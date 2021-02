NORDIC ID OYJ

SISÄPIIRITIETO

YHTIÖTIEDOTE 25.2.2021 KELLO 13:00

NORDIC ID OYJ on solminut merkittävän kaupan japanilaisen UNIQLO vaatekauppaketjun kanssa

Nordic ID Oyj on solminut kaksivuotisen globaalin sopimuksen merkittävän japanilaisen Uniqlo vaatemerkin taustayhtiö Fast Retailing kanssa RFID teknologian toimittamisesta vuosina 2021 ja 2022 vaatemerkin omiin ja franchising myymälöihin. Sopimuksen kokonaisarvo on 1-2 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää lisäoption vuosille 2023-2024.

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski:

”Nyt toteutunut kauppa on yhtiön kannalta merkittävä ja selkeä osoitus uudistetun myyntistrategiamme vaikutuksesta. Olemme muuttaneet myyntistrategiaamme siten, että pyrimme luomaan kysyntää suoraan loppuasiakkaiden parissa ja siten nopeuttamaan ratkaisujemme leviämistä. Uniqlolle toimitettava ratkaisu hyödyntää Nordic ID:n uutta markkinoiden pienintä RFID lukijaa osana monikanavaisen digitaalisen kaupan mobiilikassaratkaisua sekä muita kaupan taustaprosesseja. Nordic ID:n ratkaisujen käyttökohteiden laajeneminen auttaa meitä kehittämään yhtiötä tulevina vuosina strategiamme mukaisesti.”

