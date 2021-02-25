紐約, Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 5 月 29 日至 2021 年 2 月 16 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Jianpu Technology Inc. (NYSE: JT) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=jianpu-technology-inc&id=2588 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=jianpu-technology-inc&id=2588

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 4 月 19 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及/或誤導性陳述，及/或未透露以下內容：(1) 信用卡推薦業務部門進行的公司某些交易涉及未披露的關係或缺乏商業實質；(2) 因此，Jianpu 的 2018 年和 2019 年財政年度的收入、成本和支出被誇大；(3) Jianpu 的財務報告內部監控存在重大缺陷；(4) 由於上述原因，公司的 2018 年財政年度 20-F 表格很可能會重述；及(5) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。