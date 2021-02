MESA, Ariz, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 février 2021, la société Top Aces Corp. (Top Aces), en collaboration avec Huntington Ingalls Industries, a été engagée par l'Armée de l'air américaine en Europe (USAFE) pour le soutien de formation avec adversaire par avion à réaction de grande vitesse, à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Top Aces a fourni quatre appareils A-4N Skyhawk afin de participer dans le cadre du « Joint All Domain Command and Control Exercise » (JADC2) de l'USAFE, en conjonction avec son « Advanced Battle Management System » (ABMS).



Opérant à partir de la base aérienne de Wittmundhafen, Top Aces offre aux forces armées allemandes un entraînement avec adversaire avancé depuis les 6 dernières années. "Top Aces s'est forgé une réputation de sécurité en vol, de crédibilité et d'excellence opérationnelle en Allemagne, et nous sommes très fiers d'étendre nos services à d'autres pays de l'OTAN pour soutenir la formation de l'USAFE", a déclaré Rolf Brandt, directeur principal de programme, Opérations allemandes chez Top Aces.

Les huit profiles de mission ont été menés avec succès “à l’heure sur la cible” dans un exercice dirigé par Reic "Junior" Ferner, un pilote de Top Aces qui compte plus de 5 000 heures d'expérience sur avion de combat dans la Luftwaffe et avec Top Aces. Top Aces a formé efficacement et à un prix abordable des leaders de l'armée de l'air à travers le monde. L'entraînement critique à la mission de Top Aces améliore la préparation opérationnelle des forces armées en fournissant une expérience réaliste et représentative de la menace, tout en prolongeant la durée de vie des flottes de première ligne de ses clients et en générerant des économies.

« Top Aces est honorée de soutenir l'USAFE aujourd'hui et attend avec impatience le prochain exercice d’évaluation de l'utilité de l'ADAIR (Adversary Air), à laquelle nous participerons avec notre nouvel A-4N AAF (Advanced Aggressor Fighter) équipé d'un radar », a déclaré Russ Quinn, président de Top Aces Corp. Doté d'un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) à la fine pointe de la technologie, le système AAMS (Advanced Aggressor Mission System), propriété de Top Aces, permet à ses avions de simuler les capacités d’adversaires modernes lors du combat aérien. Les essais en vol et la certification de l'AAMS étant terminés, Top Aces prévoit démontrer cette nouvelle technologie révolutionnaire à ses clients au cours de l’été.

À propos de Top Aces

Le mandat de Top Aces Corp. est de préparer la prochaine génération de leaders au combat aérien grâce à des services d'entraînement avec adversaire avancés. Lorsque les premiers avions de chasse F-16 de Top Aces sont arrivés dans ses installations à Mesa, en Arizona au début de 2021, la société est entrée dans l'histoire en tant que première entreprise commerciale au monde à offrir des F-16 supersoniques. La flotte moderne d'agresseurs de Top Aces, sa technologie innovante, ainsi que ses pilotes et son personnel très expérimentés lui permettent de fournir un entraînement aérien avec adversaire hautement professionnel et crédible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.topaces.us.

