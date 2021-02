Wilson Asa rapporterer sterk avslutning på 2020.

Markedet tok seg kraftig opp mot slutten av året som resulterte i selskapets beste kvartal i historien målt på EBITDA.

Økte råvarepriser, støtte og stimulansepakker og lavt rentenivå bidrar til økt aktivitetsnivå i selskapets forretningsområde på tross av Covid-19 usikkerheten. Kombinert med en allerede stram tilbudsside, der Covid-19 har redusert alternative transportalternativer samt medført noe økt tidsbruk, gir det samlet sett utslag i god etterspørsel etter selskapets tjenester.

For fjerde kvartal 2020 oppnådde konsernet brutto fraktinntekter på MEUR 75,3, som er MEUR 5,2 høyere enn i fjerde kvartal 2019. Konsernets driftskostnader er på tilsvarende nivå som i fjor, MEUR 24,3 i fjerde kvartal 2020 mot MEUR 24,2 i fjerde kvartal 2019. Konsernet leverer et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2020 på hele MEUR 18,3 opp fra MEUR 12,1 for samme periode i fjor.

Konsernet oppnådde i 2020 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MEUR 52,7, en oppgang på MEUR 1,5 fra fjoråret. Selskapet opererer ved utgangen av året 123 skip som er en netto økning med 12 skip sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Starten av 2021 er på linje med avslutningen av 2020. Samtidig forventer selskapet at kontraktsporteføljen fremdeles leverer god og stabil inntjening i 2021. Det er dermed grunnlag for at selskapet kan få et resultat på et høyere nivå i 2021 sammenlignet med 2020.

Styret foreslår utbytte for året 2020 på NOK 0,60 pr. aksje.

4. kvartal 2020 (tall i parentes 2019)

Selskapets beste kvartal i historien (målt på EBITDA)

EBITDA MEUR 18,3 (MEUR 12,1)

Nettoinntjening/dag, EUR 3 840 (EUR 3 597)

Året 2020 (tall i parentes 2019)

Godt resultat på tross av Covid-19

Økt aktivitet, netto økning med 12 skip i løpet av året

EBITDA MEUR 52,7 (MEUR 51,2)

Nettoinntjening/dag, EUR 3 499 (EUR 3 574)

Styrets forslag til utbytte NOK 0,60 pr. aksje

