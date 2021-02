February 25, 2021 02:21 ET

February 25, 2021 02:21 ET

Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2020

Vedlagt følger endelig regnskap for 2020 for Wilson ASA konsern og morselskap.

Vedlegget inneholder styrets beretning for 2020 inklusive prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, årsregnskap med noter for morselskap og konsern samt revisors beretning.

I egne vedlegg følger selskapets ESG rapport og likestillingsredegjørelse som er en del av styrets beretning.

Wilson ASA

Bergen, 25. februar 2021





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg