Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 25 februari 2021



Nettowinst van € 49,8 miljoen in 2020; nettowinst in de tweede helft van het jaar € 40,4 miljoen

Record netto-instroom in AuM binnen Private Banking van € 1,4 miljard

Client assets stijgen met 13% naar € 115,0 miljard en AuM nemen toe met 13% naar € 99,0 miljard, dankzij netto-instroom van € 6,9 miljard

Kosten dalen met € 12,3 miljoen naar € 371,8 miljoen door goede kostenbeheersing

Zeer beperkte toevoeging aan de kredietvoorziening van € 1,9 miljoen

Kapitaalratio stijgt naar 24,3%

Dividendvoorstel van € 0,70 per aandeel (2019: € 1,45 per aandeel)

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag haar jaarcijfers 2020. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Covid-19 heeft het afgelopen jaar voor een groot deel ons leven bepaald. Op allerlei manieren zijn we gedwongen om de kwetsbaarheid en realiteit van het leven onder ogen te zien.

Gezien de huidige omstandigheden was het voor onze organisatie financieel een redelijk goed jaar, ondanks de marktontwrichting en de beperkingen waarmee we door de pandemie te maken kregen. Door onze investeringen in technologie in de afgelopen jaren (vooral in het omni-channel-servicemodel en andere vormen van digitalisering) konden we onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn in deze moeilijke tijden. We kunnen onderscheidend zijn door ons puur te richten op onze klanten en in te spelen op hun behoeften. Daar worden we dan ook om gewaardeerd door onze klanten, zoals bleek uit de groei van het beheerd vermogen. We zijn onze klanten zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat ze ons hiermee geven.

Dat we ons als onderneming zo goed staande weten te houden in deze uitdagende periode, is een bewijs van de kracht van ons bedrijfsmodel en van onze mensen. Als managementteam hebben we (samen en afzonderlijk) alles gedaan om er te zijn voor onze collega’s en hen bij te staan bij de uitdagingen waarvoor Covid-19 hen heeft gesteld. Ik moet zeggen dat ik enorm trots ben op wie we zijn als onderneming en op mijn collega’s. Ik vind het belangrijk om twee prestaties in het bijzonder in de schijnwerpers te zetten; de transitie van de IT-infrastructuur in België naar ons gezamenlijke platform en de afronding van de overname van Hof Hoorneman Bankiers. In beide gevallen een enorme inspanning die we tot een goed einde hebben gebracht.

Wat het jaar 2021 gaat brengen, weten we niet. Ik kan onze klanten wel verzekeren dat we er voor hen zijn, ongeacht de omstandigheden. Namens onze organisatie en mijn collega’s zeg ik tegen onze klanten: wij staan voor u klaar en u kunt op ons rekenen. En: dank u wel.’

Resultaten 2020

De client assets zijn het afgelopen jaar gestegen naar € 115,0 miljard (2019: € 102,0 miljard) en de assets under management (AuM) zijn gestegen naar € 99,0 miljard (2019: € 87,7 miljard). De sterke netto-instroom van € 6,9 miljard in AuM past in de positieve trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. We hebben het jaar afgesloten met een positief koersresultaat van € 3,4 miljard ondanks de volatiele beurzen in de eerste helft van 2020. De creditgelden zijn gestegen naar € 10,1 miljard (2019: € 9,5 miljard).

Door de uitzonderlijke marktomstandigheden rondom Covid-19 hebben de activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten, zoals eerder gemeld, vooral in het eerste kwartaal voor een verlies gezorgd en dit komt voor 2020 uit op € 35,1 miljoen. Dit heeft geen impact gehad op de posities van onze klanten. De hogere provisie-inkomsten en lagere bedrijfslasten hebben het verlies deels gecompenseerd en het nettoresultaat is hierdoor uitgekomen op € 49,8 miljoen (2019: € 80,2 miljoeni).

JAARVERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST

Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het jaarverslag en de presentatie over de jaarcijfers 2020 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten . Op 25 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2020 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.



ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel .

FINANCIËLE AGENDA

30 april 2021 Publicatie trading update eerste kwartaal 2021

27 mei 2021 Algemene vergadering

1 juni 2021 Ex-dividend datum

9 juni 2021 Betaaldatum dividend 2020 – eerste deel

26 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021



Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van

Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en maatschappelijke impact van de Covid-19 pandemie.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Van Lanschot Kempen.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen aparte accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.







i Gecorrigeerd voor verkoopresultaten op de belangen in AIO II en VLC & Partners en afwaardering goodwill.

Bijlage