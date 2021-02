MEDDELELSE NR. 51 - 25. FEBRUAR 2021

Den engelsksprogede indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S angav desværre en forkert ugedag for den ekstraordinære generalforsamling. For at undgå tvivl udsendes opdateret indkaldelse.

Opdateringen vedrører udelukkende den engelske udgave.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

