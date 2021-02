Møns Bank A/S

February 25, 2021 09:41 ET

Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

LEI-Kode 213800BGF1TQB5M6PH65





Oplysning om kommende ændring i Møns Banks ledelse.

Formand for bankens repræsentantskab og medlem af Møns Banks bestyrelse Elly Nielsen har besluttet, at hun efter generalforsamlingen den 24. marts 2021 har valgt at stoppe i bankens bestyrelse og repræsentantskab, hvilket sker som led i planlagt succession i bankens bestyrelse og repræsentantskab.

Elly Nielsen har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og repræsentantskabet siden 1992, for hvilket hun har fungeret som formand siden foråret 2013.

