OTTAWA, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En prévision de la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux du Travail, les fédérations du travail provinciales et territoriales s’unissent en vue d’exhorter les gouvernements provinciaux et territoriaux à assurer un accès homogène à des congés de maladie payés par l’employeur, universels, permanents et adéquats pour tous les travailleurs.



Plus de la moitié des travailleurs canadiens n’ont pas accès à des congés de maladie payés. Et lorsqu’ils sont malades, ils doivent faire le choix impossible entre joindre les deux bouts ou rester à la maison pour s’y rétablir et protéger la santé publique. Personne ne devrait avoir à faire ce choix.

La propagation et les éclosions de la COVID-19 qui sévissent au travail nous ont clairement révélé que les congés de maladie payés sont essentiels à la protection de la santé publique. Or, il existe d’énormes lacunes dans la couverture, particulièrement chez les travailleurs à faible revenu. Il est donc urgent que le gouvernement mette en œuvre des mesures appropriées immédiates, particulièrement avec les nouveaux variants très contagieux de la COVID-19 qui se propagent dans notre population.

Il s’agit d’un impératif en matière de santé publique que les travailleurs malades restent à la maison, et ce, pas seulement lors d’une pandémie. Des maladies telles que la grippe causent des milliers d’hospitalisations et de décès au Canada annuellement. En freinant la propagation de maladies infectieuses, les congés de maladie payés par l’employeur permettraient de protéger la santé du public tout en augmentant la productivité au travail, en offrant un revenu plus stable aux travailleurs et en réduisant les coûts des soins de santé pour les gouvernements.

La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique constitue un petit pas en avant. Toutefois, ce programme est bien loin d’offrir le nécessaire, car il est temporaire de nature et réservé aux personnes atteintes d’une maladie liée à la COVID. De plus, il représente un arrêt de rémunération pour les travailleurs, les obligeant à faire une demande de prestation puis d’attendre qu’elle leur soit versée. D’ailleurs, la prestation ne fait que remplacer une fraction de la perte de salaire de bien des travailleurs. Quoique cette nouvelle prestation soit avantageuse, elle ne constitue pas un congé de maladie payé universel et permanent.

Initialement, une certaine aide gouvernementale sera possiblement requise en vue de compenser les coûts pour les petites et moyennes entreprises qui ont été durement touchées par la pandémie. Mais le but ultime pour chaque province et territoire est d’assurer que tous les travailleurs soient conscients que lorsqu’ils sont malades, ils n’ont pas à payer une sanction pécuniaire pour faire le bon choix et rester à la maison en vue de protéger la santé publique.

La population du Canada appuie fortement les congés de maladie payés par l’employeur. En fait, le besoin n’a jamais été plus urgent ni évident. Nous exhortons les ministres du Travail du Canada à prioriser la mise en œuvre immédiate de congés de maladie payés par l’employeur, universels, permanents et adéquats pour tous les travailleurs.



Cette déclaration commune est diffusée au nom de la Fédération du travail de l’Alberta, la Fédération du travail de la Colombie-Britannique, la Fédération du travail du Manitoba, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse, la Fédération du travail de l’Ontario, la Fédération du travail de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération du travail de la Saskatchewan et la Fédération du travail du Yukon.

