner de façon responsable et auprès de fournisseurs / sous-traitants respectant le Code d’éthique du Groupe.

L'ambition extra-financière de Bureau Veritas à horizon 2025 sera suivie grâce à 17 indicateurs clés au total, dont 5 seront communiqués sur une base trimestrielle :

Capital social et humain : La sécurité est un « absolu » : atteindre un taux total d'accidents (TAR 5 ) de 0,26 ; un taux de féminisation des postes de direction 6 de 35 % et 35 heures de formation par employé (par an) ;

: La sécurité est un « absolu » : atteindre un taux total d'accidents (TAR ) de 0,26 ; un taux de féminisation des postes de direction de 35 % et 35 heures de formation par employé (par an) ; Environnement : Réduire les émissions 7 de CO 2 à 2 tonnes par employé (par an) ;

: Réduire les émissions de CO à 2 tonnes par employé (par an) ; Gouvernance : Atteindre 99 % des employés formés au Code d'éthique.

Revue des activités de l’exercice 2020

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 366,7 368,5 (0,5) % + 2,2 % - (2,7) % Résultat opérationnel ajusté 80,4 81,5 (1,3) % Marge opérationnelle ajustée 21,9 % 22,1 % (19) pb + 55 pb - (74) pb

L’activité Marine & Offshore affiche une croissance organique remarquable de 2,2 % sur l’exercice 2020, malgré la crise du Covid-19. Le Groupe a continué à fournir des services « essentiels » qui garantissent la continuité des activités à ses clients dans le monde entier. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires organique était en légère hausse (+0,3 %). La performance organique de l’exercice s’explique principalement par :

Une croissance élevée à un chiffre dans l’activité Nouvelles constructions (42 % du chiffre d’affaires de la division), notamment portée par l’Asie du Nord-Est (Chine et Corée du Sud en particulier) ;

Une croissance faible à un chiffre dans le sous-segment Navires en service (Core, 43 % du chiffre d’affaires de la division), reflet de la croissance modérée de la flotte et de la stabilité des navires immobilisés. Le quatrième trimestre a bénéficié du calendrier favorable des inspections, notamment pour les études spéciales. La flotte classée par Bureau Veritas a continué à augmenter en 2020 (+0,5 % sur une base annuelle) dans tous les secteurs, ce qui confirme l’excellence opérationnelle du Groupe. En fin d’année, la flotte était composée de 11 456 navires, représentant 131,8 millions de tonneaux bruts (GRT) ;

Une forte baisse à un chiffre pour le sous-segment Services (15 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus) parce qu’il repose davantage sur des dépenses discrétionnaires et parce que l’activité Offshore a été pénalisée par un gel des commandes de FPSO et de navires de forage dans un contexte de baisse des prix du pétrole. L’année 2020 a néanmoins été marquée par une augmentation significative des projets dans le secteur éolien de l’énergie, à la fois pour les éoliennes sur terre et en mer. Le Groupe a continué à étendre son portefeuille de services non cycliques.

En 2020, le marché du shipping a connu un très net ralentissement, avec une baisse de 17 % des nouvelles commandes dans le monde (en GRT) par rapport à 2019, bien que le quatrième trimestre ait été marqué par une reprise notable (pour les navires porte-conteneurs et le marché de l’énergie). Dans ce contexte, Bureau Veritas a continué à faire croitre sa part de marché car le Groupe a pu tirer parti de sa position dominante dans le secteur du GNL (gaz naturel liquéfié) en offrant ses services de classe pour les méthaniers, les navires de ravitaillement en GNL et les navires utilisant le GNL comme carburant. Les nouvelles commandes ont atteint au total 6,1 millions de tonneaux bruts en décembre 2020 (contre 6,5 millions de tonneaux bruts à la même période de l’exercice précédent). Le carnet de commandes, qui reste très diversifié, se chiffre à 14,1 millions de tonneaux bruts à la fin de l’année, et est stable par rapport à la fin 2019.

Pendant l’épidémie, l’activité Marine & Offshore a continué à se concentrer sur les leviers d’efficacité à travers la digitalisation et des services à haute valeur ajoutée. Parmi ceux-ci figurent de nouvelles solutions de plateformes collaboratives (3D Class, expertises à distance et augmentées) et de navires intelligents.

La marge opérationnelle ajustée de l’exercice est restée quasiment inchangée avec 21,9 % à données publiées par rapport à 2019, en raison d’effets de change négatifs (74 points de base). Sur une base organique, elle a augmenté de 55 points de base, bénéficiant du levier opérationnel, d'un mix positif et de l’excellence opérationnelle.

Services de développement durable

Bureau Veritas accompagne ses clients (armateurs, chantiers navals, affréteurs) en leur apportant son expertise technique tout au long du cycle de vie des navires, depuis la revue de conception pendant la phase de construction jusqu’aux services de classification des navires peu bruyants alimentés par des carburants propres (gaz naturel liquéfié - GNL/Gaz de pétrole liquéfié - GPL). Bureau Veritas aide ses clients à choisir et à évaluer les technologies de propulsion du futur dans un contexte de plus en plus exigeant sur le plan de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Groupe fournit, en outre, des services de vérification des émissions de CO 2 et d’évaluation de la performance des navires, ainsi que des services d'inspection environnementale (ex. : gestion des eaux de ballast).

En 2020, le Groupe a renforcé sa gamme de services dédiés au développement durable en lançant, plus particulièrement, la version mobile de sa solution Praxis (auparavant disponible sur Internet uniquement), qui permet de procéder à des inventaires de matières dangereuses, mais aussi en mettant en place des groupes de travail internes pour favoriser le développement d'innovations dans le contexte de la transition énergétique.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 029,6 1 168,2 (11,9) % (7,4) % + 0,1 % (4,6) % Résultat opérationnel ajusté 125,0 161,4 (22,6) % Marge opérationnelle ajustée 12,1 % 13,8 % (168) pb (119) pb (15) pb (34) pb

L’activité Agroalimentaire & Matières premières a enregistré une baisse organique du chiffre d’affaires de 7,4 % lors de l’exercice 2020, avec une performance résiliente du côté de l’Agroalimentaire et des Métaux & Minéraux. Le quatrième trimestre affiche une baisse de 6,9 %.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P) (34 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une baisse organique à deux chiffres. Celle-ci découle d’un ralentissement de la demande de services de TIC sur les principaux marchés du Groupe du fait d’une consommation de carburant moins importante (notamment pour les Jets / essence) et des prix bas du pétrole. La concurrence est restée forte dans les activités liées aux échanges O&P (Trade). Sur le plan géographique, une performance supérieure à la moyenne a été réalisée en Asie et en Europe tandis que l’activité a été plus durement touchée en Amérique du Nord, principalement impactée par la fermeture de sites peu rentables. Tout au long de l’exercice, Bureau Veritas a poursuivi sa diversification, en renforçant sa part de marché dans les inspections et les tests de facultés maritimes à travers l’expansion de son empreinte géographique et l’ouverture de nouveaux sites. Le Groupe a également pour stratégie de développer ses activités d’analyse en laboratoire de lubrifiants, de combustibles marins et de gaz naturel ainsi que de reprendre la gestion de laboratoires externalisés par les clients.

Le segment Métaux & Minéraux (29 % du chiffre d’affaires de la division) affiche une performance organique résiliente globalement, grâce à une croissance de 2,7 % les activités amonts (Upstream) (65 % du segment M&M). L’activité Upstream a continué à enregistrer une croissance solide dans toutes les régions, avec une accélération de la croissance au cours du dernier trimestre pour les régions Amérique (le Chili, notamment) et Asie-Pacifique. L’activité aurifère est restée dynamique et a généré l’essentiel des dépenses d’exploration tandis que d’autres métaux (dont le cuivre et le minerai de fer) ont bénéficié de prix plus élevés. De nouveaux projets de laboratoires miniers sur site (en Australie, en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest) ont été lancés ou sont montés en puissance en 2020. Les activités liées aux échanges ont enregistré une baisse organique modérée à un chiffre, dans toutes les zones géographiques hormis l’Australie (en croissance organique à deux chiffres), qui a bénéficié de gains de parts de marché et de la dynamique chinoise soutenant la demande d’acier et d’aluminium et favorisant les exportations de minerai de fer vers la Chine.

Le segment Agroalimentaire (23 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une performance organique stable sur l’exercice (y compris une légère hausse au quatrième trimestre), les activités alimentaires et les services d’essais et d’inspection dans l’Agriculture demeurant essentiels pour l’approvisionnement alimentaire dans le contexte de la pandémie. Une croissance organique à deux chiffres a été atteinte en Asie, tandis que l’Australie affiche une croissance faible à un chiffre grâce à des gains de parts de marché. L’Agro-industrie (amont) accuse une légère baisse à cause de la pandémie avec une réduction des volumes pour les services de surveillance des récoltes (en Amérique latine ainsi qu’en Europe du fait d'une importante sécheresse), tandis que les activités d’inspection dans l’Agriculture restent fortes au Brésil avec des exportations maintenues à un haut niveau pour le soja, le maïs et le sucre. L’activité Alimentaire a réalisé une croissance solide (dont 4,1 % au dernier trimestre), principalement grâce à l’Asie.

Le segment Services aux gouvernements (14 % du chiffre d’affaires de la division) a fait état d’une baisse organique à deux chiffres sur l’exercice (dont une baisse modérée à un chiffre au cours du dernier trimestre) à cause de la pandémie de Covid-19 dans certains pays d’Afrique (Afrique du Sud, Maroc et RDC, notamment) et au Moyen-Orient (Arabie saoudite, Irak). Cette situation a été en partie compensée par la montée en puissance de contrats de guichet unique et de contrats de VOC (Vérification de conformité) au Maroc, au Kenya et au Zimbabwe notamment.

La marge opérationnelle ajustée pour la division Agroalimentaire & Matières Premières est descendue à 12,1 %, soit une baisse de 119 points de base en organique par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse s’explique par une diminution du chiffre d’affaires (dans les Produits Pétroliers et Pétrochimiques essentiellement) amortie par de solides mesures de maîtrise des coûts.

Services de développement durable

Bureau Veritas promeut la transparence sur l’origine et la qualité des produits, tout en soutenant une production durable. Ses services apportent une contribution essentielle à la découverte ainsi qu’à l’extraction et la distribution sécurisées et efficaces de ressources naturelles, permettant de répondre aux besoins mondiaux en la matière. Le Groupe renforce la transparence et promeut le développement durable de la ferme à l’assiette, grâce à son expertise mondiale de bout en bout : services d’inspection, d’essais, d’audit et de certification. Bureau Veritas s’engage à soutenir l’utilisation responsable des ressources naturelles et le bien-être animal, et à garantir la fiabilité de chaînes d’approvisionnement complexes, permettant ainsi au consommateur final de prendre des décisions éclairées. Les services dédiés au développement durable incluent notamment l’agriculture de précision et les solutions de surveillance des cultures, la certification des produits alimentaires biologiques, un approvisionnement responsable en métaux, et l’évaluation de la qualité des biocarburants pour les secteurs de l’aérospatial, du maritime et de l’automobile.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 965,6 1 111,1 (13,1) % (6,6) % (0,4) % (6,1) % Résultat opérationnel ajusté 108,0 141,4 (23,6) % Marge opérationnelle ajustée 11,2 % 12,7 % (153) pb (144) pb + 7 pb (16) pb

Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie a enregistré une baisse organique de 6,6 % durant l’exercice 2020. Ce résultat témoigne notamment de l’impact positif de la stratégie de diversification vers les marchés Opex et hors Pétrole & Gaz. Au quatrième trimestre, cette baisse s’est limitée à 4,5 % avec une amélioration visible sur l’ensemble des marchés finaux hormis le Pétrole & Gaz.

Les situations de marché ont été diverses dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le segment Power & Utilities (P&U) reste l’un des principaux moteurs de la croissance. À l’inverse, les activités Pétrole & Gaz ont pesé sur la performance de l’activité car de nombreux projets ont été gelés, bien que leur part dans le chiffre d'affaires du Groupe se soit considérablement réduite pour atteindre 6 %, dont 3 % liés aux Capex.

Au niveau géographique, la croissance pendant l’exercice a été solide en Chine (portée par une forte reprise au second semestre), en Australie et dans certains pays d’Europe, y compris en Italie tandis que la France et l’Espagne affichent une reprise au dernier trimestre. L’Amérique latine a montré une grande résilience, principalement en Argentine et au Chili, grâce à un développement commercial important (activités P&U notamment). Les pressions sur l’industrie pétrolière ont entraîné des baisses conséquentes aux États-Unis (exposés au forage) et au Moyen-Orient.

Tout au long de l’exercice, les activités liées aux Opex (65 % du chiffre d’affaires de la division) ont montré leur résilience tout en assurant la continuité de services « essentiels à l’activité ». La croissance a été portée par le segment Power & Utilities (14 %), pour lequel les activités liées aux Opex ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre (et à deux chiffres au quatrième trimestre), grâce à la montée en puissance de plusieurs contrats avec divers clients dans la distribution d’énergie (en Argentine, au Brésil et au Chili). Le Groupe s’efforce à présent de reproduire ses services d’énergie sur le terrain auprès de services publics, et a déjà rencontré un premier succès au Chili.

Dans le segment Pétrole & Gaz (30 % du chiffre d'affaires de la division), les conditions de marché sont restées très difficiles : les activités liées aux Capex ont enregistré une baisse organique à deux chiffres, essentiellement due à l’Asie (la Corée du Sud ayant été touchée par la fin d'un important contrat) et au Moyen-Orient (où des projets ont été mis en pause). Cependant, l’activité s’est développée en Chine, en Amérique latine (grâce au Pérou) ainsi qu’en Europe du Sud et de l’Ouest, notamment dans les projets liés au gaz. Les opportunités dans le Pétrole restent modérées tandis que les perspectives pour les projets liés au gaz sont nettement meilleures.

Ailleurs, les activités ont été impactées à des degrés divers. Les projets d'infrastructure essentiels ont continué à progresser. Les projets de suivi opérationnel « non essentiels » ont été mis en suspens pendant la période de confinement et ont repris progressivement depuis la levée des restrictions. Le secteur de la Chimie affiche une croissance solide, tandis que le secteur Manufacturier et les Transports ont enregistré une légère baisse.

En janvier 2021, Bureau Veritas et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont réalisé la première validation de smart contracts par preuve formelle pour la solution digitale de la startup ENGIE TEO (The Energy Origin), renforçant la confiance des clients quant à l’origine de l’énergie verte consommée. À moyen terme, le Groupe bénéficiera fortement des opportunités de croissance liées aux énergies renouvelables et alternatives. Au Brésil, par exemple, le Groupe a remporté un contrat avec NEBRAS Power / Canadian Solar en vue de fournir aux propriétaires des services d'ingénierie pour deux de leurs centrales solaires. Le Green Deal européen accélérera les tendances précédemment identifiées en faveur de la transition énergétique et de la réalisation des objectifs de neutralité carbone.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a perdu 153 points de base pour descendre à 11,2 % par rapport aux 12,7 % de 2019. Cela s’explique par la baisse du chiffre d’affaires (surtout au deuxième trimestre), un effet de mix négatif persistant avec la forte montée en puissance d’importants contrats Opex et des coûts de mobilisation, bien qu’atténués par les mesures prises sur les coûts et la cession réalisée aux États-Unis.

Services de développement durable

Bureau Veritas soutient ses clients pour répondre aux besoins énergétiques d’aujourd'hui tout en construisant un avenir faible en carbone. Présent à tous les niveaux de la chaîne de valeur, depuis la conception et la construction jusqu’à l’exploitation, le Groupe aide à assurer la qualité et l’intégrité, à réduire au maximum l’impact sur l’environnement, à prévenir les accidents et à protéger les individus et les communautés locales dans tous les secteurs. Les nombreux domaines d’expertise du Groupe et ses connaissances en matière de technologies innovantes lui permettent d’aider les clients à évaluer leur empreinte carbone actuelle, à identifier les axes d’amélioration et à surveiller, quantifier et limiter les émissions. Les services dédiés au développement durable incluent notamment la mise hors service des actifs vieillissants, le contrôle environnemental, les solutions tout au long du cycle de vie éolien onshore et offshore, le suivi de l’empreinte carbone et des émissions fugitives, l’assurance hydrogène et le concept de « Power-to-X ».

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 314,1 1 379,2 (4,7) % (1,7) % (1,5) % (1,5) % Résultat opérationnel ajusté 144,7 209,7 (31,0) % Marge opérationnelle ajustée 11,0 % 15,2 % (420) pb (437) pb + 31 pb (14) pb

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) affiche un chiffre d’affaires en baisse de 4,7 % sur l’exercice 2020, avec un impact lié à la croissance externe négatif de 1,5 % (reflétant la cession de l’entreprise américaine de services de conseil HSE en juin 2019). Sur une base organique, malgré les fermetures liées au Covid-19 qui ont affecté de nombreuses unités opérationnelles du Groupe, l’activité s’est avérée très solide, soutenue par trois plateformes de croissance dans les différentes zones géographiques (Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Nord). Cela a abouti à une baisse organique du chiffre d’affaires de 1,7 %. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires organique a augmenté de 2,8 %, confirmant ainsi la reprise progressive de l’activité observée depuis le troisième trimestre.

Les activités des Bâtiments en service ont eu une croissance solide (60 % du chiffre d'affaires de la division), principalement grâce à la France, aux États-Unis et à la Chine, bénéficiant au second semestre d’un rattrapage des activités réglementaires non exécutées pendant le premier semestre. À l’inverse, les activités liées à la Construction (40 % du chiffre d’affaires de la division) ont nettement reculé dans la plupart des pays.

Sur son principal marché européen (58 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a enregistré une croissance organique faible à un chiffre principalement portée par la France (46 % du chiffre d’affaires de la division, avec une croissance organique modérée à un chiffre). Il a fortement bénéficié de l’exécution de son solide carnet de commandes de travaux liés aux Opex (environ les trois quarts de l’activité en France) et de la croissance des services liés à des programmes d'efficacité énergétique. Le second semestre a également été marqué par un rattrapage de l’activité réglementaire principalement menée par HSE. Tout au long de l’exercice, les activités liées aux Capex sont restées sous pression, de nombreux projets ayant été mis en suspens. L’Italie et les Pays-Bas ont enregistré une croissance faible à un chiffre grâce à des projets spécifiques. À moyen terme, le Groupe espère bénéficier des nombreux programmes d'investissement lancés dans l’Union Européenne (notamment le Green Deal en France et dans d’autres pays européens comme l’Allemagne) dans le but de soutenir l’économie verte.

En Asie-Pacifique (22 % du chiffre d’affaires de la division), le chiffre d’affaires accuse une baisse organique élevée à un chiffre, à cause du confinement au premier trimestre en Chine (avec une baisse de 46,6 %) qui a entraîné une baisse de 6,6 % sur l’exercice 2020, atténuée par les améliorations observées depuis le deuxième trimestre. À l’avenir, Bureau Veritas espère continuer à bénéficier du soutien apporté par le gouvernement chinois à l'économie du pays à travers des dépenses d'infrastructure à long terme. Au Japon, l’activité a pâti de la faiblesse des tendances dans les Capex dans le contexte de pandémie de Covid-19, et ce, malgré la résilience des activités liées aux Opex.

En Amérique (17 % du chiffre d’affaires de la division), une baisse organique modérée à un chiffre a été enregistrée, principalement à cause de l’Amérique latine (en baisse à deux chiffres, entraînée par la Colombie et le Mexique malgré des performances résilientes ailleurs), alors que les États-Unis (croissance organique négative de 4,5 %) ont montré une bonne résilience (dont un retour à la croissance au quatrième trimestre) car le pays a continué à bénéficier de dynamiques fortes dans les services de mise en exploitation de centres de données (+14,4 %), compensant ainsi certains marchés plus faibles affectés par l’épidémie de Covid-19. Depuis le deuxième trimestre, les clients du Groupe ont accéléré la mise en exploitation de centres de données pour soutenir l’augmentation du télétravail.

Les nouvelles mobilités, en particulier les véhicules électriques, sont à l’origine d’un nouveau marché pour les services dédiés au développement durable, qui connait actuellement une croissance rapide. Au quatrième trimestre 2020, le Groupe a lancé une gamme complète de services consacrés aux bornes de recharge de véhicules électriques, qui apportent de la valeur aux propriétaires et exploitants en termes de qualité, de sûreté, de sécurité et de performance depuis la phase de conception et les demandes de permis jusqu’aux phases d’essais et d’exploitation. Pendant l’exercice, plusieurs contrats ont été remportés dans de nombreux pays (États-Unis, Royaume-Uni et France).

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice est de 11,0 %, en recul de 420 points de base, en raison d'une baisse du chiffre d’affaires, en Chine au premier trimestre et ailleurs au deuxième trimestre (liée aux mesures de confinement), à un effet de mix négatif important et à des ajustements limités des ressources durant le premier semestre compte tenu du bon niveau du carnet de commandes.

Services de développement durable

Bureau Veritas aide ses clients à s’assurer que les actifs sont viables, solides, efficaces, sûrs et construits pour durer. Les services de développement durable développés par Bureau Veritas couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur : depuis les études préliminaires (évaluation de l’impact environnemental), jusqu’aux opérations (suivi de la performance environnementale et de l’empreinte carbone), en passant par la construction (suivi de site de construction vert, coordination des questions d’hygiène et de sécurité lors de la construction). Le Groupe offre des services de conseil pour les labels et schémas de construction verte les plus répandus (LEED, BREEAM, HQE). Grâce à son réseau d’experts, il est également présent dans tous les domaines liés à l’environnement : pollution de l’air, bruit, eaux usées, déchets solides, biodiversité et impact social.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 339,6 370,5 (8,3) % (6,2) % + 0,3 % (2,4) % Résultat opérationnel ajusté 53,7 64,5 (16,7) % Marge opérationnelle ajustée 15,8 % 17,4 % (161) pb (132) pb - (29) pb

L’activité Certification affiche une baisse organique de 6,2 % sur l’exercice 2020, avec une forte reprise au second semestre (+9,0 %, dont +10,7 % au quatrième trimestre), qui compense en partie la forte baisse enregistrée au premier semestre (-21,9 %) en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19.

Le premier semestre a été lourdement marqué par les mesures de confinement et les restrictions de déplacement imposées dans de nombreux pays, qui ont entraîné un grand nombre de reports d’audits et d’annulations de formation en présentiel. Le Groupe a pu limiter l’impact de la crise du Covid-19 grâce à la mise en place d’audits à distance et de formations virtuelles. Les audits à distance ont représenté en moyenne 15 % des audits réalisés au cours de l’année (avec un pic à 33 % en mars et avril 2020).

Les niveaux d’activité se sont fortement redressés au second semestre car ils ont principalement bénéficié d'un rattrapage des audits reportés du premier semestre (notamment pour les schémas de certification QHSE, Alimentaire et Transports), ainsi que du succès des nouveaux services développés tels que « Redémarrez votre activité avec BV ». Au cours du deuxième trimestre, le Groupe a développé un Système de gestion de la « Biosécurité » et un Label « SafeGuard » visant à démontrer que les entreprises ont défini les processus nécessaires de gestion des risques biologiques et mis en œuvre les mesures adéquates pour protéger leurs clients et leurs employés. De nombreux contrats ont été signés avec des clients de divers secteurs, notamment l’hôtellerie et la restauration, l’aérien, la banque, les centres commerciaux ou le secteur public. Cette suite de solutions a connu une forte dynamique depuis le deuxième trimestre.

En 2020, la plupart des zones géographiques ont connu des tendances organiques négatives, avec quelques exceptions (Argentine, Canada, Vietnam et Australie). L’Europe a affiché une performance supérieure à la moyenne de la division (grâce aux Pays nordiques et à l’Europe du Sud), tandis que les performances de l’Amérique et de l’Afrique ont été inférieures à la moyenne de la division. Au cours du dernier trimestre, la plupart des pays ont enregistré de la croissance : une croissance à deux chiffres en Amérique latine (portée par l’Argentine, le Brésil et la Colombie), au Canada, en Australie et dans la plupart des pays d’Asie (dont le Japon) ainsi que dans les pays européens (dont l’Allemagne).

Au sein du portefeuille du Groupe, les audits des Fournisseurs ont été sérieusement touchés en raison des reports de la part des clients, car les audits ont été retardés et la validité des certificats a été prolongée. Les services de Formation ont été les plus durement touchés avec l’annulation des sessions de formation en présentiel, remplacées dans certains cas par des formations virtuelles. Une croissance organique à deux chiffres a été réalisée dans les audits des opérations clients et la Certification de produits alimentaires biologiques, tandis que la Certification de la sécurité alimentaire, de l’Automobile & le Ferroviaire, des services Développement Durable et RSE, des systèmes de gestion de la filière bois et des Services a été très résiliente (grâce à une reprise exceptionnelle au quatrième trimestre). Le Groupe a continué à diversifier son portefeuille, le développement de nouveaux produits étant stable durant l’exercice 2020 par rapport à l’exercice précédent. Les nouvelles offres du Groupe dans le domaine du digital incluent la sécurité des informations et la protection des données en lien avec le RGPD européen et la norme ISO 27701:2019 sur la protection de la vie privée et des données personnelles.

La marge opérationnelle ajustée pour la totalité de l’exercice est de 15,8 %. Cela représente une baisse organique de 132 points de base, qui s’explique par une croissance et un mix négatifs (uniquement au premier semestre) amortis à la fois par une base de coût flexible et une forte reprise au second semestre (avec une marge très saine atteignant 21,6 %).

Services de développement durable

Bureau Veritas accompagne les entreprises dans la vérification de leur efficacité énergétique, de leur empreinte carbone et environnementale, de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leurs engagements en matière de responsabilité sociale, et de leurs rapports de développement durable. Pour attester de la contribution des entreprises dans la lutte contre le changement climatique, Bureau Veritas propose des services de Certification pour les énergies renouvelables et bioénergies, ainsi que des systèmes de gestion de l’énergie, et vérifie les émissions de gaz à effet de serre pour calculer l’empreinte carbone des entreprises, leur compensation carbone et la réalisation de leur objectif de zéro émission nette. Afin d’accompagner les entreprises dans leurs efforts visant à adopter une chaîne d’approvisionnement responsable, le Groupe dispose d’un portefeuille de services complet en matière d’approvisionnement responsable en produits alimentaires et fruits de mer, en foresterie et bois, en métaux et minéraux, et en produits pharmaceutiques et biomatériaux. Bureau Veritas a également développé des services liés à la production responsable concernant la gestion des matières premières, des eaux et des déchets, visant à accompagner les entreprises dans leur transition vers un modèle d’économie circulaire. Les services de développement durable incluent notamment des audits de fournisseurs et l’analyse de la cartographie des risques, l’évaluation de l’approvisionnement responsable (biocarburant, agroalimentaire, foresterie, métaux, minéraux, etc.), la certification des systèmes de gestion de l’énergie et de l’environnement, des audits de la responsabilité sociale, et l’assurance du reporting RSE & développement durable.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 585,4 702,2 (16,6) % (15,0) % + 0,1 % (1,7) % Résultat opérationnel ajusté 103,2 173,0 (40,3) % Marge opérationnelle ajustée 17,6 % 24.6 % (701) pb (685) pb + 2 pb (18) pb

L’activité Biens de consommation est l’activité qui a été la plus touchée au sein du portefeuille du Groupe, en raison de la crise liée au Covid-19 et des mesures de confinement général observées dans de nombreux pays, à commencer par la Chine au premier trimestre 2020. L’activité a enregistré une baisse organique du chiffre d’affaires de 15,0 % sur l’exercice 2020, ayant été fortement touchée au premier semestre (en baisse de 20,8 %), avant de connaître une amélioration au second semestre (en baisse de 9,6 %). Le chiffre d’affaires organique au quatrième trimestre a baissé de 8,1 % et a confirmé l’amélioration progressive observée au troisième trimestre, avec de meilleures tendances pour les Produits électriques et électroniques notamment.

Au niveau géographique, la croissance a été solide en Asie du Sud-Est (grâce au Vietnam, au Cambodge, à l’Indonésie et à la Thaïlande essentiellement) et forte au Moyen-Orient & Afrique. À l’inverse, les niveaux d’activité sont restés faibles en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Le segment Textiles (33 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance inférieure à la moyenne de la division, entrainé par la plupart des régions hormis certains pays en Asie du Sud-Est. Les niveaux d’activité ont été impactés par les perturbations causées par les mesures de confinement en Chine au premier trimestre et ailleurs au deuxième trimestre, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, bien que des améliorations aient été observées vers la fin de l’année. L’activité en Chine a continué à pâtir des conditions de marché difficiles avec les géants de la grande distribution aux États-Unis, et des effets des faillites qui se poursuivent.

À long terme, le Groupe espère continuer à profiter d'une accélération de l’approvisionnement hors de Chine ainsi que de la solide dynamique en Asie du Sud et du Sud-Est et des nouvelles zones géographiques (dont l’Amérique latine). En février 2021, le Groupe a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’une entreprise chinoise de tests dans le textile, se concentrant sur les boutiques en ligne et les marques domestiques. Cette acquisition contribue à l’objectif du Groupe d’accélérer son développement sur le marché chinois.

Le segment Biens durables (12 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une performance inférieure à la moyenne de la division, avec des situations diverses dans les régions : une croissance forte en Asie du Sud et du Sud-Est (portée par le Vietnam et l’Inde) bénéficiant de la tendance à l’approvisionnement en dehors de la Chine pour l’habillement et les produits de bricolage, et des tendances très faibles en Chine et aux États-Unis en raison d’une diminution du niveau de nouveaux lancements de produits. Le sous-segment Jouets (7 % du chiffre d’affaires de la division) est resté sous pression en raison d’une baisse d’activité chez les principaux clients. À l’inverse, les services d’inspection et d’audit (13 % du chiffre d’affaires de la division) se sont avérés très résilients avec une croissance solide en Asie notamment, bénéficiant d’une demande accrue de services d'inspection et d’audit social et de sécurité pour vérifier non seulement la conformité de la chaîne d’approvisionnement par rapport aux réglementations en vigueur, mais aussi les engagements pris par les marques en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Enfin, le segment Produits Électriques & Électroniques (35 % du chiffre d’affaires de la division, E&E) a réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division, avec une performance plus résiliente dans les activités de tests dans le Mobile (produits de technologies sans fil / de l’Internet des objets (IoT)) mais très difficile dans l’Automobile (services d’homologation et tests de fiabilité), tirée vers le bas par la Chine. Une croissance a été observée en Corée du Sud et en Amérique latine tandis que les États-Unis, la Chine et l’Europe ont affiché une décroissance significative. En Asie, les produits/infrastructures lié(e)s à la 5G ont enregistré une bonne dynamique, les plateformes de tests du Groupe (en Corée du Sud et Taïwan en particulier) étant totalement opérationnelles depuis le premier semestre 2020 et complétées par des capacités aux États-Unis au second semestre. En 2021, Bureau Veritas poursuivra ses investissements dans l’équipement de test de la technologie 5G afin de tirer pleinement avantage de cette opportunité de développement.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a fortement baissé à 17,6 % (-701 points de base), imputée à l’effet d’une importante diminution du chiffre d'affaires et d'un ajustement limité des coûts au premier trimestre, atténuée par des mesures de restructuration à partir du deuxième trimestre 2020. La marge au second semestre est remontée à 25,2 % (hausse de 56 points de base) grâce à diverses mesures de réduction des coûts.

Services de développement durable

Bureau Veritas aide ses clients à fournir des produits (jouets, textiles, biens durables), des objets connectés ainsi que des produits électriques et électroniques de haute qualité, sûrs, durables et conformes. Le Groupe aide tant les détaillants en ligne et traditionnels, que les marques, à gérer les risques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et à valider et améliorer la performance de leurs produits. Le Groupe propose divers services à ses clients, tels qu'une assistance pour la gestion des déchets chimiques tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Le Groupe accompagne également ses clients en proposant des analyses de cycle de vie des produits et dans l’éco-conception de ces derniers. À cette fin, le Groupe délivre le label de certification « Footprint Progress » permettant de distinguer les produits éco‑conçus. Les services dédiés au développement durable incluent notamment des audits sociaux et éthiques des chaînes d’approvisionnement, un programme d’amélioration de la qualité des chaînes d’approvisionnement, le respect des réglementations et la vérification de la performance des produits.





Conférence téléphonique

Les résultats annuels seront présentés le jeudi 25 février à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Numéro téléphoniques (direct) : France : +33 (0)1 70 37 71 66 Royaume-Uni : +44 (0)33 0551 0200 États-Unis : +1 212 999 6659 International : +44 (0)33 0551 0200 Mot de passe : Bureau Veritas



Calendrier financier

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021 : 22 avril 2021

trimestre 2021 : 22 avril 2021 Assemblée générale des actionnaires : 25 juin 2021

Résultats du 1 er semestre 2021 : 28 juillet 2021

semestre 2021 : 28 juillet 2021 Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021 : 26 octobre 2021

trimestre 2021 : 26 octobre 2021 Journée Investisseurs Digitale : T4 2021

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com .





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

quentin.hua@dgm-conseil.fr

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2020 par activité

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 92,4 96,2 (4,0) % + 0,3 % - (4,3) % Agroalimentaire & Matières Premières 260,0 300,6 (13,5) % (6,9) % - (6,6) % Industrie 256,9 295,3 (13,0) % (4,5) % (0,9) % (7,6) % Bâtiment & Infrastructures 375,1 377,0 (0,5) % + 2,8 % (0,7) % (2,6) % Certification 109,1 102,4 + 6,5 % + 10,7 % - (4,2) % Biens de consommation 158,7 180,9 (12,3) % (8,1) % + 0,1 % (4,3) % Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 1 252,2 1 352,4 (7,4) % (2,0) % (0,4) % (5,0) % Marine & Offshore 366,7 368,5 (0,5) % + 2,2 % - (2,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 1 029,6 1 168,2 (11,9) % (7,4) % + 0,1 % (4,6) % Industrie 965,6 1 111,1 (13,1) % (6,6) % (0,4) % (6,1) % Bâtiment & Infrastructures 1 314,1 1 379,2 (4,7) % (1,7) % (1,5) % (1,5) % Certification 339,6 370,5 (8,3) % (6,2) % + 0,3 % (2,4) % Biens de consommation 585,4 702,2 (16,6) % (15,0) % + 0,1 % (1,7) % Chiffre d’affaires de l’exercice 4 601,0 5 099,7 (9,8) % (6,0) % (0,4) % (3,4) %

Annexe 2 : Chiffre d’affaires 2020 par trimestre

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 T4 Marine & Offshore 94,4 90,6 89,3 92,4 Agroalimentaire & Matières Premières 272,7 244,4 252,5 260,0 Industrie 253,3 220,3 235,1 256,9 Bâtiment & Infrastructures 318,2 293,2 327,6 375,1 Certification 76,6 65,4 88,5 109,1 Biens de consommation 124,3 147,1 155,3 158,7 Total Groupe 1 139,5 1 061,0 1 148,3 1 252,2

Annexe 3 : Résultat et marge opérationnels ajustés par activité

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2020 2019 VARIATION

(%) 2020 2019 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS (POINTS DE BASE) Marine & Offshore 80,4 81,5 (1,3) % 21,9 % 22,1 % (19) Agroalimentaire & Matières Premières 125,0 161,4 (22,6) % 12,1 % 13,8 % (168) Industrie 108,0 141,4 (23,6) % 11,2 % 12,7 % (153) Bâtiment & Infrastructures 144,7 209,7 (31,0) % 11,0 % 15,2 % (420) Certification 53,7 64,5 (16,7) % 15,8 % 17,4 % (161) Biens de consommation 103,2 173,0 (40,3) % 17,6 % 24,6 % (701) Total Groupe 615,0 831,5 (26,0) % 13,4 % 16,3 % (294)

Annexe 4 : Extraits des états financiers consolidés

Extraits des états financiers pour l’exercice 2020, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du 24 février 2021. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes a été émis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Chiffre d’affaires 4 601,0 5 099,7 Achats et charges externes (1 350,3) (1 438,3) Frais de personnel (2 343,5) (2 596,8) Impôts et taxes (45,0) (45,8) (Dotations) / reprises de provisions (72,5) (9,2) Dotations aux amortissements (362,9) (305,3) Autres produits et charges d’exploitation (19,4) 17,0 Résultat opérationnel 407,4 721,3 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,1 0,6 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 407,5 721,9 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7,1 2,1 Coût de l'endettement financier brut (115,3) (102,3) Coût de l'endettement financier net (108,2) (100,2) Autres produits et charges financiers (29,6) (18,4) Résultat financier (137,8) (118,6) Résultat avant impôts 269,7 603,3 Charge d'impôt (130,8) (210,7) Résultat net des activités poursuivies - - Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net 138,9 392,6 Intérêts minoritaires 13,6 24,7 Résultat net part du Groupe 125,3 367,9 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,28 0,83 Résultat net dilué 0,28 0,83





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2020 31 DÉC. 2019 Écarts d'acquisition 1 942,9 2 075,1 Immobilisations incorporelles 427,3 611,1 Immobilisations corporelles 348,8 444,9 Droits d'utilisation 375,7 369,0 Actifs financiers non courants 105,7 118,3 Impôts différés actifs 136,6 132,1 Total actif non courant 3 337,0 3 750,5 Clients et autres débiteurs 1 332,7 1 520,0 Actifs sur contrats 232,1 226,0 Impôt sur le résultat - actif 46,1 47,0 Instruments financiers dérivés 6,7 4,4 Autres actifs financiers courants 17,0 23,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 594,5 1 477,8 Total actif courant 3 229,1 3 298,6 Actifs destinés à être cédés - - TOTAL ACTIF 6 566,1 7 049,1 Capital 54,2 54,2 Réserves et résultat consolidés 1 183,8 1 209,6 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société 1 238,0 1 263,8 Participations ne donnant pas le contrôle 47,7 58,3 Total capitaux propres 1 285,7 1 322,1 Dettes financières non courantes 2 376,2 2 918,5 Dettes de location non courantes 320,4 326,0 Instruments financiers dérivés - - Autres passifs financiers non courants 91,4 115,7 Impôts différés passifs 84,4 122,9 Avantages au personnel à long terme 197,7 192,8 Provisions pour risques et charges 92,5 72,2 Total passif non courant 3 162,6 3 748,1 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 089,6 1 098,6 Passifs sur contrats 194,9 197,2 Impôt sur le résultat exigible 125,8 137,4 Dettes financières courantes 550,5 369,0 Dettes de location courantes 99,3 92,6 Instruments financiers dérivés 3,6 4,9 Autres passifs financiers courants 54,1 79,2 Total passif courant 2 117,8 1 978,9 Passifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 6 566,1 7 049,1





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Résultat avant impôts 269,7 603,3 Elimination des flux des opérations de financement et d'investissement 140,1 134,9 Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 48,7 (13,4) Amortissements et dépréciations 362,9 305,2 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 149,0 (17,2) Impôts payés (161,3) (192,4) Flux net de trésorerie généré par l'activité 809,1 820,4 Acquisitions de filiales (20,8) (69,9) Cessions d'activités 4,5 7,9 Acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles (98,4) (127,9) Cessions d'immobilisations corporelles & incorporelles 10,1 5,2 Acquisitions d'actifs financiers non courants (25,2) (18,3) Cessions d'actifs financiers non courants 29,5 12,8 Variation des prêts et avances consentis 2,7 (5,3) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,1 1,3 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (97,5) (194,2) Augmentation du capital 2,7 3,1 Acquisition / Cession d'actions propres 8,8 14,5 Dividendes versés (31,8) (97,3) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 790,5 719,9 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (1 123,5) (608,5) Remboursement des dettes avec les actionnaires (1,7) (36,5) Remboursement des dettes et intérêts de location (119,1) (109,0) Intérêts payés (86,6) (79,8) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (560,7) (193,6) Incidence des écarts de change (29,6) (1,5) Incidence des changements de méthode - - Variation de la Trésorerie nette 121,3 431,1 Trésorerie nette au début de la période 1 465,7 1 034,6 Trésorerie nette à la fin de la période 1 587,0 1 465,7 Dont disponibilités et équivalents de trésorerie 1 594,5 1 477,8 Dont concours bancaires courants (7,5) (12,1)



Annexe 5 : Résultat financier détaillé

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Coût de l'endettement financier net (108,2) (100,2) Résultat de change (22,2) (10,0) Coût financier des régimes de retraites (2,9) (4,4) Autres (4,5) (4,0) Résultat financier (137,8) (118,6)

Annexe 6 : Indicateurs alternatifs de performance

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Résultat opérationnel 407,4 721,3 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 132,8 79,8 Dépréciation et mise au rebut d’actifs immobilisés 34,6 - Charges de restructuration 26,5 24,4 Résultats de cessions d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions 13,7 6,0 Perte de valeur des écarts d’acquisition - - Total des éléments d'ajustement 207,6 110,2 Résultat opérationnel ajusté 615,0 831,5





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2019 831,5 Variation organique (182,2) Résultat opérationnel ajusté organique 649,3 Effet périmètre (0,3) Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 649,0 Effet de change (34,0) Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2020 615,0





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Résultat avant impôts 269,7 603,3 Charge d'impôt (130,8) (210,7) Taux Effectif d'impôt (TEI)(a) 48,5 % 34,9 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté 36,6 % 33,1 % (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Résultat net part du Groupe 125,3 367,9 BPA(a) (en euro par action) 0,28 0,83 Éléments d’ajustement 207,6 110,2 Résultat net des activités destinées à être cédées - - Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (43,8) (25,4) Intérêts minoritaires (3,9) (1,7) Résultat net ajusté part du Groupe 285,2 451,0 BPA ajusté(a) (en euro par action) 0,64 1,02 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions : 448 616 542 en 2020 et 442 259 428 en 2019





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2019 451,0 Variation organique et effet périmètre (142,7) Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 308,3 Effet de change (23,1) Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2020 285,2





FLUX DE TRÉSORIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS 2020 2019 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 809,1 820,4 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (88,3) (122,7) Intérêts payés (86,6) (79,8) Flux de trésorerie disponible 634,2 617,9





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2019 820,4 Variation organique + 19,0 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 839,4 Effet périmètre + 2,2 Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux de change constant 841,6 Effet de change (32,5) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2020 809,1





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2020 31 DÉC. 2019 Endettement brut total 2 926,7 3 287,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 594,5 1 477,8 Endettement net consolidé 1 332,2 1 809,7 Instruments de couverture de devises (3,1) 3,6 Dette financière nette ajustée 1 329,1 1 813,3

Annexe 7 : Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustements suivants :

les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

les dépréciations et mises au rebut d'actifs immobilisés ;

les résultats de cession d’activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (honoraires et charges d’acquisition d’activités, ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités) ;

les charges de restructuration.

Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constants, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustements et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

intérêts payés.

Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents de trésorerie est constituée des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêts.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.







1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 7.





2 Dividende proposé soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 25 juin 2021.





3 Afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de ces derniers à l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de Bureau Veritas qui s’est réuni le 13 mars 2020 a pris la décision de reporter la date de l’Assemblée générale annuelle initialement fixée le jeudi 14 mai 2020 au vendredi 26 juin 2020. Sur la base des dernières recommandations sanitaires, le Groupe a tenu son Assemblée générale annuelle des actionnaires à huis clos. Initialement, le dividende était proposé à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019, le 26 juin 2020.





4 Au 31 décembre 2020, sur la base de la dette brute ajustée de l’échéance 2021 pour un montant de 500 millions d’euros ayant fait l’objet d’un refinancement au cours de l’exercice 2019





5 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).





6 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à une position de manager ou un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).





7 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions de Scope 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).





Pièce jointe