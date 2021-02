February 25, 2021 01:30 ET

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 25.2.2021 KLO 8.30



Efecte Oyj: Optio-ohjelma 2021

Efecte Oyj:n hallitus on päättänyt 22.4.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan Efecte-konsernin valituille avainhenkilöille. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille.



Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Efecte-konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamis­järjestelmää, ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 450 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 450 000 osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

Optio-oikeuksista enintään 150.000 merkitään tunnuksella 2021A, enintään 150.000 tunnuksella 2021B ja enintään 150.000 tunnuksella 2021C.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä Q1/2021-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021A), Q1/2022-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021B) sekä Q1/2023-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021C) julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2021A 2.5.2024 - 31.5.2026, optio-oikeuksilla 2021B 2.5.2025 - 31.5.2027 ja optio-oikeuksilla 2021C 2.5.2026 - 31.5.2028.

Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle hänelle jaetut optio-oikeudet, jos osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättyessä ollut alkanut.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 450.000 osaketta, muodostaa tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään noin 6,4 prosenttia yhtiön osakemäärästä tämän optio-ohjelman ja yhtiön muiden optio-ohjelmien mukaisten mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnöissä annetaan uusia osakkeita.

Efecte soveltaa optio-oikeuksien saajiin seuraavaa sijoitusvaatimusta: Saadakseen kaikki hänelle allokoitavat optio-oikeudet avainhenkilön on tehtävä Efecten hallituksen erikseen määrittämän suuruinen sijoitus Efecten osakkeisiin.

Liitteet:

Efecte Oyj:n optio-oikeuksien 2021 ehdot

