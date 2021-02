HiPay confirme son potentiel de croissance et enregistre un chiffre d’affaires en forte hausse sur le 4ème trimestre 2020 (+37 %)

Le chiffre d’affaires 1 annuel progresse de +31 % par rapport à 2019, pour un volume des paiements en hausse de + 43 % , à 5,6 milliards d’euros.

Le 25 février 2021 : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires 2020.

en millions d’euros 2020 2019 Var. % Quatrième trimestre Volume des paiements 1 751 1 199 + 46 % Chiffre d’affaires1 13,5 9,9 + 37 % Année Volume des paiements 5 565 3 893 + 43 % Chiffre d’affaires1 45,7 34,9 + 31 %

La dynamique commerciale s’accélère, portée par un contexte exceptionnel

Le contexte macroéconomique de l’année 2020 a fortement stimulé le développement du e-commerce, et a conduit de nombreux commerçants à accélérer leur transformation digitale. 70 grands comptes ont ainsi rejoint HiPay au quatrième trimestre 2020.

En 2020, la France représente 58 % du chiffre d’affaires, en croissance de 48%.

De nouvelles grandes marques ont choisi les solutions HiPay cette année, comme Fauchon, Téléshopping, A.P.C., SPORT 2000, Pièces et pneus et Panini.

HiPay renforce en outre sa collaboration avec nombre de ses clients historiques et gère désormais les opérations internationales du groupe Metro.

A l’international, le chiffre d’affaires 2020 croit de 31 %. Le marché italien poursuit son développement avec le lancement de nombreuses références du transport comme Marinobus, et de la mode comme Rinascimento et Pollini. HiPay déploie également en Espagne et en Italie les marketplaces de Privalia by Veepee.

L’offre s’enrichit de nouveaux services à valeur ajoutée

Afin de permettre aux commerçants de gérer sereinement la période de transition actuelle vers la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2), HiPay propose une fonctionnalité de relance automatique des transactions refusées pour cause de non-conformité.

HiPay Console, la nouvelle interface de gestion, permet désormais aux clients de personnaliser simplement et en toute autonomie leurs pages de paiement hébergées. Le service intègre également un module dédié à la facturation.

Le portefeuille de moyens de paiement disponible s’enrichit du système de paiement en plusieurs fois Oney pour l’Italie.

Transfert de la cotation des titres HiPay Group vers Euronext Growth Paris

Le projet de transfert de la cotation des titres HiPay Group vers Euronext Growth Paris a été approuvé par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2020.

Sous réserve de l’accord d’Euronext Paris, cette cotation s’effectuera par le biais d’une procédure d’admission directe aux négociations des actions existantes d’HiPay Group, sans émission d’action nouvelle.

Le transfert des titres HiPay Group sur Euronext Growth Paris devrait intervenir à la suite de l’arrêté des comptes 2020.

Le code ISIN de l’action HiPay Group demeurera inchangé : FR0012821916 ; le code mnémonique HIPAY deviendra ALHYP à compter de l’admission des titres sur Euronext Growth Paris.

Réorganisation intra-groupe : réalisation de la fusion transfrontalière par absorption de HiPay ME SA par HiPay SAS

Cette opération visait à simplifier l’organisation juridique, réglementaire et opérationnelle de HiPay en concentrant l’ensemble des activités sur la seule entité opérationnelle HiPay SAS, filiale à 100 % de HiPay Group, établissement de paiement supervisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

La fusion transfrontalière des deux entités a été réalisée le 4 janvier 2021.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, déclare : « HiPay démontre une nouvelle fois sa capacité de croissance dans un contexte macroéconomique à la fois incertain et porteur pour les acteurs de la transformation digitale. Les équipes sont mobilisées pour accompagner au plus près nos clients dans leur développement. »

Prochaine communication financière : 8 avril 2021 – Résultats et états financiers de l'année 2020









A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn

HiPay Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – HIPAY).









Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.









1 Données financières non auditées







