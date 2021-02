SAINT-HUBERT, Québec, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son premier trimestre se terminant le 31 décembre 2020. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/.



FAITS SAILLANTS

Pour son premier trimestre 2021 (Q1-21), la Société a généré un volume marchand brut de 2 325k$ comparativement à 1 599k$ pour Q1-20, soit une augmentation de 45%;

Pour Q1-21, la Société a généré des revenus totalisant 897k$ comparativement à 601k$ pour Q1-20, soit une augmentation de 315k$ ou 49,3%;

Pour Q1-21, le BAIIA est de 75k$ comparativement à 14k$ pour Q1-20, soit une amélioration de 61k$;

Pour Q1-21, les activités opérationnelles ont utilisé des flux de trésorerie de 55k$ comparativement à l’utilisation de flux de trésorerie de 82k$ pour Q1-20, soit une amélioration de 27k$;

Au cours du trimestre, la Société a complété le développement de son produit innovateur UiMeet3D qui a été lancé au début janvier 2021;

Au cours du trimestre, la Société a réduit son endettement de 1,5m$ suivant la conversion de débentures convertibles;

Au cours du trimestre, la Société a diversifié ses activités géographiquement avec la création d’une filiale au Mexique et la signature d’ententes de distribution en Indonésie et en Australie;

Au cours du trimestre, la Société a commencé à transiger sur le marché de croissance OTCQB aux États-Unis.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée le

31 déc. 2020 Période de 3

mois terminée le

31 déc. 2019 En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 2 325 1 599 Produits 897 601 CMV et frais directs 292 31 Amortissement 175 148 Marge brute (avant amortissement) 605 570 Charges opérationnelles 566 556 BAIIA ** 75 14 Autres dépenses *** 1 198 197 Bénéfice net (perte nette) (1 332) (330) Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire (0,01) (0,00)

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services.

** Pour Q1-21, le BAIIA a été ajusté pour les frais de constitution d’une filiale (17k$) et les honoraires légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$).

*** L’augmentation en Q1-21 s’explique à la fois par la hausse des justes valeurs des dérivés incorporés aux débentures convertibles (+531k$) et bons de souscription (+157k$) suivant la hausse du cours boursier et sa volatilité ainsi que d’une hausse des intérêts théoriques sur les débentures convertibles (+338k$) à titre d’ajustement lors de la conversion en actions de débentures convertible totalisant 1,5m$.

RÉALISATIONS

« Au cours du dernier trimestre, nous avons une fois de plus amélioré nos principaux indicateurs financiers comparativement à l’année précédente, et ce malgré la pandémie qui est toujours très active, que ce soit en termes de volume marchand brut, revenus, BAIIA, flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ou de liquidités. Par ailleurs, nous avons réussi à réduire considérablement notre endettement au cours du trimestre suivant la conversion de débentures convertibles totalisant 1,5m$, ce qui nous apporte une flexibilité financière additionnelle pour poursuivre l’exécution de notre plan d’affaires. Finalement, nous sommes ravis d'avoir complété le processus de cotation sur le marché de croissance OTCQB aux États-Unis qui devrait nous permettre d’élargir notre base d'investisseurs américains tout en améliorant notre visibilité et ultimement, permettre un accroissement de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Simon Bédard, chef de la direction financière d’Urbanimmersive.

« Au cours du plus récent trimestre, nous avons finalisé le développement de notre produit innovateur et unique de visites 3D interactives, UiMeet3D. Nous sommes heureux d'être le premier à permettre aux agents immobiliers d’utiliser cette visite interactive 3D afin d’accompagner leurs clients dans leurs recherches de propriétés. Nous croyons que ce produit innovateur deviendra à terme la norme dans le marché des visites 3D et un moteur de croissance important pour Urbanimmersive qui est bien positionné pour devenir la marque prédominante des solutions de vidéoconférence interactives sur le marché. Par ailleurs, nous avons poursuivi notre stratégie de distribution de nos solutions à l’international en étendant nos activités dans des marchés prometteurs tels que le Mexique, l’Indonésie et l’Australie », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

CONVERSION DE DÉBENTURES CONVERTIBLES

La Société est heureuse de s’être entendue par écrit avec ses principaux détenteurs de débentures convertibles afin qu’ils s’engagent, dans les meilleurs délais possibles, à convertir leurs débentures en actions ordinaires de la Société pour une valeur nominale totale de 2,3m$ (prix de conversion de 0,125$). Suivant ces conversions, les intérêts seraient réduits d’environ 230k$/an et le solde des débentures convertibles réduit à 0,8m$.

« Comme en témoignent ces engagements, nous apprécions le soutien de nos créanciers et leur engagement à long terme à notre succès. Avec la réduction importante de notre endettement, nous serons impatients de pouvoir capitaliser sur nos opportunités de croissance organique et d'acquisitions stratégiques relutives identifiées », a déclaré Simon Bedard, CFO d'Urbanimmersive.

Par ailleurs, la Société a également émis 262 210 actions au prix de 0,215$ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre et qui est soumis à une période de détention de 4 mois à compter de la date d’émission.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

