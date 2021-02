HAMBURG, Deutschland und FLORHAM PARK, N.J., Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT) hat heute bekanntgegeben, dass es von smart Europe GmbH, ein Tochterunternehmen des Joint Ventures zwischen Geely Holding (Geely) und der Mercedes-Benz AG (Mercedes-Benz), für Dienstleistungen aus dem Bereich Customer Experience Management (CXM) für neue Produkte und Services, unter anderem die nächste Fahrzeuggeneration ausgewählt wurde, welche ab 2022 auf den Markt kommen.

Conduent wird smart Europe folgende Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung und Kundenkontakt bereitstellen:

Sales Services einschließlich Anfragen, digitaler Verkaufsprozesse sowie Unterstützung im Auftrags- und Auslieferungsmanagement.

After Sales Services, inklusive Beschwerdemanagement.

Customer Services in Verbindung mit Notfall- und Pannenhilfe rund um die Uhr.



Conduent wird diese Dienstleistungen von einem zentralen Standort aus bereitstellen, um smart in ganz Europa zu unterstützen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den untenstehenden Link abrufen.

„In 2022 wird smart seine nächste Generation intelligenter Fahrzeuge und Services auf den Markt bringen. Conduent überzeugte als idealer strategischer Partner, um uns im Bereich der Kundenbindung zu unterstützen“, so Dirk Adelmann, CEO bei smart Europe. „Conduent‘s Kombination aus einem gesamtheitlichen Ansatz und innovativen technischen Angeboten wird smart Europe bei der Bereitstellung der gesamten Palette an Vertriebs- und Kundendiensten helfen. Zudem stellen wir sicher, dass unsere Kunden einen außergewöhnlichen Service erhalten, der ihre Erwartungen übertrifft.“



Conduent wurde vor allem auf Grund der Kompetenzen in folgenden Bereichen ausgewählt:

technologiegestützte Lösungen,

operative Fähigkeiten

Projektmanagement.



Conduent’s technologiebasierter Ansatz mit einem nahtlosen Übergang zwischen physischer und digitaler Kundeninteraktion ist perfekt auf die Strategie von smart Europe für die Entwicklung eines weitestgehend digitalisierten Marketing-, Vertriebs- und Kundenbetreuungsmodells abgestimmt.

Conduent hat sowohl im Hinblick auf operative Abläufe als auch auf das Projektmanagement gezeigt, dass es schnell Ressourcen zusammenstellen und basierend auf einem fundierten Verständnis des Geschäftsmodells detaillierte Pläne zur Unterstützung des Rollouts von smart Europe entwickeln kann.

„Das Conduent CXM-Team ist gut dafür aufgestellt, eine umfassende Palette von Funktionen bereitzustellen, um die individuellen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen“, so Randall King, Group President of Customer Experience Management bei Conduent. „Wir nutzen unser Know-how im Bereich der Customer Journey, um jede Interaktion zu optimieren und das richtige Gleichgewicht zwischen digitaler und menschlicher Interaktion zu schaffen. So können wir smart Europe im Rahmen dieser wertvollen Partnerschaft dabei unterstützen, ihre digitalen Ziele zu erreichen.“

Das Conduent CXM-Portfolio umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Kundenkontakt, Omni-Channel-Kommunikation und Work-at-Home-Lösungen. Conduent bietet im Bereich Customer Experience Management geschäftskritische Omni-Channel-Lösungen für den gesamten Customer Life Cycle und setzt dabei sowohl auf menschliche Servicemitarbeiter als auch auf digitale Lösungen. Diese Dienstleistungen sorgen für personalisierte und empathische Endkundenerlebnisse, die Kosten senken, Skalierbarkeit ermöglichen und Umsätze steigern. Gleichzeitig bieten sie Einblicke und fördern eine schnelle Problemlösung und hohe Kundenzufriedenheit.

Über smart Europe GmbH

smart Europe GmbH wurde im Juli 2020 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der „smart Automobile Co., Ltd.“ gegründet. Das internationale Team von smart Europe übernimmt alle Vertriebs-, Marketing- und After Sales Aktivitäten für die nächste Generation intelligenter Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen in den europäischen Märkten.

Das globale Joint Venture wurde am 27. Dezember 2019 von der Mercedes-Benz AG und der Zhejiang Geely Holding Group mit dem Ziel gegründet, smart zu einem führenden Anbieter intelligenter E-Fahrzeuge, mit Featuren, welche die Kunden im Premiumsegment erwarten können, zu machen. Die neue vollelektrische Fahrzeugarchitektur SEA wird die Grundlage für den Einstieg in die BEV-Reihe sein. Das erste SUV-Fahrzeug kommt 2022 auf den Markt.

Weitere Informationen zu smart finden Sie unter www.media.daimler.com , www.media.mercedes-benz.com und www.smart.com

Pressekontakt:

Julia Brehm, smart Europe GmbH, +49 160 94857614

julia.brehm@smart.com

Über Conduent

Conduent bietet Unternehmen und staatlichen und kommunalen Behörden geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen – und erzielt außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden und die Millionen von Menschen, die auf sie zählen. Durch engagierte Mitarbeiter, Prozesse und Technologien automatisieren die Lösungen und Dienstleistungen von Conduent Arbeitsabläufe, verbessern die Effizienz, reduzieren Kosten und ermöglichen ein Umsatzwachstum. Daher verlassen sich jeden Tag die meisten der Fortune 100-Unternehmen und über 500 staatliche und kommunale Behörden auf Conduent, um ihre wichtigen Interaktionen zu verwalten und ihre Betriebsabläufe voranzubringen.

Conduent's differenzierte Dienstleistungen und Lösungen verbessern jeden Tag die Erfahrungen von Millionen von Menschen, darunter von drei Viertel aller versicherten Patienten in den USA, 10 Millionen Beschäftigten, welche die Personaldienstleistungen des Unternehmens (HR Services) in Anspruch nehmen, und nahezu 18 Millionen Leistungsbezieher. Die Lösungen von Conduent liefern den Kunden herausragende Ergebnisse, darunter Einsparungen durch die Überprüfung von Arztrechnungen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar, Effizienzsteigerungen in HR Prozessen von bis zu 40%, Kostenreduzierung bei staatlichen Leistungen von bis zu 27%, Verbesserung der Finanz-, Buchhaltungs- und Beschaffungskosten von bis zu 40% sowie verbesserte Kundenserviceinteraktionszeiten um bis zu 20% bei höherer Endbenutzer-Zufriedenheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.conduent.com .

Pressekontakt:

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569,

robert.corbishley@conduent.com

Kontakte für Investor Relations:

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, rebecca.koar@conduent.com

Hinweis: Um RSS-Feeds zu erhalten, besuchen Sie www.news.conduent.com . Offene Kommentare sowie branchenspezifische Perspektiven und Ansichten finden Sie unter http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent oder http://www.facebook.com/Conduent .

Conduent ist eine Marke von Conduent Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.