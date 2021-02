February 25, 2021 02:30 ET

February 25, 2021 02:30 ET

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2020. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 3 732 102 reisijat, mida on 62% võrra vähem kui 2019. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv langes 5,2% võrra võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 442,9 miljonit (2019: 949,1 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171.1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 108,3 miljonit eurot või 0,16 eurot aktsia kohta (2019: 49,7 miljonit eurot või 0,07 eurot aktsia kohta).

Koroonaviiruse haiguse mõju (Covid-19) ja reisipiirangud

2020. majandusaasta tegevustele ja tulemustele avaldasid ulatuslikku mõju Covid-19 kaasnenud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Sõidugraafikute muudatuste tõttu vähenes reiside arv 20% võrra ning mõju avaldasid laevade maksimaalsele täituvusele sätestatud piirangud.

Kõikidele liinidele kehtisid märtsist kuni juunini ning taas alates septembrist reisipiirangud. Olgugi, et piirangud enamustel turgudel olid suvekuudel leebemad, kehtisid Rootsiga seonduvad rahvusvahelist reisijatevedu puudutavad piirangud alates märtsist 2020. Suve jooksul suunati laevu paindlikult ümber teistele liinidele ning tehti erinevaid erikruiise. Alates detsembri keskpaigast opereerib Kontsern shuttle ja kaubaveo laevadega Eesti-Soome vahelistel liinidel, Turu-Stockholm liinil ja Paldiski-Kapellskär kaubaveoliinil ning teiste liinide ja laevade opereerimine on peatatud.

2020. aastal kehtisid mitmed muutused äritegevuses:

Alates 2020 aasta märtsi keskpaigast peatati Tallinn-Stockholmi, Riia-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide igapäevane opereerimine.

Tallink City Hotel oli suletud alates märtsist 2020 ning Riia hotell oli suletud alates oktoobrist 2020.

Aasta jooksul suunati laevu paindlikult teistele liinidele.

Kruiisilaev Victoria I suunati ajutiselt Tallinn-Helsingi liinile alates juunist kuni hilise detsembrini. Laev tegi ka mitmeid erikruiise erinevatesse sihtkohtadesse. Samuti tegi kruiisilaev sügisel nädalasi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholmi-Riia liinil.

Suvehooajal ning kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev Baltic Queen erikruiise Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Turusse. Lisaks tegi kruiisilaev ka erakorralisi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholm ja Helsingi-Riia liinil.

Alates märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani oli shuttle-laev Star ajutiselt suunatud Paldiski-Sassnitz liinile.

Kevadel tegi kruiisilaev Romantika erakorralisi edasi-tagasi reise Riia-Stockholmi liinil kaubavedude liikumise tagamiseks. Suvehooajal kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev erikruiise Riiast Mariehamni ja Riiast Helsingisse.

Kruiisilaev Isabelle opereeris ajutiselt Paldiski-Kapellskär liinil juunist oktoobrini.

Kruiisilaev Silja Serenade opereeris suvehooaja jooksul Helsingi-Riia liinil.

Kruiisilaev Silja Symphony tegi juulist kuni oktoobri lõpuni erikruiise Stockholmist Visbysse ja Stockholmist Härnösandi.

Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ning kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy opereerisid oma tavapärastel liinidel. Shuttle-laev Star jätkas Tallinn-Helsingi liinil opereerimist mai keskpaigast. 2020. aasta juulist alates opereerib Paldiski-Kapellskär liinil lisaks kaubalaevale Regal Star ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused

Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2020. aastal järgmised personali puudutavad muudatused:

Kevadel oli kogu Läti ja Eesti personali töökoormus ja töötasu vähendatud 70%-le vastavalt kaheks ja kolmeks kuuks;

Sügisel vähendati osaliselt Eesti personali töökoormus ja töötasu 70%-le kuni 2021. aasta kevadeni;

enamus Soome personalist olid ajutiselt koondatud, v.a töötajad, kes täitsid ülesandeid;

Rootsi personali töökoormus oli vähendatud varieeruvas ulatuses;

reorganiseerimine ja kollektiivsed koondamised puudutasid nii kalda- kui ka merepersonali kõikidel turgudel.

Tulenevalt erinevast tööseadusandlusest Kontserni tegutsemisriikides, sai kõige efektiivsemalt reageerida ärikeskkonnas toimunud muudatustele Soome lipu all opereerivatel laevadel. Olukord tööjõu vähendamisega on kõige keerulisem Eestis ja Lätis, kuna seadusandlus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajatele rakenduksid ka teised toetusmeetmed. Sellest tulenevalt algatati aeganõudev koondamisprotsess esmalt Eestis ja Lätis kuid viid hiljem läbi ka Soomes ja Rootsis. Protsesside tulemusena koondati osad tugifunktsioonid Eestisse.

Äritegevuse ja personali puudutavate muudatuste, sealhulgas kollektiivsete koondamisprotsesside tulemusena, vähenes aasta lõpus töötajate arv võrreldes aasta algusega 3 040 võrra. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid töötajate keskmine arv aasta jooksul ning töötajate arv aasta lõpu seisuga, vastavalt 16,0% ja 42,0%.

Toetusmeetmed

2020. aasta teises kvartalis kasutas Kontsern riikide pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Vabariigi Riigikogu heaks seaduse muudatuse, millega vabastati laevad alates 2020. aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju 2020. aastal oli kokku 3,4 miljonit eurot.

Kontsern on aasta jooksul saanud kõikide koduturgude erinevate riigiabi toetuste näol otseseid rahalisi toetusi kokku netosummas 36,6 miljonit eurot.

Tegevused likviidsuse parandamiseks

30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Covid-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati Kontserni ettevõtetel maksude tasumist edasi lükata. Aasta lõpu seisuga ulatus edasilükatud maksukohustus 5,4 miljoni euroni, mille tasumine toimub kuni 2021. aasta sügiseni.

Aasta jooksul pidas Kontsern läbirääkimisi nii olemasolevate kui uute finantsinstitutsioonidega laenude eritingimuste leevendamise, 2020. aastal maksmisele kuulunud põhiosamaksete edasilükkamise ja uute laenude osas. Tulenevalt nendest tegevustest paranes Kontserni likviidsus oluliselt.

Müügitulu ja segmendid

2020. aastal vähenes Kontserni kogu müügitulu 506,2 miljoni euro võrra 442,9 miljoni euroni. 2019. aastal oli Kontserni kogu müügitulu 949,1 miljonit eurot ning 2018. aastal 949,7 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 483,0 miljoni euro võrra 400,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

2020. aastal vedas Kontsern Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on 52,3% võrra vähem eelmisest aastast. Liinidel veetud kaubaveoühikute maht suurenes 1,0% võrra. Eesti-Soome segmendi müügitulu vähenes 153,5 miljoni euro võrra ja oli 200,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 77,0 miljoni euro võrra 3,5 miljoni euroni. Eesti-Soome liinide tulemused sisaldavad ka Tallinn-Turu, Tallinn-Mariehamn ja Paldiski-Sassnitz liinide opereerimist.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 194,9 miljoni euro võrra 149,5 miljoni euroni ja segmendi tulem vähenes 80,7 miljoni euro võrra -53,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi liini tulemused sisaldavad ka Helsingi-Riia liini opereerimist ning erikruiise Stockholmist Visbysse ja Härnösandi.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 77,4 miljoni euro võrra ja oli 34,9 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 22,6 miljoni euro võrra -17,9 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide tulemused kajastavad Paldiski-Kapellskäri liini opereerimist ning Tallinn-Stockholmi liini piiratud opereerimist.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 57,1 miljoni euro võrra ja oli 15,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 18,1 miljoni euro võrra ja oli -17,5 miljonit eurot. Läti-Rootsi liini tulemused kajastavad Riia-Stockholmi liini piiratud opereerimist ning erikruiise Riiast Helsingisse ja Mariehamni.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 28,5 miljoni euro võrra ja oli 45,2 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.

Kasum

2020. aastal vähenes Kontserni brutokasum eelmise aastaga võrreldes 240,3 miljoni euro võrra ja oli -43,5 miljonit eurot. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 163,1 miljoni euro võrra ja oli 8,0 miljonit eurot.

Kontserni tegevustulemit mõjutasid 2020. aastal peamiselt järgmised asjaolud:

Tegevuskulude oluline vähendamine, sealhulgas koondamiste, toetusmeetmete ja palgavähenduste tulemusena saavutatud oluline personalikulude vähenemine;

ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 9,0 miljonit eurot, mille positiivne finantsmõju ilmneb 2021. aastal;

erinevate riikidelt saadud otseste rahaliste toetuste positiivne mõju netosummas 36,6 miljonit eurot;

Eesti veeteetasude maksmise kohustusest vabanemise positiivne mõju summas 3,4 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 4,4 miljoni euro võrra ja oli 100,7 miljonit eurot.

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 17,8 miljoni euroni. Näitaja sisaldab intressikulu langust 0,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 0,5 miljon eurot kahjumit valuutakursside muutusest

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2020. majandusaastal 108,3 miljonit eurot ehk 0,162 eurot aktsia kohta. 2019. aastal oli puhaskasum 49,7 miljonit eurot ehk 0,074 eurot aktsia kohta võrreldes 2018. aasta puhaskasumiga suuruses 40,0 miljonit eurot ehk 0,060 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2020. majandusaastal moodustasid Kontserni investeeringud kokku 100,1 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest ehk 61,8 miljonit eurot oli seotud uue shuttle-laeva MyStar ehitusega ning uue ro-pax laeva Sailor ostuga suuruses 8,5 miljonit eurot.

Investeeringuid tehti ka laevade tehnilisse hooldusesse ning energiatõhususe ja heitmete vähendamisega seotud projektide lõpule viimiseks. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

2020. majandusaasta IV kvartali tulemused

2020. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vähenes Kontserni müügitulu 147,1 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 79,3 miljonit eurot.

Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes vähenes 96,2 miljoni euro võrra, piletimüük vähenes 35,5 miljoni euro võrra ning 12,6% võrra väiksema veetud kaubaühikute hulga tõttu vähenes kaubaveomüük 8,1 miljoni euro võrra.

Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 32,2 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni ja auditeerimata puhaskahjum oli 26,9 miljonit eurot.

2020. majandusaasta finantstulemusi mõjutasid järgnevad asjaolud:

Muudatused laevade ja hotellide opereerimises Covid-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu;

ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 3,9 miljonit eurot;

erinevate riikidelt saadud otseste rahaliste toetuste positiivne mõju netosummas 14,7 miljonit eurot.

Dividendid

Tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades teeb juhatus otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes neljandas kvartalis 138,3 miljoni euro võrra ja oli kokku 677,3 miljonit eurot (539,0 miljonit eurot 31. detsembril 2019). Netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 84,2 (31. detsembril 2019 3,1).

Neljanda kvartali lõpus moodustasid Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 147,1 miljonit eurot (128,9 miljonit eurot 31. detsembril 2019).

31. detsembril 2020 oli Kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 27,8 miljonit eurot (38,9 miljonit eurot 31. detsembril 2019) ja kasutamata krediiti 119,3 miljonit eurot (90,0 miljonit eurot 31. detsembril 2019).

Majanduskeskkond

Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2020. aasta neljandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda Covid-19 pandeemia teine laine ning sellest tulenevad piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Hoolimata Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

Kaubaveo turul läks neljandas kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

Kuigi paindlikum seadusandlus võimaldas varasemalt Soome ja Rootsi töötajatel olla ajutiselt koondatud, erinevalt Kontserni Eesti ja Läti ettevõtetes toimunud ulatuslikest koondamisprotsessidest, alustas Kontsern tulenevalt majanduskeskkonna püsivalt nõrgast väljavaatest ning pärast läbirääkimisi ametiühingutega neljandas kvartalis mahuka koondamisprotsessiga ka oma Soome ja Rootsi organisatsioonides.

2020. aasta neljandas kvartalis vähenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 37%. Sama perioodiga võrreldes langes Kontserni kütusekulu 50%. Lisaks turuhinna langusele mõjutasid kütusekulu ka muudatused sõidugraafikutes ning turuhinnast kõrgemal tasemel tehtud hinna fikseerimise kokkulepe.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused IV kvartalis

Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks

Uue shuttle-laeva ettemaksu viimane osamakse summas 12,4 miljonit eurot tasuti 2020. aasta neljandas kvartalis. Laeva valmimine ning üleandmine on planeeritud 2022. aasta algusesse ning MyStari saabumine muudab Tallinn-Helsingi liini Tallinki esimeseks liiniks, mida opereerivad ainult keskkonnasõbralikud LNG jõul töötavad laevad.

Muudatused laenulepingutes

27. novembril 2020 allkirjastasid Tallink Silja OY ja Põhjamaade Investeerimispank käibekapitali laenulepingu. Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusse võtta 10-40 miljoni euro suuruste osade kaupa. Laen kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete lõpptähtajaga neli aastat.

Laenu tagatiseks on hüpoteegid laevade Megastar ja Baltic Queen olemasolevate kreeditoride taga olevale järjekohtadele ja AS-i Tallink Grupp garantii. Soome Vabariigi valitsus on andnud Põhjamaade Investeerimispanga kasuks riigipoolse garantii.

Suuremahuline reorganiseerimine

2020. aasta oktoobris ning novembris toimusid läbirääkimised Kontserni Soome ja Rootsi äriühingute poolt koostöös ametiühingute esindajatega. Läbirääkimiste tulemusena leidsid aset muudatused organisatsiooni struktuuris, koondamised, töötundide vähendamine ning ajutised koondamised.

Kvartali vältel leidsid aset ka täiendavad koondamised kõikidel koduturgudel, mis puudutasid nii kalda- kui ka merepersonali.

Burger King restoranide avamine

Kvartali jooksul avati esimesed restoranid Lätis ja Leedus ning üks restoran Tallinna vanalinnas.

Tallink Hotel Riga tegevuse peatamine

Tallink Hotel Riga tegevus peatati alates 18. oktoobrist 2020. Hotell on suletud kuni 2021. aasta kevadeni, kui tegevuskeskkond ei parane varem.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Burger King restoranide avamine

2021. aasta jaanuaris avati teine Burger Kingi restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib Kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini).

Tulenevalt Covid-19 põhjustatud oluolukorra jätkumisest on tulude teenimise väljavaade muutunud ebakindlaks ning sõltub suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimisprotsessi arengud, riikide otsustest nii reisipiirangute kaotamise ajastuse osas, reisiliikluse lubamisest ning niisamuti turu taastumise pikkusest.

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju Kontserni äritegevusele:

Covid-19-st põhjustatud olukord ja arengud

riiklikud piirangud ettevõtlusele

õnnetused, katastroofid;

makromajanduslikud sündmused;

õigusaktide muudatused;

suhted ametiühingutega;

kütusehindade ja intressimäärade tõus;

turu- ja kliendikäitumine





Põhinäitajad

Perioodi kohta IV KV 2020 IV KV 2019 Muutus % Müügitulu (miljonites eurodes) 79.3 226.4 -65.0% Brutokahjum/-kasum (miljonites eurodes) -18.4 39.1 -147.0% EBITDA¹ (miljonites eurodes) 1.2 33.4 -96.5% EBIT¹ (miljonites eurodes) -24.2 9.0 -369.6% Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum (miljonites eurodes) -26.9 5.5 -590.5% Amortisatsioon (miljonites eurodes) 25.4 24.5 3.7% Investeeringud¹ ²(miljonites eurodes) 4.8 10.0 -52.0% Aktsiate kaalutud keskmine arv 669,882,040 669,882,040 0.0% Kahjum/kasum aktsia kohta¹ -0.040 0.008 -590.5% Reisijate arv 462,859 2,280,805 -79.7% Kaubaveoühikute arv 81,861 93,645 -12.6% Keskmine töötajate arv 4,707 7,197 -34.6% Perioodi lõpu seisuga 31.12.2020 30.09.2020 Muutus % Varad kokku (miljonites eurodes) 1,516.2 1,542.9 -1.7% Kohustused kokku (miljonites eurodes) 801.9 801.4 0.1% Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 705.1 671.2 5.1% Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 677.3 640.5 5.7% Netovõla ja EBITDA suhe¹ 84.2 15.9 429.9% Omakapital kokku (miljonites eurodes) 714.3 741.5 -3.7% Omakapitali määr¹ (%) 47% 48% Lihtaktsiate arv 669,882,040 669,882,040 0.0% Omakapital aktsia kohta¹ 1.07 1.11 -3.7% Suhtarvud¹ IV KV 2020 IV KV 2019 Brutokahjumi/-kasumi marginaal (%) -23.2% 17.3% EBITDA marginaal (%) 1.5% 14.8% EBIT marginaal (%) -30.5% 4.0% Puhaskahjumi/-kasumi marginaal (%) -33.9% 2.4% ROA (%) -6.1% 4.8% ROE (%) -14.1% 6.0% ROCE (%) -7.2% 5.7%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2020 IV KV 2019 12K

2020 12K

2019 Müügitulu (lisa 3) 79,295 226,375 442,934 949,119 Müüdud kaupade ja teenuste kulud

-97,658 -187,305 -486,388 -752,234 Brutokahjum/-kasum

-18,363 39,070 -43,454 196,885 Müügi- ja turunduskulud

-7,289 -16,365 -37,817 -67,727 Üldhalduskulud

-13,301 -14,375 -48,391 -56,783 Muud äritulud

14,974 723 37,339 2,599 Muud ärikulud

-205 -83 -298 -106 Kahjum/kasum äritegevusest

-24,184 8,970 -92,621 74,868 Finantstulud (lisa 4) 0 4 1 995 Finantskulud (lisa 4) -4,983 -4,228 -17,843 -18,674 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum

-158 -4 -158 -4 Kahjum/kasum enne tulumaksu

-29,325 4,742 -110,621 57,185 Tulumaks 2,474 732 2,313 -7,467 Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum

-26,851 5,474 -108,308 49,718 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum -26,851 5,474 -108,308 49,718 Muu koondkasum

Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse

Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed

-320 -295 -193 161 Perioodi muu koondkasum kokku -320 -295 -193 161 Perioodi koondkahjum/-kasum kokku

-27,171 5,179 -108,501 49,879 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/-kasum kokku

-27,171 5,179 -108,501 49,879 Kahjum/kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) -0.040 0.008 -0.162 0.074

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 VARAD

Raha ja raha ekvivalendid

27,834 38,877 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

25,463 37,606 Ettemaksed

6,340 6,805 Tulumaksu ettemakse

0 67 Varud

28,707 37,255 Käibevara

88,344 120,610 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud

245 403 Muud finantsvarad ja ettemaksed

2,233 1,619 Edasilükkunud tulumaksu vara

21,146 18,674 Kinnisvarainvesteeringud

300 300 Materiaalne põhivara (lisa 6)

1,363,485 1,347,093 Immateriaalne vara (lisa 7) 40,448 44,264 Põhivara

1,427,857 1,412,353 VARAD KOKKU

1,516,201 1,532,963 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)

111,601 89,198 Võlad tarnijatele ja muud võlad 73,477 98,926 Võlad omanikele

6 6 Tuluamaksukohustus

10 0 Ettemakstud tulud

23,253 33,314 Lühiajalised kohustused

208,347 221,444 Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) 593,518 488,682 Pikaajalised kohustused

593,518 488,682 Kohustused kokku

801,865 710,126 Aktsiakapital (lisa 9) 314,844 314,844 Ülekurss

663 663 Reservid

69,854 69,608 Jaotamata kasum

328,975 437,722 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital

714,336 822,837 Omakapital kokku

714,336 822,837 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1,516,201 1,532,963

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2020 IV KV 2019 12K

2020 12K

2019 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum -26,851 5,474 -108,308 49,718 Korrigeerimised

29,188 28,428 117,305 122,260 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes

2,950 15,108 10,822 4,740 Varudes 3,799 3,185 8,548 -1,514 Äritegevusega seotud kohustustes

-21,343 -3,480 -35,307 -311 Muutused varades ja kohustustes

-14,594 14,813 -15,937 2,915 Äritegevusest teenitud raha

-12,257 48,715 -6,940 174,893 Makstud tulumaks

-21 -29 -107 -317 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU

-12,278 48,686 -7,047 174,576 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)

-17,163 -10,031 -100,024 -60,887 Laekumised materiaalse põhivara müügist 37 -20 115 192 Saadud intressid

0 0 1 1 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

-17,126 -10,051 -99,908 -60,694 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud (lisa 8) 70,000 45,000 125,000 45,000 Laenude tagasimaksed (lisa 8) 0 -23,375 -14,667 -79,750 Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) -34,937 -5,157 15,736 0 Tuletisinstrumentidega seotud maksed

0 0 0 -1,029 Rendimaksete tasumine (lisa 8) -3,704 -3,888 -12,565 -14,822 Makstud intressid

-4,122 -3,069 -16,290 -16,717 Laenudega seotud tehingukulude tasumine

-670 -636 -1,302 -1,431 Makstud dividendid (lisa 10) 0 15 0 -33,443 Aktsiakapitali vähendamine

0 -46,888 0 -46,888 Tulumaks makstud dividendidelt

0 3 0 -8,100 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 26,567 -37,995 95,912 -157,180 RAHAVOOD KOKKU

-2,837 640 -11,043 -43,298 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

30,671 38,237 38,877 82,175 Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2,837 640 -11,043 -43,298 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

27,834 38,877 27,834 38,877





Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee

Manused