紐約, Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2019 年 12 月 12 日至 2021 年 2 月 16 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 EHang Holdings Limited (NASDAQ: EH) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=ehang-holdings-limited&id=2590 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=ehang-holdings-limited&id=2590

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 4 月 19 日之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及/或誤導性陳述，及/或未披露以下事實：該公司聲稱其 EH216 在歐洲和北美的監管批准是用作無人機，而不是用於運載乘客；與聲稱的主要客戶的關係是虛假；自從其美國存託股票 (ADS) 於 2019 年 12 月在納斯達克開始交易以來，EHang 僅獲得其報告銷售額的一小部分；公司的生產設施實際上是空的，缺乏先進的生產設備或員工的證據；因此，該公司的公開聲明在所有相關時間都是虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。