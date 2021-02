Nordecon AS kontserni ettevõte OÜ Kaurits ja AS Saarte Liinid sõlmisid töövõtulepingu ehitustöödeks Roomassaare sadamas. Ehitustööde raames rajatakse kaile nr 1 laiendus kauba ladustamise maa-alaks ning kaide nr 2 ja 3 laiendus, millega luuakse laiem liikumistee kauba transportimiseks sadamakaidele.

Lepingu maksumus on ligikaudu 2,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2022. aasta maikuus.

