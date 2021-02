Vestjysk Bank A/S

February 25, 2021 02:40 ET

February 25, 2021 02:40 ET





Finanstilsynet



Nasdaq Copenhagen A/S

25. februar 2021





Vestjysk Bank A/S omlægger hybrid kernekapital

Vestjysk Bank A/S kan hermed meddele, at banken udsteder 50 mio. kr. i hybrid kernekapital med valør den 12. marts 2021.

Udstedelsen har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse efter 5 år og forrentes med en fast årlig rente på 4,74 % de første 5 år. Udstedelsen har fondskoden DK0030484118. Udstedelsen sker som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen. Den 28. marts 2021, vil provenuet blive anvendt til indfrielse af nuværende hybridlån oprindeligt udstedt af Den Jyske Sparekasse med fondskode DK0030298088.

Eventuelle henvendelser bedes rettes til Jan Ulsø Madsen, CEO, på (+45) 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S

Jan Ulsø Madsen, CEO

Vestjysk Bank A/S

Torvet 4-5

7620 Lemvig

Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

Vedhæftet fil