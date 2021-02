SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. februar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 22 - 25-02 2021

NASA bestiller ekstra rumcykel hos Danish Aerospace Company A/S



Danish Aerospace Company A/S har underskrevet tillægskontrakt på levering af endnu en FERGO rumcykel og tilbehør til NASA. Ordren er på 3,2 millioner kroner. Dermed har NASA købt FERGO udstyr for i alt 14,8 millioner kroner de seneste 3 år.

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag underskrevet en ny indkøbsordre med Jacobs Engineering i USA på levering af endnu en af firmaets nye FERGO-rumcykler til NASA.

Ordren er på 3,2 millioner kroner.

De første dele af ordren blev underskrevet i 2019 med en samlet sum på 11,6 millioner kroner.

Dermed er firmaets samlede FERGO ordreportefølje, som nu strækker sig til slutningen af 2021, på i alt 14,8 millioner kroner.

NASA er den første kunde til DAC’s nye generation af rumcykler - FERGO.

Den første FERGO-rumcykel, en træningsmodel, blev sendt til USA i december 2020.

Den første opsendelse af FERGO-rumcyklen til Den Internationale Rumstation forventes at finde sted i 2021/2022.

Den nye ekstra FERGO-rumcykel skal leveres til NASA i slutningen af 2021.

Hermed har NASA samlet købt 4 FERGO-rumcykler og en serie af tilbehør og reservedele til dem.

Administrerende direktør i DAC, Thomas A. E. Andersen, glæder sig over, at den ekstra tillægsordre endelig er faldet på plads. ”Vi havde forventet, at NASA på et tidspunkt ville komme og bestille endnu en FERGO-rumcykel hos os. Vi er derfor meget glade for at ordren nu er faldet på plads. Den er med til at sikre kontinuitet her i 2021 og er tegn på NASA’s tillid til Danish Aerospace Company A/S, hvilket vi er dybt beæret over.” siger Thomas A. E. Andersen.





Supplerende information

FERGO er DAC’s nye generation af rumcykler og er blevet udviklet i DAC, i Odense, som et internt udviklingsprojekt. FERGO erstatter DAC’s nuværende CEVIS-rumcykler på Den Internationale Rumstation ISS.

DAC har siden 1992 leveret 10 Shuttle Cycle Ergometers til NASA’s rumfærgeprogram og 4 CEVIS-rumcykler (Cycle Ergometer with Vibration Isolation System) til Mir og den Internationale Rumstation ISS, samt en lang række opgraderinger og reservedele gennem årene.

DAC har siden 1993 haft løbende vedligeholdelseskontrakter med forskellige NASA-underleverandører på CEVIS-rumcyklerne der er blevet brugt på rumfærgerne, den nu pensionerede russiske rumstation Mir og i dag på den Internationale Rumstation ISS.

DAC begyndte i slutningen af firserne at udvikle rumcykler, på kontrakt, for den Europæiske rumfartsorganisation ESA, hvorefter NASA fik øjnene op for DAC’s rumcykel og skiftede til den. DAC har siden været fast leverandør til NASA (Da NASA ikke kan indgå direkte kontrakter med udenlandske firmaer, sker det via en af NASA’s underleverandører).





For yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A. E. Andersen, Administrerende direktør

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk





Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til deres kunder. De specialiserer sig i kundespecifik design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.