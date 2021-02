February 25, 2021 02:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 25.2.2021 kello 9:00

Teknologiayhtiö Vincit levvii Kuopijjoon – haussa ainakin 50 uutta työntekijää

Vincit-ankka se uija viuhtoo Kallaveen rantaan. Suomen ja Euroopan parhaana työpaikkana palkittu teknologiayhtiö Vincit perustaa uuden toimipisteen Kuopioon keväällä 2021. Yritys lähtee tavoittelemaan voimakasta kasvua Pohjois-Savon alueella. Tavoitteena on luoda yli 50 uutta työpaikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana ja moni yritys on lähtenyt kehittämään liiketoimintaansa uudella tavalla. Tähän tarpeeseen Vincit on vastaamassa avaamalla uuden toimipisteen Pohjois-Savon kasvavaan keskukseen Kuopioon.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Meillä on jo ennestään toimipisteet neljällä paikkakunnalla Suomessa, kolmella Kaliforniassa sekä yksi Sveitsissä. Halusimme ehdottomasti avata toimipisteen ja laajentua juuri Kuopioon, sillä se on kasvava ja kehittyvä markkina-alue, joka tarjoaa hyvät puitteet laajenemiselle. Paikallista läsnäoloa vahvistamalla uskomme pystyvämme palvelemaan sekä nykyisiä että uusia alueen asiakkaita entistä paremmin.”

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen: “On hienoa, että kaupunkimme ja sen potentiaali kiehtoo kasvavaa ja modernia teknologiayritystä. Täällä on osaavia tekijöitä, joten otamme uuden toimijan erittäin mielellämme vastaan. On myös hienoa saada lisää teknisen alan työpaikkoja Kuopioon.”

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, operatiivinen johtaja Marko Tarkiainen, puhelin: 045 892 6901

https://vincitkuopio.fi/

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

