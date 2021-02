Selskabsmeddelelse nr. 63

Vejle, den 25. februar 2021



Datterselskabet Aquaturu A/S indgår distributionsaftale



Aftalepartneren distribuerer teknologi til Aquakultur branchen og aftalepartnerens ejer, er ejer af en af verdens største fiskeægsproducenter.



Aftalen giver aftalepartneren eksklusivitet, og er gældende for følgende lande:

Polen, Frankrig, Ukraine, Bulgarien, Armenien, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Letland, Estland, Litauen, Rumænien, Rusland, Schweiz samt Kina. Aftalepartneren tester teknologien frem til juli 2021, hvorfor salg tidligst kan forventes i andet halvår 2021.



Direktør Toke Reedtz udtaler – ”Det er en god aftale for Aquaturu A/S og understøtter selskabets strategi om, at selskabet skal støttes af distributører, som kan håndtere salget ude i verden. Aftalen er endnu et skridt i retning af fuld kommercialisering af selskabets teknologi, således at selskabet kan forfølge den planlagte børsnotering, som skal sikre den nødvendige adgang til vækstkapital”.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



