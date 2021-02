Le réseau 5G le plus étendu au pays est également le plus fiable, desservant 10 villes et municipalités supplémentaires en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario1



Rogers s’associe à Communitech pour mettre au point des solutions de transport 5G dans le cadre de l’initiative Future of Cities

TORONTO, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays afin de desservir de nouvelles communautés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec2. Le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, propulsé exclusivement par Ericsson, dessert maintenant plus de 170 communautés à l’échelle nationale grâce à son expansion dans les 10 villes suivantes :

Brantford (Ontario)

Carignan (Québec)

Chambly (Québec)

Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Gravenhurst (Ontario) Ingersoll (Ontario)

Niagara Falls (Ontario)

Pelham (Ontario)

Tecumseh (Ontario)

Welland (Ontario)

Aujourd’hui, Rogers a également annoncé sa participation à l’initiative Future of Cities de Communitech visant à mettre au point des solutions de ville intelligente 5G pour l’avenir. Les villes intelligentes vont transformer notre façon de vivre et de travailler, contribuant ainsi à l’efficacité et à la prospérité futures de nos communautés. La 5G jouera un rôle essentiel dans la mise en place d’utilisations évoluées comme la gestion de la circulation pour la prévention des collisions, la livraison par drones ou les bâtiments intelligents écoénergétiques. Cette collaboration réunit des membres du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire afin de mettre au point des solutions de ville intelligente 5G pour Waterloo et Brampton. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat pluriannuel entre Rogers et Communitech visant à appuyer l’innovation 5G au Canada.

Citations :

« Alors que nous continuons de travailler à concrétiser le potentiel de la 5G, non seulement nous étendons nos activités à encore plus de communautés, mais nous entretenons également les bons partenariats afin de renforcer l’écosystème 5G au Canada et d’offrir la technologie qui favorisera la prospérité économique au pays et permettra de nous démarquer à l’échelle mondiale, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Notre partenariat dans le cadre de l’initiative Future of Cities s’inscrit dans notre volonté de réunir des chercheurs, des sociétés, des entreprises en démarrage et des représentants du gouvernement afin de mettre en place un parc d’infrastructures et de solutions conçues au Canada qui permettra à nos villes d’être prêtes pour l’avenir et de prospérer à l’ère numérique.

« La ville de Gravenhurst est très heureuse de faire partie de ce nouvel investissement en matière de 5G. Aider les résidants et les visiteurs à accéder à la technologie la plus récente et à la meilleure connectivité possible demeure un objectif clé de notre stratégie de développement économique. Nous sommes impatients de voir se concrétiser l’innovation dont nos entreprises et nos résidants bénéficieront. » – Paul Kelly, maire de Gravenhurst

« Pelham est une ville à la fois urbaine et rurale, nous voyons donc d’un bon œil toute avancée qui aidera nos résidants à garder le contact avec leurs amis, les membres de leur famille et les entreprises. Depuis un an, nous constatons que nos liens avec les autres et nos communautés locales sont primordiaux, et l’annonce de Rogers profitera à ceux qui habitent, travaillent et se divertissent dans la ville de Pelham. » – Marvin Junkin, maire de Pelham

« C’est une joie de savoir que Rogers prévoit étendre son réseau 5G à Tecumseh. La technologie 5G profitera à notre communauté en augmentant la capacité de connexion, en améliorant la vitesse du réseau et en permettant le développement et la mise en œuvre de nouvelles utilisations. Cet investissement de Rogers donnera de nouvelles possibilités à nos entreprises et à nos résidants. » – Gary McNamara, maire de Tecumseh

« L’arrivée de la 5G représente un énorme bond en avant sur le plan technologique qui permettra l de transmettre davantage d’informations plus rapidement et instantanément. L’avantage n’est pas seulement la communication directe, mais aussi l’avancée de secteurs comme les véhicules autonomes, la chirurgie à distance, l’Internet des objets et d’innombrables autres mises en application novatrices. » – Frank Campion, maire de Welland

« Nous sommes plus forts ensemble que séparés! C’est dans cet esprit que nous avons mis au point l’initiative Future of Cities afin de chercher et de mettre à l’essai des solutions qui aideront nos communautés à se préparer pour l’avenir, a déclaré Joel Semeniuk, vice-président, Innovation d’entreprise, chez Communitech. En tant que partenaire principal, Rogers offre un réseau 5G de classe mondiale et l’expertise qui nous permettra d’innover dans nos villes et de soutenir le développement ainsi que l’évolution de nos centres urbains partout au Canada. »

En bref :

À propos de la 5G

La 5G prendra en charge une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent une connectivité en temps réel pour des mises en application comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l’IA et l’apprentissage machine, l’exploitation minière autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.

Selon une étude de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), les solutions de gestion de la circulation des villes intelligentes pourraient réduire de 10 % le temps de déplacement des travailleurs, ce qui permettrait de stimuler la productivité et d’augmenter le PIB de 270 millions de dollars à Vancouver et de 535 millions de dollars à Montréal.

Les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars annuellement ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 20263.



5G de Rogers

À titre de réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, Rogers offre un accès à la 5G à plus de 45 % de la population canadienne, et ce, dans plus de 170 villes et municipalités d’un océan à l’autre.

Rogers a annoncé le déploiement du premier réseau 5G au Canada et du premier réseau central autonome 5G au pays en 2020.

Le réseau primé de Rogers

En 2020, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une deuxième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut.

En 2020, J.D. Power a classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario.

Le Speedtest d’Ookla a permis de déclarer que le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes au Canada par rapport aux autres réseaux sans-fil nationaux au Tr3 et au Tr4 de 2020; Ookla a également confirmé que Rogers enregistre le plus de temps passé sur le réseau 5G au Canada 4 .

. Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour obtenir de plus amples renseignements

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Le réseau de confiance d’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

3 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-112/Accenture-Accelerating-5G-in-Canada-PoV-2019.pdf#zoom=50

4 https://www.speedtest.net/insights/blog/5g-canada-q4-2020/