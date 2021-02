En Fr

RESULTATS SECOND SEMESTRE 2020



Très forte croissance de la rentabilité des enseignes et du

e-commerce, permettant la poursuite du désendettement du Groupe

Après un premier semestre marqué par l’impact des coûts liés à la crise sanitaire, le second semestre a montré une forte amélioration de la rentabilité tant en France qu’en Amérique latine

Forte réduction de la dette brute et de la dette nette

Perspectives 2021 : croissance rentable, génération de cash-flow et poursuite du désendettement

EBITDA Groupe S2: +11% EBITDA après loyers Groupe S2: +20% ROC Groupe S2: +20%

+6% en France, marge 11,5% (+164bps) · +13% en France, marge: 7,8% (+152bps) · +4% en France, marge: 6,1% (+79bps)

+18% au Latam, marge 9,7% (+260bps) · +30% au Latam, marge: 7,9% (+265bps) · +42% au Latam, marge: 6,9% (+275bps)

Dette brute Groupe 2020: réduction de -1 851 M€ Dette nette (hors IFRS5) Groupe 2020: réduction de -1 023 M€

-1 293 M€ en France · -318 M€ en France (-566 M€ yc débouclage du TRS GPA)

-558 M€ au Latam · -705 M€ au Latam

nce

Enseignes de distribution : suite au repositionnement du Groupe, toutes les enseignes ont atteint un niveau de rentabilité y compris les hypermarchés, avec un niveau très satisfaisant pour les autres enseignes. La marge d’EBITDA France Retail a progressé de +155 bps pour atteindre 12% au second semestre 2020 sous l’effet des plans d’économies et d’efficience opérationnelle Perspectives 2021 : priorité désormais donnée à la croissance et l’expansion avec (i) l’ouverture de magasins de proximité urbaine, périurbaine et rurale (100 au T1 et 200 au T2), et (ii) l’e-commerce alimentaire sur des modèles structurellement rentables (entrepôt automatisé O’logistique, partenariat Amazon, click & collect et livraison à domicile depuis les formats urbains)

a progressé de au second semestre 2020 sous l’effet des Cdiscount : très forte progression de la rentabilité avec un EBITDA 2020 en hausse de +63% à 133 M€ 1 , et des revenus marketplace en accélération à 182 M€ (+23% sur l’année, +40% au T4) Perspectives 2021 : poursuite du plan stratégique avec (i) la croissance de la marketplace,

(ii) l’évolution du mix produit, (iii) le marketing digital, et (iv) la nouvelle solution de marketplace clé en main

GreenYellow : excellente dynamique de l’activité avec une puissance totale installée en accélération à 335 MWc (+56%), et un pipeline en hausse de +25% à 565 MWc à fin 2020 Perspectives 2021 : cible d’ EBITDA de 90 M€ en 2021 (+40% vs 2020) et transition vers un modèle de détention des actifs avec un objectif de 350 MWc supplémentaires installés en 2021 amenant la puissance totale installée à près de 700 MWc, et une cible de 1 GWc en 2022.

RelevanC : valorisation des données du Groupe et de distributeurs externes, avec un EBITDA de

18 M€ en progression de près de 50% sur l’année 2020 Perspectives 2021 : accélération de la croissance avec l’acquisition de nouveaux clients externes

Poursuite du désendettement avec une réduction de -1,3 Md€ de la dette brute à 4,8 Mds€ 2 , sous la cible de 5 Mds€. La réduction de la dette brute (y compris TRS et forward GPA) atteint 2,8 Mds€ depuis le lancement du plan de cession. Cash-flow libre 2020 à 288 M€ (+30%) , avant cessions et plan Rocade. Perspectives 2021 : au vu du succès du développement de l’ensemble de son portefeuille d’activité en France, le Groupe dispose d’une optionalité accrue dans la réalisation de son plan de cession dont l’objectif de 4,5 Mds€ est confirmé. Poursuite des mesures de génération de cash afin de viser un cash-flow libre 2021 en progression 3

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 2021 de ne pas verser de dividende en 2021 au titre de l’exercice 2020

La réduction de la dette brute (y compris TRS et forward GPA) atteint 2,8 Mds€ depuis le lancement du plan de cession. à , avant cessions et plan Rocade.

En Amérique latine

La scission d’Assa i a été approuvée par l’Assemblée Générale de GPA en décembre 2020. La cotation est prévue le 1 er mars 2021 . Les actions Assaí seront distribuées aux actionnaires de GPA selon la parité d’une action Assaí pour une action GPA.

a été approuvée par l’Assemblée Générale de GPA en décembre 2020. . Les actions Assaí seront distribuées aux actionnaires de GPA selon la parité d’une action Assaí pour une action GPA. EBITDA en progression de +36% à changes constants, hausse du cash-flow libre de +238 M€

avant cessions

à changes constants, avant cessions Transformation digitale et croissance de +200%4 du e-commerce alimentaire au Brésil



Chiffres clés 2020

En M€

S2 2019

S2 2020

Var.

Var. TCC

FY 2019

FY 2020

Var.

Var. TCC

Chiffre d’affaires Groupe

dont France (yc Cdiscount)

dont Latam

17 803

9 354

8 449

15 7732

8 509

7 2642

-11%

-9%

-14%

+7%1

0%1

+13%1

34 645

18 288

16 358

31 9122

17 256

14 6562

-8%

-6%

-10%

+8%5



+3%1

+12%1

EBITDA Groupe

dont France (yc Cdiscount)

marge (%)

dont Latam

marge (%)

1 517

921

9,8%

596

7,1%

1 6782

977

11,5%

7016



9,7%

+11%

+6%

+164bps

+18%

+260bps

+27%

+6%

+168bps

+58%

+240bps

2 640

1 536

8,4%

1 104

6,8%

2 7422

1 580

9,2%

1 1612

7,9%

+4%

+3%

+76bps

+5%

+117bps

+17%

+3%

+80bps

+36%

+115bps

EBITDA après loyers Gr.

dont France (yc Cdiscount)

marge (%)

dont Latam

marge (%)

1 033

590

6,3%

443

5,2%

1 2402

666

7,8%

5742

7,9%

+20%

+13%

+152bps

+30%

+265bps

+39%

+13%

+156bps

+73%

+245bps

1 687

898

4,9%

789

4,8%

1 8302

946

5,5%

8842

6,0%

+8%

+5%

+57bps

+12%

+121bps

+24%

+6%

+61bps

+45%

+120bps

ROC Groupe

dont France (yc Cdiscount)

marge (%)

dont Latam

marge (%)

851

497

5,3%

355

4,2%

1 0232

519

6,1%

5042

6,9%

+20%

+4%

+79bps

+42%

+275bps

+40%

+5%

+77bps

+88%

+252bps

1 321

693

3,8%

628

3,8%

1 4262

677

3,9%

7482

5,1%

+8%

-2%

+13bps

+19%

+127bps

+25%

-1%

+17bps

+54%

+128bps

Résultat net normalisé,

Part du Groupe

191

363

+90%

+114%

196

268

+37%

+62%

Bénéfice net normalisé

par action, dilué

1,80

3,38

+88%

+112%

1,47

2,17

+48%

+79%



En M€

FY 2019

FY 2020

Var.

FCF hors cessions Groupe

dont France (yc Cdiscount, hors plan Rocade)

dont Latam

103

221

-118

407

288

120

+295%

+30%

n.s.

Dette financière brute Groupe

dont France (yc Cdiscount)

dont France – périmètre covenant7



dont Latam

9 229

5 863

6 100

3 366

7 378

4 570

4 761

2 808

-1 851

-1 293

-1 301

-558

DFN après IFRS 5 Groupe

dont France (yc Cdiscount)

dont Latam

4 055

2 505

1 550

3 914

3 048

866

(+294 y compris débouclage du TRS GPA)

-142

+542

-684

DFN hors IFRS 5 Groupe

dont France (yc Cdiscount)

dont Latam

5 657

4 069

1 587

4 634

3 751

882

(-566 y compris débouclage du TRS GPA)

-1 023

-318

-705

Les segments France Retail et E-commerce (Cdiscount) pourront être présentés ensemble en cohérence avec le suivi de la performance opérationnelle sur le périmètre des covenants bancaires du Groupe

Le forward et le TRS GPA ne sont pas intégrés dans la dette financière. Ils ont été dénoués respectivement en 2019 et 2020 dans une logique de simplification.

Via Varejo dont la cession a été finalisée le 14 juin 2019, est présentée en activité abandonnée du 1er janvier au 30 juin 2019 conformément à la norme IFRS5. De même Leader Price, dont la cession a été finalisée le 30 novembre 2020, est présenté en activité abandonnée en 2019 et en 2020. Les comptes 2019 ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d’amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 – Contrats de location

Le Conseil d’administration s’est réuni le 24 février 2021 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.

Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.





RESULTATS ANNUELS 2020

-

Le Groupe a appliqué la recommandation AMF de présenter les coûts liés à la pandémie en EBITDA et ROC,

y compris la prime exceptionnelle aux salariés versée au cours du premier semestre 2020 (37 M€ en France, 47 M€ au niveau du Groupe)

En M€ FY 2019 FY 2020 Variation Chiffre d’affaires 34 645 31 912 +9% (organique), +8% (comparable) EBITDA 2 640 2 742 +4% ROC 1 321 1 426 +8% Résultat net, part du Groupe, normalisé

(activités poursuivies) 196 268 +37% Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (396) (370) principalement dépréciations comptables et charges exceptionnelles liées à la transformation du Groupe et au plan de cession Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (1 048) (516) principalement pertes comptables liées à des opérations de déstockage et des dépréciations Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (1 444) (886)

En 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 31,9 Mds€, soit une hausse de +9,0% en organique8 et un recul de -7,9% au total après prise en compte notamment des effets de change et d’hyperinflation de

-12,6%, d’un effet périmètre de -2,4% et d’un effet essence de -1,8%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en croissance de +3,0% en comparable. Y compris Cdiscount, la croissance comparable du volume d’affaires en France s’établit à +4,9%.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 4,2 Mds€, en hausse de +8,6%9 en organique sur l’année, porté par l’expansion de la marketplace.

Les ventes en Amérique latine sont en forte progression de +17,3% en organique1, principalement soutenues par la très bonne performance du Cash & Carry (Assaí) en croissance de +29,3%2 en organique.

L’EBITDA Groupe s’établit à 2 742 M€, soit une variation de +3,9% après impact du change et de +17,0% à taux de change constant.

L’EBITDA France (y compris Cdiscount) s’élève à 1 580 M€, dont 1 451 M€ sur le périmètre France Retail et 129 M€ pour Cdiscount. L’EBITDA de distribution France Retail (hors GreenYellow, Vindémia et prime exceptionnelle) enregistre une progression de +4,9%, en accélération au S2 (+5,3%). L’EBITDA de la promotion immobilière10 s’élève à 64 M€.

La marge d’EBITDA France Retail ressort à 9,5%, en progression de +55 bps. Au second semestre, la marge s’élève à 12%, en hausse de +155bps.

Après loyers et hors prime exceptionnelle de 37 M€, l’EBITDA enregistre une progression de +9,5% sur l’année. Après un premier semestre marqué par l’impact des coûts liés à la crise sanitaire, le second semestre a montré une amélioration de la rentabilité dans l’ensemble des enseignes de distribution ainsi que Cdiscount. Au second semestre, l’EBITDA France après loyers a progressé de +12,8%.

L’EBITDA de l’Amérique latine enregistre une croissance de +36,1% hors effet de change en tenant compte de 139 M€ de crédits fiscaux reçus par GPA. Hors crédits fiscaux l’EBITDA progresse de +19,4%.

Le ROC Groupe s’établit à 1 426 M€ (1 287 M€ hors crédits fiscaux) soit une variation de +7,9% après impact du change et de +25,2% à taux de change constant (+14,8% hors crédits fiscaux).

En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à 677 M€, dont 625 M€ sur le périmètre France Retail et

53 M€ pour Cdiscount. Le ROC de distribution France Retail (hors GreenYellow, Vindémia et prime exceptionnelle) enregistre une progression de +3,8%, en accélération au S2 (+4,2%). Le ROC de la promotion immobilière s’élève à 63 M€.

Le ROC France (y compris Cdiscount) reflète une marge de 3,9% en progression de +13 bps, soutenue par la nette amélioration de Cdiscount qui enregistre une progression de +238 bps de sa marge à 2,6%. La rentabilité de Cdiscount est tirée notamment par la marketplace, la stratégie d’évolution du mix-produit des ventes en propre et le développement des services marketing digitaux.

En Amérique latine, le ROC s’établit à 748 M€ en hausse de +19,1% (+25,2% hors crédits fiscaux et effet de change), reflétant une amélioration de la marge à 5,1% (vs 3,8% en 2019). Au Brésil, le ROC hors crédits fiscaux et effet de change enregistre une progression de +70% chez Multivarejo, porté par la stratégie commerciale et des plans d’efficience opérationnelle, et de +28% chez Assaí. Chez Grupo Éxito, le ROC hors effet de change est quasiment stable (-0,3%) dans un contexte de pandémie.

Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés11



Le Résultat financier normalisé de la période est de -681 M€ (-361 M€ hors intérêts sur passifs

de loyers) contre -772 M€ en 2019 (-448 M€ hors intérêts sur passifs de loyers). En France, le résultat financier hors charges d’intérêts sur passifs de loyers est impacté par une hausse des charges financières suite au refinancement de novembre 2019. Le résultat financier E-commerce est quasiment stable par rapport à 2019. En Amérique latine, les charges financières sont en baisse.

Le Résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s’élève à 268 M€ contre 196 M€

en 2019, en croissance de +37% grâce à la solide progression du ROC et à une réduction des charges financières.

Le BNPA normalisé dilué12 est de 2,17 € contre 1,47 € en 2019, et s’établit à 3,38€ au second semestre (+88%).

Les Autres produits et charges opérationnelles s’établissent à -797 M€ (contre -713 M€ en 2019). En France, leur montant s’élève à -694 M€ (contre -630 M€) dont -233 M€ d’exceptionnels cash (contre -316 M€ en 2019), en réduction de près de 90 M€ au second semestre (-40%). Les coûts exceptionnels non cash ressortent à

-461 M€ (contre -314 M€ en 2019) et concernent principalement des dépréciations d’actifs.

Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe

Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’établit à -370 M€ (contre -396 M€ en 2019) en raison principalement de dépréciations d’actifs et de charges exceptionnelles comptables dans le cadre de la transformation du Groupe et du plan de cession.

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -516 M€ en 2020 contre -1 048 M€ en 2019 en raison principalement d’opérations de de déstockage et de dépréciations sur Leader Price.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à -886 M€ contre -1 444 M€ en 2019.

Situation financière au 31 décembre 2020

-

La Dette financière brute du groupe Casino au 31 décembre 2020 s’élève à 7,4 Mds€ (contre 9,2 Mds€ à fin 2019), dont 4,8 Mds€ en France sur le périmètre covenant13 (contre 6,1 Mds€ à fin 2019).

La Dette financière nette du Groupe après IFRS 5 ressort à 3,9 Mds€ contre 4,1 Mds€ au 31 décembre 2019. En Amérique Latine, la réduction de la dette de 0,7 Md€ résulte de la génération de cash-flow et de l’effet change. En France, la dette financière nette est principalement impactée par le débouclage du TRS GPA (débouclé au S1 2020 pour -248 M€), les cessions étant compensées par une réduction des actifs en IFRS 5. Hors IFRS 5, la dette financière nette est en réduction -566 M€ y compris TRS GPA.

Au 31 décembre 2020, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) était de 3,15 Mds€, dont

819 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,3 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment. Le Groupe dispose par ailleurs de 487 M€ sur un compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute.

Informations financières additionnelles relatives à la documentation de refinancement 2019

-

Au 31 décembre 2020, les covenants sont respectés. Le ratio Dette brute14 / EBITDA ajusté15 est de 5,03x, inférieur au plafond de 5,75x16, soit une marge de manœuvre de 679 M€ sur la dette brute. Le ratio EBITDA ajusté / Coûts financiers nets est de 4,01x, supérieur au seuil de 2,25x, soit une marge de manœuvre de 416 M€ sur l’EBITDA.







FAITS MARQUANTS

-

Enseignes de distribution : marge d’EBITDA de 12% (+155 bps) au second semestre

Sous les effets du recentrage du Groupe, cession ou fermeture des foyers de pertes, cession de Leader Price, plan d’économies et d’efficience opérationnelle, et réduction du non-alimentaire en hypermarchés au profit de modèles de shop-in-shop, tous les formats ont atteint un niveau de rentabilité y compris les hypermarchés, avec un niveau très satisfaisant pour les autres enseignes. L’EBITDA France Retail progresse de +155 bps pour atteindre 12% au second semestre, avec un ROC de 6,4%.

Formats porteurs et proximité

Le Groupe a poursuivi en 2020 l’expansion du parc de magasins premium et de proximité avec 169 ouvertures en 2020 , en ligne avec la cible initiale de 300 ouvertures d’ici fin 2021.

, en ligne avec la cible initiale de 300 ouvertures d’ici fin 2021. Le Groupe compte 533 magasins équipés de solutions autonomes fin 2020 (vs 305 fin 2019) facilitant les ouvertures le soir et le week-end. 61% des paiements en Hypermarchés Géant et 48% en Supermarchés Casino sont désormais réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs 45% et 36% début 2020). Les porteurs de l’application CasinoMax représentent 22% des ventes en hypermarchés et supermarchés au T4 (vs 20% fin 2019).

E-commerce alimentaire

En 2020, le chiffre d’affaires du e-commerce alimentaire 17 a enregistré une croissance de + 67 % en comparable sur l’année grâce au développement de modèles structurellement rentables : Le déploiement des solutions de click & collect et de livraison à domicile depuis les formats urbains et de proximité, et la signature de nouveaux partenariats avec Deliveroo, Uber Eats ; L’extension du partenariat avec Amazon à Lyon et Bordeaux en plus de Paris et Nice ; Le lancement en mars 2020 de l’entrepôt O’logistique automatisé par la technologie Ocado. La montée en puissance de l’entrepôt est rapide avec une hausse de +85% des commandes passées via Monoprix Plus au T4 2020 (vs T3 2020) et le lancement de Casino Plus pour les clients Géant Casino et Supermarchés Casino à partir de septembre 2020.

a enregistré une croissance de en comparable sur l’année grâce au développement de modèles structurellement rentables :

En 2021 la priorité sera donnée à la croissance sur (i) les formats de proximité urbaine (Franprix, Naturalia), périurbaine et rurale (Spar, Vival, Casino Shop), avec 100 ouvertures au premier trimestre et 200 au deuxième trimestre, et (ii) l’e-commerce alimentaire sur des modèles structurellement rentables.

Cdiscount : croissance de l’EBITDA de +63% en 2020

Cdiscount enregistre une forte progression de sa rentabilité sur l’année 2020 avec un EBITDA en progression de +63% pour atteindre 133 M€18 (101 M€ après loyers) :

Les revenus marketplace progressent de +23% à 182 M€, en accélération (+40% au T4)

Evolution du mix-produit des ventes en propre vers des catégories à marge élevée et à forte récurrence d’achat (maison, loisirs, beauté)

La marketplace enregistre une croissance de son volume d’affaires (« GMV ») de +22%, en accélération au S2 avec une progression des commandes de +30%

Progression de la part de la marketplace dans le GMV de +5,3 pts à 43,6%, en accélération au S2 (+6,1 pts)

Les services de fulfillement by Cdiscount sont en progression de +26% et représentent 33% du GMV marketplace.

Cdiscount poursuit son développement à l’international avec le lancement début 2021 d’une solution marketplace clé en main à destination des distributeurs physiques et acteurs e-commerce en France et à l’international. Cette solution a vocation à se déployer en priorité en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient ce qui représente un marché e-commerce de plus de 600 Mds€.

Cdiscount a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 120M€ le 31 juillet.

En 2021, Cdiscount vise à poursuivre son plan stratégique reposant sur (i) la croissance de la marketplace, (ii) l’évolution du mix produit, (iii) le marketing digital et (iv) le déploiement de la nouvelle solution de marketplace clé en main

GreenYellow : un acteur unique de la transition énergétique en accélération

L’activité photovoltaïque est en accélération avec une puissance totale installée en progression de +56% en 2020 pour atteindre 335MWc, et un pipeline photovoltaïque en hausse de +25% à 565MWc à fin 2020.

Les volumes d’économies d’énergie générés chez les clients ont crû de +8% pour atteindre 85 M€ annuel.

Le parc clients BtoC pour la fourniture d’énergie, en partenariat avec Cdiscount, a doublé.

En 2020, GreenYellow a également poursuivi son expansion géographique et élargi son offre de services :

A l’international , avec la conquête de nouveaux territoires comme le Vietnam et l’Afrique du Sud, et le renforcement des géographies historiques (Asie du Sud-Est, Amérique latine, Océan indien)

, avec la conquête de nouveaux territoires comme le Vietnam et l’Afrique du Sud, et le renforcement des géographies historiques (Asie du Sud-Est, Amérique latine, Océan indien) En enrichissant son offre de services : Avec des solutions de « Utilities as a service » (business model de service de production de chaud et de froid ; déploiement de la solution sur 80 sites en 2021) ; Sur la mobilité électrique avec l’installation de 130 bornes de recharge pour véhicules électriques et un triplement du parc installé en 2021 ; Via des solutions innovantes comme les centrales flottantes (première réalisation en Thaïlande).

:

En 2021, au vu de la base installée et du pipeline de projets à date, GreenYellow anticipe un EBITDA de

90 M€ (contre 64 M€19 en 2020).

Transition vers un modèle de détention des actifs avec un objectif de 350 MWc supplémentaires installés en 2021, amenant la puissance totale installée à près de 700 MWc, et une cible de 1 GWc en 2022 Poursuite de la croissance sur les contrats de performance énergétique et les certificats d’économie d’énergie



RelevanC : +50% d’EBITDA en 2020

Après avoir développé ses solutions auprès des enseignes du Groupe, RelevanC propose désormais à des clients externes d’accélérer la valorisation de leurs données :

Signature de premiers contrats avec des distributeurs début 2021 (dont un client avec un réseau de plus de 10 000 magasins et 14 millions de clients fidèles)

avec des distributeurs début 2021 (dont un client avec un réseau de plus de 10 000 magasins et 14 millions de clients fidèles) RelevanC offre des services spécialisés dans la relation clients, avec (i) l’optimisation du ciblage clients pour la publicité ou les dépenses marketing fournisseurs, (ii) la gestion des espaces publicitaires numériques ou en magasins

Le chiffre d’affaires annuel de RelevanC s’élève à 55 M€20 et l’EBITDA s’établit à 18 M€ en progression de près de 50% sur 2020. La filiale compte une équipe de plus de 100 personnes proposant :

Une plateforme permettant à une enseigne et à ses fournisseurs de personnaliser les campagnes promotionnelles (promotions, optimisation du mode de contact…)

Une plateforme Retail Media qui permet aux fournisseurs et aux vendeurs marketplace d’acheter des emplacements publicitaires, soit sur les sites du Groupe, soit à l’extérieur en ciblant les clients grâce à l’expertise de RelevanC.

En 2021, RelevanC vise une accélération de la croissance portée par l’acquisition de nouveaux clients externes.

Scission des activités d’Assaí en Amérique latine

En septembre 2020, GPA a annoncé le projet de scission de ses activités au Brésil dans le but d’optimiser le potentiel de son activité de Cash & Carry (Assaí) d’une part et des activités de distribution alimentaire plus traditionnelles de GPA et Éxito d’autre part.

Cette opération leur permettra de fonctionner de manière autonome, de se concentrer sur leurs modèles d'entreprise et sur les opportunités de leurs marchés respectifs. Chaque entité bénéficiera d’un accès direct aux marchés de capitaux et aux différentes sources de financement, créant davantage de valeur pour les actionnaires.

Le projet de scission a reçu l’approbation de l’assemblée générale de GPA le 31 décembre 2020 et la cotation aura lieu le 1er mars 2021. Les actions Assaí seront distribuées aux actionnaires de GPA selon la parité d’une action Assaí pour une action GPA.

Un engagement ESG reconnu

Le groupe Casino a été classé par Vigeo Eiris21 premier distributeur européen pour sa politique et ses engagements RSE et se positionne comme le premier distributeur dans le top 100 mondial des entreprises gérées le plus durablement selon le Wall Street Journal22.

Reconnu pour ses engagements en faveur du climat et de la protection de l’environnement, le Groupe a déjà réduit ses émissions carbone de -10% par rapport à 2015, en ligne avec l’objectif validé par le Science Based Target de -18% d’ici 202523. En France, le Groupe a fortement réduit ses émissions de -18% en 2020, soit

-34% depuis 2015, au-delà de l’objectif SBT (574 Kt eq CO 2 en 2015, 461 Kt en 2019, et 380 Kt en 2020 sur les scopes 1 et 2) et a adhéré aux recommandations TCFD (TCFD supporter). Sur Monoprix, le Groupe vise un objectif de réduction des émissions carbone de -50%24 d’ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Parmi les actions réalisées, le Groupe a développé une offre adaptée et responsable en mettant en avant le bio, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 Md€ en 2020 (+12%), en favorisant le développement de l’économie circulaire (lancement de Cdiscount Occasion) et en luttant contre le gaspillage alimentaire via la vente de produits à date de consommation courte.

Par ailleurs, le Groupe mène une politique de ressources humaines responsable, inclusive et en faveur de la diversité en employant 205 000 collaborateurs, avec 40,4% de femmes cadres (cible de 45% en 2025) et plus de 8 400 travailleurs en situation de handicap (4,1% des effectifs en 2020, objectif de 4,5% en 2025).

Le Groupe dispose de 4 fondations en France et en Amérique Latine, dont la Fondation Casino qui œuvre depuis 10 ans à l’éducation de plus de 2 000 enfants par le théâtre annuellement en France.





Plan de cession d’actifs non stratégiques : 2,8 Mds€ depuis juillet 2018

A fin 2020, le montant total des cessions d’actifs non stratégiques finalisées s’élève à 2,8 Mds€ depuis juillet 2018. En 2020, le Groupe a réalisé les cessions suivantes :

Le 30 juin 2020, le Groupe a annoncé avoir finalisé la cession de sa filiale Vindémia , leader de la grande distribution dans l’Océan Indien, à GBH pour une valeur d’entreprise de 219 M€, et a encaissé 186 M€

, leader de la grande distribution dans l’Océan Indien, à GBH pour une Le 21 août 2020, le Groupe a indiqué avoir finalisé la cession additionnelle de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap (TRS) Mercialys pour 26 M€

au travers du total return swap (TRS) Mercialys pour Le 30 novembre 2020, le groupe Casino a annoncé avoir finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts , et a encaissé 648 M€. L’accord prévoit jusqu’à

35 M€ de complément de prix

, et a L’accord prévoit jusqu’à 35 M€ de complément de prix Le Groupe a cédé des actifs immobiliers pour environ 100 M€

Au vu du succès du développement de l’ensemble de son portefeuille d’activité en France, le Groupe dispose d’une optionalité accrue dans la réalisation de son plan de cession dont l’objectif de 4,5 Mds€ est confirmé.

Plan de refinancement : réduction de 1,5 Mds€ des besoins de refinancement entre 2021 et 2023

En 2020, le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière avec plusieurs opérations visant à renforcer sa liquidité jusqu’à fin 2023, diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la maturité moyenne.

En décembre, le groupe Casino a procédé à une opération d‘envergure consistant en (i) un abondement de

225 M€ du prêt à terme (Term Loan B) de maturité 2024 initialement souscrit en novembre 2019, (ii) l’émission d’une obligation non sécurisée de 400 M€ de maturité janvier 2026 et (iii) une offre de rachat de 822 M€ sur les souches non sécurisées de maturité 2021 à 2025.

Le montant cumulé des rachats obligataires effectués en 2020, sur les marchés ou par des offres publiques d’achat, s’élève ainsi à 1,4 Md€. A l’issue de ces opérations les fonds sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette s’établissent à 487 M€.

Entre juin et décembre 2020 les échéances obligataires de maturité 2021 à 2023 ont été réduites de -1,5 Md€, de 1,8 Md€ à 0,2 Md€ compte tenu des montants sur le compte séquestre.





Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020

-

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 8 346 M€, en baisse de -9,6% au total affecté par des effets de change, de périmètre et d’essence de respectivement -15,2%, -2,6% et -2,2%. L’effet calendaire est de -0,2%. La croissance comparable25 du Groupe s’établit à +8,1%, tirée par une activité dynamique en Amérique latine (+13,5%1). La France (y compris Cdiscount) enregistre une progression de +0,9%1 de ses ventes et de +3,2%1 de son volume d’affaires.

Sur le périmètre France Retail, les ventes totales sont impactées par un recul des ventes d’essence (-131 M€ soit -3,2 pts), la cession de Vindémia et l’impact du plan Rocade en hypermarchés et supermarchés. La croissance comparable s’établit à +0,1% sur le trimestre, marquée par le second confinement, la fermeture des rayons dits non essentiels en novembre et le couvre-feu en décembre.

Les segments porteurs E-commerce alimentaire et bio sont restés dynamiques, avec une croissance comparable de leur chiffre d’affaires de respectivement +67% et +7% sur le trimestre. La bonne performance des formats de proximité (+5,8%), des supermarchés Casino (+3,3%) et de Naturalia (+12%) a permis de compenser la baisse enregistrée par les hypermarchés Géant (-7,2%), format impacté par la fermeture des rayons dits non essentiels en novembre, et la réduction des ventes non-alimentaires au profit de modèles de shop-in-shop. Les ventes de Monoprix (+1,0%) et Franprix (+0,7%) ont bien résisté, le dynamisme des ventes en province et en banlieue parisienne ayant permis de compenser le recul de la consommation à Paris, toujours pénalisée par la baisse des flux touristiques et des flux de bureaux.

Cdiscount26 affiche un volume d’affaires (« GMV ») en hausse de + 10,2% en organique, tiré par la marketplace et les ventes à l’international. La marketplace est en croissance de +34% ce trimestre et atteint une quote-part de 45,0% du GMV (+7,5pts). Sur le trimestre, le nombre de nouveaux clients s’élève à 1,2 million avec un record de 26,2 millions de visiteurs uniques en décembre. Le GMV à l’international est en croissance de +90% sur le trimestre avec une plateforme regroupant 206 sites couvrant 27 pays.

Au total le second confinement s’est avéré globalement neutre sur le volume d’affaires de la France (y compris Cdiscount) qui a enregistré une progression comparable de +3,2% sur le trimestre.

En Amérique latine, les ventes progressent de +13,5%2 en comparable et de +22,2%2 en organique. Le chiffre d’affaires total est impacté par un fort effet de change défavorable de -31,6%. Ce trimestre, les ventes en Amérique latine sont tirées par l’excellente performance d’Assaí (+19,4%2 en comparable, +34,1%2 en organique), toujours portée par l’attractivité du format commercial et le succès de la stratégie d’expansion. Le succès de la stratégie de retournement de Multivarejo se poursuit, avec une croissance comparable de + 10,4%2. Éxito enregistre une bonne performance avec une croissance comparable de + 7,5 %2 malgré des restrictions de déplacement en Uruguay et en Argentine.





Chiffre d’affaires consolidé par segment

Variation T4 2020/T4 2019 CA HT

(en M€) CA T4

2020 Croissance

totale Croissance

organique27

Croissance

Comparable1 France Retail 3 739 -10,2% -1,9% +0,1% Cdiscount 643 +4,2% +4,3% +4,3% Total France 4 382 -8,3% -1,0% +0,9% Latam Retail 3 964 -10,9% +22,2% +13,5% TOTAL GROUPE 8 346 -9,6% +10,7% +8,1% GMV Cdiscount 1 323 +10,1% +10,2% n.a.

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

Variation T3 2020 / T3 2019 Variation T4 2020 / T4 2019 CA HT par enseigne (en M€) CA T3 2020 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 CA T4 2020 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Monoprix 1 024 -2,8% -3,1% -1,2% 1 219 -1,0% -0,2% +1,0% Supermarchés 816 -4,4% -0,3% +0,8% 727 -6,2% 0,0% +3,3% dont SM Casino28

757 -4,3% -0,2% +1,7% 687 -6,8% -0,5% +3,3% Franprix 343 -4,5% -3,9% -1,1% 378 -2,2% -2,5% +0,7% Proximité & Divers29

478 -29,0% +3,2% +6,5% 456 -24,8% +4,1% +5,6% dont Proximité30

404 +4,7% +6,2% +6,5% 315 +6,1% +5,4% +5,8% Hypermarchés 1 016 -13,5% -5,9% -3,0% 959 -17,6% -8,6% -6,8% dont Géant2 950 -14,6% -6,8% -2,7% 903 -18,7% -9,5% -7,2% dont Alimentaire 663 -10,0% n.a. -2,8% 652 -9,4% n.a. -5,3% dont Non-alimentaire 113 -21,1% n.a. -2,9% 107 -32,1% n.a. -18,6% FRANCE RETAIL 3 676 -10,6% -2,6% -0,2% 3 739 -10,2% -1,9% +0,1%





Perspectives 2021 en France



-

Nette amélioration de la rentabilité dans la continuité du second semestre 2020

dans la continuité du second semestre 2020 Suite au recentrage du Groupe sur les formats porteurs, priorité désormais donnée à la croissance Expansion sur les formats de proximité urbaine, périurbaine et rurale (ouverture de 100 magasins au T1 et 200 au T2) Développement du e-commerce sur des modèles structurellement rentables (entrepôt automatisé O’logistique, partenariat Amazon, click & collect et livraison à domicile depuis les formats urbains)

Poursuite du développement de Cdiscount, GreenYellow et RelevanC

Progression de la capacité d’autofinancement et du cash-flow libre 31 Poursuite de la croissance de l’EBITDA Poursuite de la réduction des charges exceptionnelles Expansion sur les formats de proximité et l’e-commerce alimentaire, peu consommateurs de Capex

Poursuite du désendettement

Au vu du succès du développement de l’ensemble de son portefeuille d’activité en France, le Groupe dispose d’une optionalité accrue dans la réalisation de son plan de cession dont l’objectif de

4,5 Mds€ est confirmé Compte tenu de la priorité donnée au plan de désendettement, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 2021 de ne pas verser de dividende en 2021 au titre de l’exercice 2020









ANNEXES – INFORMATIONS ADDITIONNELLES 2020 RELATIVES

À LA DOCUMENTATION SUR LES REFINANCEMENTS DE L’AUTOMNE 2019

C.f communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le 4ème trimestre clos au 31 décembre 2020 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires32

4 382 3 965 8 347 EBITDA1 617 460 1 077 (-) impact des loyers33

(153) (64) (218) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 464 396 860

Informations financières sur une période de 12 mois au 31 décembre 2020 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires1 17 256 14 656 31 912 EBITDA1 1 580 1 161 2 742 (-) impact des loyers2 (634) (278) (912) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 34

946 884 1 830 (ii) Dette financière brute1 35

4 761 2 617 7 378 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1 36

828 1 916 2 744

Au 31 décembre 2020, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + E-commerce » était de 3,15 Mds€,

dont 819 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,3 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres :

Covenants testés dès le 31 mars 2020 conformément à la ligne de crédits syndiquée de 2 Mds€

en date du 18 novembre 2019 Type de covenant (France et E-commerce) Au 31 décembre 2020 Dette financière brute4 / EBITDA ajusté3 <5,75x37

5,03x EBITDA ajusté3 / Coûts financiers nets >2,25x 4,01x

Le Groupe confirme que 373 M€ ont été crédités sur le compte séquestre au cours du trimestre clos le 31 décembre 2020, correspondant aux fonds levés non utilisés au terme de l’opération de refinancement de décembre 2020.

Aucune somme n'a été débitée du compte séquestre et son solde s'élevait à 487 M€ au 31 décembre 2020. Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 €.

ANNEXES – RESULTATS ANNUELS

Chiffre d’affaires consolidé par segment

Chiffre d’affaires

En M€ 2019 retraité 2020 Variation Var. TCC France Retail 16 322 15 219 - 6,8 % - Latam Retail 16 358 14 656 -10,4 % + 17,3 %38

E-commerce (Cdiscount) 1 966 2 037 + 3,6 % - Total Groupe 34 645 31 912 -7,9 % + 9,0 %1

EBITDA consolidé par segment

EBITDA

En M€ 2019 retraité 2020 Variation Var. TCC France Retail 1 467 1 451 - 1,1 % - 0,6 % Latam Retail 1 104 1 161 + 5,2 % + 36,1 % E-commerce (Cdiscount) 69 129 + 87,8 % + 87,8 % Total Groupe 2 640 2 742 + 3,9 % + 17,0 %

Résultat Opérationnel Courant consolidé par segment

ROC

En M€ 2019 retraité 2020 Variation Var. TCC France Retail 689 625 - 9,4 % - 8,5 % Latam Retail 628 748 + 19,1 % + 54,5 % E-commerce (Cdiscount) 4 53 n.s. n.s. Total Groupe 1 321 1 426 + 7,9 % + 25,2 %

Évolution de la dette financière nette par entité

Dette financière nette

En M€ 2019 Évolution de la période 2020 DFN après IFRS 5 DFN hors IFRS 5 DFN hors IFRS 5 DFN après IFRS 5 France 2 505 4 069 -318 (-566 y compris débouclage TRS GPA) 3 751 3 048 dont France Retail 2 284 3 848 -310 3 538 2 835 dont E-commerce (Cdiscount) 221 221 -8 213 213 Latam Retail 1 550 1 587 -705 882 866 dont GPA (Multivarejo) 516 541 -168 373 361 dont Assai 1 460 1460 -796 664 664 dont Grupo Éxito (638) (626) +293 (333) (338) dont Segisor 185 185 -6 179 179 Total 4 055 5 657 -1 023 4 634 3 914





Dette financière nette France 2020 hors IFRS 5

En M€ - France + Cdiscount 2019 2020 DFN hors IFRS 5 France au 1er janvier (4 026) (4 069) Cash-flow libre39

avant cessions, plan de cession et plan Rocade 221 288 Frais financiers40 Cdiscount et dette obligataire France à fin 2020 (207) (328) Dividendes versés aux actionnaires

et porteurs de TSSDI (213) (43) Rachats d’actions et transactions

avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (90) (37) Autres investissements financiers (331) (383)41

Autres éléments non cash 60 14842

dont frais financiers non cash (6) 57 Plan Rocade 27 (18) Plan de cession et autres cessions 797 93943

Segisor (198) 0 Débouclage des TRS et Forward GPA (109) (248) Dette financière nette hors IFRS 5 au 31 décembre (4 069) (3 751) Variation de DFN hors IFRS 5 -43 +318 Impact du débouclage des TRS et Forward GPA 109 248 Variation de dette financière nette hors IFRS 5, TRS et Fwd GPA +66 +566





Résultat net normalisé

En M€ 2019

retraité Éléments de normalisation 2019

normalisé 2020 Éléments de normalisation 2020

normalisé Résultat Opérationnel Courant 1 321 0 1 321 1 426 0 1 426 Autres produits et charges opérationnels (713) 713 0 (797) 797 0 Résultat opérationnel 609 713 1 321 628 797 1 426 Coût de l'endettement

financier net (356) 0 (356) (357) 0 (357) Autres produits et charges financiers44

(450) 34 (416) (392) 67 (324) Charge d'impôt45

(132) (114) (246) (82) (180) (261) Quote-part de résultat

des entreprises associées 46 0 46 50 0 50 Résultat net

des activités poursuivies (283) 633 349 (152) 685 533 xx xx xx xx dont intérêts minoritaires46

112 41 154 218 47 265 dont Part du Groupe (396) 591 196 (370) 638 268

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23.

Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions (par exemple les instruments de Total Return Swap et Forward portant sur les titres GPA) et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.





ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires consolidé par segment

Variation 2020/2019 CA HT

(en M€) CA

2020 Croissance

totale Croissance

organique47

Croissance

comparable1 France Retail 15 219 -6,8% +0,5% +3,0% Cdiscount 2 037 +3,6% +3,6% +3,6% Total France 17 256 -5,6% +1,0% +3,2% Latam Retail 14 656 -10,4% +17,3% +11,6% TOTAL GROUPE 31 912 -7,9% +9,0% +7,8% GMV Cdiscount 4 207 +7,9% +8,6% n.a.

Variation du chiffre d’affaires 2020/2019 France par enseigne

CA HT par enseigne (en M€) CA 2020 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Monoprix 4 537 -0,2% -0,1% +1,6% Supermarchés 3 069 -2,3% +3,3% +5,4% dont SM Casino2 2 896 -2,3% +3,4% +6,1% Franprix 1 579 +3,5% +3,9% +7,1% Proximité & Divers3 2 199 -13,6% +4,5% +9,1% dont Proximité4 1 416 +7,5% +7,6% +10,3% Hypermarchés 3 836 -15,9% -4,9% -2,3% dont Géant2 3 620 -16,7% -5,3% -2,2% dont Alimentaire 2 588 -10,5% n.a. -1,5% dont Non-alimentaire 427 -22,5% n.a. -7,4% FRANCE RETAIL 15 219 -6,8% +0,5% +3,0%





Principales données Cdiscount48



Chiffres clés S2 2019 S2 2020 Croissance publiée Croissance organique GMV (volume d’affaires) total TTC 2 146 2 261 +5,4% +5,8% dont ventes en propre 1 088 1 038 -4,7% dont marketplace 679 832 +22,6% Quote-part marketplace (%) 38,4% 44,5% +6,1 pts Chiffre d’affaires (en M€) 1 199 1 176 -1,9% -1,4% Trafic (en millions de visites) 531 607 +14,3%





Chiffres clés FY 2019 FY 2020 Croissance publiée Croissance organique GMV (volume d’affaires) total TTC 3 899 4 207 +7,9% +8,6% dont ventes en propre 1 999 1 949 -2,5% dont marketplace 1 237 1 505 +21,6% Quote-part marketplace (%) 38,2% 43,6% +5,3 pts Chiffre d’affaires (en M€) 2 194 2 225 +1,4% +2,2% Trafic (en millions de visites) 1 021 1 169 +14,5% Clients actifs (en millions) 9,2 10,3 +12%

Cnova a commenté ses résultats 2020 de façon détaillée le 18 février 2021





ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS T4 2019 T4 2020 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 4,5580 6,4373 -29,2% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 3,7696 4,3559 -13,5% Uruguay (EUR/UYP) 41,5081 50,8326 -18,3% Argentine49 (EUR/ARS) 65,7062 95,5576 -31,2%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation comparable

(hors calendaire) T4 2020 T4 2020 FY 2020 Monoprix 1 249 +1,0% +1,6% Franprix 438 -0,1% +7,3% Supermarchés 704 +3,9% +5,4% Hypermarchés 798 -4,0% -1,2% Proximité & Divers 607 +5,4% +10,2% Dont Proximité 394 +5,7% +10,2% TOTAL ALIMENTAIRE 3 796 +1,1% +3,9%





VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation comparable

(hors calendaire) T4 2020 T4 2020 FY 2020 Hypermarchés 135 -17,4% -7,1% Cdiscount 1 067 +11,8% +9,6% TOTAL NON-ALIMENTAIRE 1 202 +8,8% +7,9%





VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

(en M€, hors essence) Variation comparable

(hors calendaire) T4 2020 T4 2020 FY 2020 TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 4 998 +3,2% +4,9%





Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 HM Géant Casino 104 104 105 105 dont Affiliés Franchisés France 4 4 4 4 Affiliés International 6 6 7 7 SM Casino 411 415 414 419 dont Affiliés Franchisés France 69 69 68 71 Affiliés International 22 22 23 24 Monoprix 789 789 791 799 dont Affiliés Franchisés 190 190 191 192 Naturalia Intégrés 181 181 181 184 Naturalia Franchisés 26 26 28 32 Franprix 867 869 869 872 dont Franchisés 441 481 463 479 Proximité 5 130 5 134 5 166 5 206 Autres activités 223 219 219 233 Océan Indien 262 0 0 0 Total France 7 786 7 530 7 564 7 634





INTERNATIONAL 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 ARGENTINE 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 URUGUAY 93 93 92 93 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 29 29 29 30 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 36 36 35 35 Möte 2 2 2 2 BRÉSIL 1 072 1 070 1 054 1 057 HM Extra 107 107 104 103 SM Pão de Açúcar 185 182 182 182 SM Extra 151 151 147 147 Compre Bem 28 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 167 169 176 184 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 238 238 239 236 Drugstores 123 122 104 103 + Stations-service 73 73 74 74 COLOMBIE 1 984 1 981 1 980 1 983 HM Éxito 92 92 92 92 SM Éxito et Carulla 157 157 154 153 SM Super Inter 69 69 69 69 Surtimax (discount) 1 540 1 536 1 539 1 544 dont « Aliados » 1 460 1 459 1 465 1 470 B2B 32 32 34 34 SUP Éxito Express et Carulla Express 94 95 92 91 CAMEROUN 1 1 2 2 Cash & Carry 1 1 2 2 Total International 3 175 3 170 3 153 3 160

Compte de résultat consolidé

en millions d'euros 2020 2019 retraité50

ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 31 912 34 645 Autres revenus 598 665 Revenus totaux 32 510 35 310 Coût d’achat complet des marchandises vendues (24 314) (26 546) Marge des activités courantes 8 195 8 765 Coûts des ventes (5 504) (6 073) Frais généraux et administratifs (1 265) (1 371) Résultat opérationnel courant 1 426 1 321 Exprimé en % du CA HT 4,5% 3,8% Autres produits opérationnels 306 63 Autres charges opérationnelles (1 103) (776) Résultat opérationnel 628 609 Exprimé en % du CA HT 2,0% 1,8% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 16 39 Coût de l’endettement financier brut (373) (396) Coût de l’endettement financier net (357) (356) Autres produits financiers 210 265 Autres charges financières (602) (715) Résultat avant impôt (120) (198) Exprimé en % du CA HT -0,4% -0,6% Produit (Charge) d’impôt (82) (132) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 50 46 Résultat net des activités poursuivies (152) (283) Exprimé en % du CA HT -0,5% -0,8% dont, part du Groupe (370) (396) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 218 112 ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (508) (1 054) dont, part du Groupe (516) (1 048) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 7 (6) ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (660) (1 338) dont, part du Groupe (886) (1 444) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 225 106

Résultat net par action

en euros 2020 2019 retraité1 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (3,75) (4,01) dilué (3,75) (4,01) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (8,54) (13,72) dilué (8,54) (13,72)





État du résultat global consolidé

en millions d’euros 2020 2019 retraité51

Résultat net de l’ensemble consolidé (660) (1 338) Eléments recyclables ultérieurement en résultat (1 367) (128) Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) (17) (27) Écarts de conversion (ii) (1 328) (110) Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI 1 6 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables (27) (4) Effets d'impôt 5 6 Eléments non recyclables en résultat (10) (14) Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI - (1) Écarts actuariels (14) (18) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - (1) Effets d'impôt 5 6 Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt (1 377) (142) Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt (2 037) (1 480) Dont part du Groupe (1 455) (1 537) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle (581) 58

La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2020 et 2019 n’est pas significative La variation négative de l’exercice 2020 de 1 328 millions d’euros résulte principalement de la dépréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 957 et 235 millions d’euros. En 2019, la variation négative de 110 millions d’euros résultait principalement de la dépréciation des monnaies brésilienne, argentine et uruguayenne pour respectivement 70, 57 et 54 millions d’euros partiellement compensée par l’appréciation de la monnaie colombienne pour 68 millions d’euros

État de la situation financière consolidée

ACTIFS 31 décembre 2020 31 décembre 2019 retraité 52

1er janvier 2019 retraité1 en millions d'euros Goodwill 6 656 7 489 8 682 Immobilisations incorporelles 2 061 2 296 2 265 Immobilisations corporelles 4 279 5 113 5 843 Immeubles de placement 428 493 497 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 888 5 602 5 312 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 191 341 500 Autres actifs non courants 1 217 1 183 1 151 Actifs d'impôts différés 1 035 784 666 Actifs non courants 20 754 23 300 24 916 Stocks 3 209 3 775 3 834 Créances clients 941 836 905 Autres actifs courants 1 770 1 536 1 383 Créances d'impôts courants 167 111 165 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 744 3 572 3 730 Actifs détenus en vue de la vente 932 2 818 8 464 Actifs courants 9 763 12 647 18 481 TOTAL ACTIFS 30 517 35 948 43 397 PASSIFS 31 décembre 2020 31 décembre 2019 retraité1 1er janvier 2019 retraité1 en millions d'euros Capital social 166 166 168 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 3 097 4 603 6 312 Capitaux propres part du Groupe 3 263 4 769 6 480 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 856 3 488 5 203 Capitaux propres 6 118 8 256 11 682 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 351 357 366 Autres provisions non courantes 374 458 475 Dettes financières brutes non courantes 6 888 8 100 6 782 Passifs de loyers non courants 4 281 4 761 4 327 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 45 61 63 Autres dettes non courantes 201 181 469 Passifs d'impôts différés 508 566 667 Passifs non courants 12 648 14 485 13 150 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 12 11 11 Autres provisions courantes 189 153 157 Dettes fournisseurs 6 190 6 580 6 668 Dettes financières brutes courantes 1 168 1 549 2 199 Passifs de loyers courants 705 723 657 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 119 105 126 Dettes d'impôts exigibles 98 48 127 Autres dettes courantes 3 059 2 839 2 613 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 210 1 197 6 008 Passifs courants 11 750 13 206 18 565 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 30 517 35 948 43 397

État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 2020 2019 retraité Résultat avant impôt des activités poursuivies (120) (198) Résultat avant impôt des activités abandonnées (462) (979) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (581) (1 177) Dotations aux amortissements 1 316 1 318 Dotations aux provisions et dépréciation 390 240 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur 78 40 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 12 13 Autres charges / (produits) calculés (56) (62) Résultats sur cessions d’actifs (88) 9 Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle 58 11 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 17 43 Coût de l’endettement financier net 356 356 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 320 324 Coût de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 60 77 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 258 977 Capacité d’Autofinancement (CAF) 2 142 2 170 Impôts versés (157) (259) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 26 92 Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées 211 (882) Flux nets de trésorerie générés par l’activité 2 222 1 120 Dont activités poursuivies 2 215 2 004 Décaissements liés aux acquisitions : § d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (927) (1 107) § d’actifs financiers (942) (440) Encaissements liés aux cessions : § d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 423 890 § d’actifs financiers 461 68 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle 157 218 Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises (63) (39) Variation des prêts et avances consentis (28) (42) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées 453 422 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (466) (32) Dont activités poursuivies (920) (453) Dividendes versés : § aux actionnaires de la société mère - (169) § aux intérêts ne donnant pas le contrôle (44) (83) § aux porteurs de TSSDI (36) (46) Augmentation et diminution de capital de la société mère - - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle (55) (971) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus (1) (40) Augmentation emprunts et dettes financières 2 066 4 542 Diminution emprunts et dettes financières (2 632) (3 694) Remboursement des passifs de loyer (603) (649) Intérêts financiers nets versés (717) (670) Autres remboursements (23) (12) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (73) (297) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (2 117) (2 088) Dont activités poursuivies (2 044) (1 792) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies (494) (3) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées - 19 Variation de trésorerie (856) (984) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 3 530 4 514 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 3 471 3 592 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente 59 922 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 2 675 3 530 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 675 3 471 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) 59

Contacts analystes et investisseurs

-

Lionel BENCHIMOL

+ 33 (0)1 53 65 64 17 - lbenchimol@groupe-casino.fr



ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr



Contacts presse

-

Groupe Casino / Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE

+ 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr



ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr



-

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS

+33 (0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Franck PASQUIER

+ 33(0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation

ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas

et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite,

n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document.

Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes

les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.







1 Données publiée par la filiale. En vision consolidée, EBITDA de 129 M€ et EBITDA après loyers de 101 M€

2 Dette financière brute sur le périmètre défini par le refinancement de novembre 2019 (essentiellement France Retail, Cdiscount et Segisor)

3 Périmètre France hors GreenYellow dont le développement et la transition vers un modèle de détention d’actifs sont assurés par ses ressources propres

4 Données publiées par la filiale

5 Croissance comparable

6 Dont crédits fiscaux reçus par GPA (impact ROC et EBITDA de 139 M€)

7 Périmètre tel que défini dans la documentation de novembre 2019 (France, E-commerce, Segisor)

8 Hors essence et calendaire ;

9 Donnée publiée par la filiale

10 Essentiellement lié à la déneutralisation d’EBITDA de promotion immobilière réalisée avec Mercialys. Les opérations de promotion immobilière réalisées avec Mercialys sont neutralisées dans l’EBITDA à hauteur de la participation du Groupe dans Mercialys. Une baisse de la participation de Casino dans Mercialys ou une cession par Mercialys de ces actifs se traduisent donc par une reconnaissance d’EBITDA antérieurement neutralisé

11 Définition donnée en page 18

12 Le BNPA normalisé dilué intègre l’effet de dilution lié à la distribution des titres subordonnés TSSDI

13Périmètre tel que défini dans la documentation de novembre 2019 (France, E-commerce, Segisor)

14 Emprunts et dettes financières sur le périmètre tel que défini dans la documentation de novembre 2019 (France, E-commerce, Segisor)

15 L’EBITDA après loyers (ie. remboursements des passifs de loyers et des intérêts au titre des contrats de location)

16 5,75x au 31 décembre 2020, 6,50x au 31 mars 2021, 6,00x au 30 juin 2021 et 30 septembre 2021, et 4,75x à compter du 31 décembre 2021

17 E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount

18 Donnée publiée par la filiale. En vision consolidée, EBITDA de 129 M€ et EBITDA après loyers de 101 M€

19 EBITDA de 64 M€ en vision GreenYellow, 57 M€ en vision contributive

20 Chiffre d’affaires après scission de 3W

21 Filiale de l’agence de notation Moody’s (notation Vigeo Eiris, décembre 2020)

22 Octobre 2020

23 Par rapport à 2015, scopes 1 et 2

24 Par rapport à 2020, scopes 1 et 2

25 Croissance comparable hors essence et calendaire

26 Données publiées par la filiale

27 Hors essence et calendaire

28 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés

29 Divers : essentiellement Vindémia, Geimex et Restauration

30 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

31 Périmètre France hors GreenYellow dont le développement et la transition vers un modèle de détention d’actifs sont assurés par ses ressources propres

32 Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce

33 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation

34 L’EBITDA après loyers (ie. remboursements des passifs de loyers et des intérêts au titre des contrats de location)

35 Emprunts et dettes financières

36 Donnée au 31 décembre 2020

37 5,75x au 31 décembre 2020, 6,50x au 31 mars 2021, 6,00x au 30 juin 2021 et 30 septembre 2021, et 4,75x à compter du 31 décembre 2021

38 Variation organique hors essence et calendaire

39 Avant dividendes versés aux actionnaires de la société mère et aux porteurs de TSSDI, avant frais financiers, et y compris loyers (remboursement des passifs de loyers et intérêts au titre des contrats de location)

40 Hors intérêts au titre des contrats de location, incluait 76 M€ de swaps en 2019 (avec une contrepartie non-cash)

41 Dont -73 M€ de dénouement du TRS Mercialys et -295 M€ de placement sur le compte séquestre

42 Dont placement sur le compte séquestre, rachats de magasins Leader Price (-55 M€) et compte courant avec Leader Price

43 Dont cessions immobilières, prix de cession encaissé pour les cessions de Vindémia (186 M€) et Leader Price (648 M€), cession de titres Mercialys

(26 M€), et frais correspondants

44 Sont retraités des autres produits et charges financiers, principalement les effets d'actualisation monétaire des passifs fiscaux, ainsi que les variations de juste valeur des Total Return Swaps portant sur les actions GPA et du forward GPA

45 Sont retraités de la charge d'impôt, les effets d’impôt correspondants aux éléments retraités ci-dessus, ainsi que les produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements

46 Sont retraités des intérêts ne donnant pas le contrôle les montants associés aux éléments retraités ci-dessus

47 Hors essence et calendaire

48 Données publiées par la filiale

49 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture

50 Les comptes ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d’amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 – Contrats de location

51 Les comptes ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d’amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 – Contrats de location

52 Les comptes ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d’amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 – Contrats de location





Pièce jointe