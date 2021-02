The Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change

ATLANTA, Ga. EE.UU., Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Martin Luther King, Jr. Center for Nonviolent Social Change promueve "BE LOVE" (SER AMOR), una campaña nacida en medio de toda la incertidumbre, la polarización y la tensión global del último año para ayudar a la sociedad a responder a tres preguntas críticas: (1) ¿Como debemos ser?; (2) ¿Qué debemos hacer? y (3) ¿Qué debemos lograr?



La campaña BE LOVE ínsita a las personas a ver el amor desde otra perspectiva, como una poderosa fuerza para el bien, y que promueve la justicia para todos. "El movimiento BE LOVE está centrado en el amor, busca la justicia, y es positivo para el poder", dijo la directora ejecutiva del King Center, la Dra. Bernice A. King. "Tenemos una necesidad urgente de una visión persistente para la Comunidad Amada que galvaniza personas para este movimiento global sostenible que asegure la justicia con paz.”

El King Center lidera el movimiento para poner en práctica el amor en un nuevo contexto: el amor como poder que se opone a todas las formas de injusticia. BE LOVE ínsita a las personas que se comprometan y se inscriban en las formaciones virtuales de Nonviolence365® "BE LOVE Series" en www.TheKingCenter.org/belove. Nonviolence365® equipa a las personas con las herramientas necesarias para navegar por el clima actual y desmantelar el racismo y transformar los sistemas injustos. BE LOVE tiene un triple llamamiento a la acción: (1) Ser amor (2) Construir Comunidad; y (3) Influir y aplicar políticas que promuevan la creación de un mundo más justo, humano, equitativo y pacífico.

"Invitamos a la gente a unirse con nosotros mientras utilizamos el poder del amor para superar nuestras actuales circunstancias de injusticia y desigualdad", añadió la Dra. King. "Juntos, tenemos la capacidad de crear un mundo más justo, humano, equitativo y pacífico, pero debemos comprometernos a SER AMOR mientras implementamos las demandas de justicia y corregimos todas las formas de injusticia sistemática. Como dijo mi padre, el Dr. Martin Luther King, Jr., 'La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier lugar y es una amenaza para la justicia en todas partes.”

Para obtener más información sobre BE LOVE visite la pagina web www.TheKingCenter.org/belove .

