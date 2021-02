NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.2.2021 klo 10.45

NoHo Partners aloittaa uudet yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa ravintoloiden sulkutoimiin

NoHo Partners Oyj aloittaa uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa Suomen hallituksen tänään julkaisemiin ravintolatoimialaa koskeviin sulkutoimiin, jotka astuvat voimaan 8.3.2021. Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida COVID-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään. Neuvottelut voivat johtaa henkilöstön irtisanomisiin sekä lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti.



- Aloitamme välittömät toimenpiteet ravintoloiden sulkemiseksi ja sen myötä henkilökunnan lomauttamiseksi sulkutilan ajaksi. Nyt alkaa koronataistelun viimeinen erä, joka vaatii meiltä, asiakkailtamme ja ennen kaikkea henkilökunnaltamme kestävyyttä. Uskon, että nyt tehtävillä toimenpiteillä ja rokotustahdin edistymisellä pääsemme kesän aikana käynnistämään jälleenrakentamisvaiheen suunnitellusti ja paluun normaalimpaan elämään, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.



